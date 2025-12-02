ETV Bharat / state

నర్సింగ్‌ విద్యార్థినిపై కెమికల్ దాడి - హనుమకొండ జిల్లాలో కలకలం

ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్న క్రమంలో అకస్మాత్తుగా ఒంటిపైకి గుర్తుతెలియని రసాయనం - నర్సింగ్‌ కళాశాలలో బీఎస్సీ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న యువతి - హనుమకొండలో వెలుగుచూసిన ఘటన

Chemical Attacked on Student (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 1:05 PM IST

Chemical Attack on Nursing Student in Hanumakonda : ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్న ఓ నర్సింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థిని కాళ్లపై అకస్మాత్తుగా గుర్తు తెలియని రసాయనం పడి గాయాలైన ఘటన హనుమకొండ జిల్లా కాజీపేట సమీపంలోని కడిపికొండ ప్రాంతంలో సోమవారం సాయంత్రం చోటుచేసుకుంది. జనగామ జిల్లా జఫర్‌గడ్‌ మండలానికి చెందిన విద్యార్థిని తన అమ్మమ్మ వద్ద ఉంటోంది. ఈ విద్యార్థిని హనుమకొండలోని ఓ ప్రైవేటు నర్సింగ్‌ కళాశాలలో బీఎస్సీ రెండో సంవత్సరం చదువుతోంది. రోజూ బస్సులో కళాశాలకు వెళ్లే విద్యార్థిని, సోమవారం తన స్కూటీపై వెళ్లి, అక్కడి నుంచి తిరిగి అమ్మమ్మ ఇంటికి తిరుగు ప్రయాణమైంది.

కాలు భాగంలో గాయం : కడిపికొండ మీదుగా ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో గ్రామ పంచాయతీ పాత భవనం వద్దకు రాగానే కాళ్లపై ఏదో పడినట్లుగా ఆమెకు అనిపించింది. ఆగి చూసుకోగా మొదట చల్లగా, ఆ తర్వాత కాళ్లపై మంటగా అనిపించింది. చుట్టుపక్కలవారు ఇచ్చిన సమాచారంతో పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని ఆమెను 108 వాహనంలో ఎంజీఎం ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స చేయిస్తున్నారు. కాలు భాగంలో గాయమైనట్లు డాక్టర్లు చెప్పారు. ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో రోడ్డు పక్కగా ఆపి ఉంచిన బైక్​పై కూర్చొన్న 40 నుంచి 50 ఏళ్ల వ్యక్తి రసాయనం తనపై పోసి ఉంటాడని బాధితురాలు ఆసుపత్రికి వచ్చిన స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

విద్యార్థిని తండ్రి జఫర్‌గడ్‌ మండల కేంద్రంలో వ్యవసాయం చేస్తుంటారు. ఘటనా స్థలంలో పసుపు రంగు ద్రావణం పోసి ఉన్న ప్లాస్టిక్‌ డబ్బాను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు మడికొండ సర్కిల్​ ఇన్​స్పెక్టర్​ కిషన్‌ చెప్పారు. అందులో ఉన్నది గుర్తు తెలియని కెమికల్​గా పేర్కొన్నారు. ఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో సీసీ కెమెరాల్లోని ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నట్లు, సెక్షన్‌ 124(2) కింద కేసు నమోదు చేసి ముమ్మర దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు.

వెంబడించి దాడి చేశారా! : విద్యార్థిని స్కూటీపై ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఓ వ్యక్తి మరో వాహనంపై వెనుక నుంచి వెంబడించినట్లు అక్కడి స్థానికులు చెబుతున్నారు. సదరు వ్యక్తి విద్యార్థిని ఏ మార్గంలో ప్రయాణిస్తుందనే సమాచారాన్ని మరో వ్యక్తికి మొబైల్​ ఫోన్లో చేరవేసినట్లుగా అనుమానిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఎదురుగా మరో వాహనంపై వచ్చిన ముగ్గురు యువకుల్లో ఇద్దరు వాహనం ఆపి విద్యార్థిపై రసాయనం చల్లినట్లుగా కూడా స్థానికంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. విద్యార్థిని హెల్మెట్​ ధరించడంతో తల భాగంలో మాత్రం ఎలాంటి గాయం కాలేదంటున్నారు. యాసిడ్‌ దాడిగా ప్రచారం జరగటంతో స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేగింది.

బాత్​రూం క్లీనింగ్ కెమికల్​! : 2008లో ఇద్దరు ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థినులపై అప్పట్లో యువకులు యాసిడ్‌ దాడి చేసిన ఘటన హల్​చల్​ అయ్యింది. అందులో ఓ విద్యార్థిని దురదృష్టవశాత్తు ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఆ తర్వాత నిందితులైన యువకులు పోలీసుల ఎన్‌కౌంటర్‌లో హతమవడం తెలిసిందే. ప్రస్తుత ఘటనపై ఉపయోగించింది మూత్రశాలలు, మరుగుదొడ్లు శుభ్రం చేసే కెమికల్​ మాదిరిగా ఉందని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. దానిని పరిశీలన కోసం ల్యాబ్​కు పంపినట్లు తెలిపారు. అయితే విద్యార్థిని కాళ్లపై ఎలా పడిందనే విషయం మాత్రం తెలియటం లేదంటున్నారు. ఈ కేసును అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

