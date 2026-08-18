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ఎల్‌నినో ప్రభావంతో నష్టాల బాటలో నర్సరీలు - భారీగా పెరిగిన ఖర్చులు, పడిపోతున్న విక్రయాలు

ఎల్‌నినో ప్రభావంతో భారంగా మారిన నర్సరీల నిర్వహణ - వానలు లేక, ఎండ తీవ్రతకు వాడిపోతున్న లేత మొక్కలు - నర్సరీలకు ప్రభుత్వం రాయితీ ఇవ్వాలని కోరుతున్న యజమానులు

Elnino Effect on Nursery
Elnino Effect on Nursery (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 8:09 AM IST

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Elnino Effect on Nursery : మారుతున్న వాతావరణం, ఎల్‌నినో ప్రభావం నర్సరీల్లో మొక్కల పెంపకానికి పెద్ద సవాళ్లుగా మారుతున్నాయి. వానలు లేక, ఎండ తీవ్రతకు లేత మొక్కలు వాడిపోతున్నాయి. ఖర్చులు భారీగా పెరిగిపోయి. అమ్మకాలు తగ్గిపోవడంతో నర్సరీల నిర్వహణ నష్టాల బాట పడుతోంది. చెట్టుకు తొలి అడుగైన విత్తనం నుంచి మొక్కగా తీర్చిదిద్దే ప్రాంతం నర్సరీ. పండ్లు, పూలు, ఔషధ, ఉద్యాన మొక్కలకు అవసరమైన సంరక్షణను నర్సరీలోనే అందిస్తారు. మట్టి, నీరు, పోషకాలు, కావాల్సిన మేర కాంతి అందిస్తూ మొక్కను పెంచుతారు. ఆ తర్వాత వాటిని విక్రయిస్తుంటారు. అలాంటి నర్సరీలపై ఎల్‌నినో ప్రభావం పడింది. తీవ్ర ఎండలు, వర్షాభావ పరిస్థితుల కారణంగా నీటి కొరతతో మొక్కలు ఎండిపోవడం, అమ్మకాలు పడిపోవడంతో నర్సరీలు ఆర్థిక సంక్షోభంలో పడ్డాయి.

పచ్చదనాన్ని కాపాడే నర్సరీలు వాతావరణ మార్పుల ధాటికి విలవిలలాడుతున్నాయి. ఎండల వేడి నుంచి లేత మొక్కలను రక్షించేందుకు భారీగా ఖర్చు పెట్టి నర్సరీల చుట్టూ గ్రీన్‌హౌస్‌లు, షేడ్‌నెట్లు ఏర్పాటు చేసి రక్షణ కల్పిస్తున్నారు. మొక్కలు వాడిపోకుండా ఉండటానికి రోజుకు మూడుసార్లు నీళ్లు పెడుతున్నారు. అందుకు మోటార్లు నిరంతరం నడవడంతో విద్యుత్ బిల్లులు పెరుగుతున్నాయి.

ఎల్‌నినో ప్రభావంతో నష్టాల బాటలో నర్సరీలు - భారీగా పెరిగిన ఖర్చులు, పడిపోతున్న విక్రయాలు (ETV Bharat)

"ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల నర్సరీల్లోని చిన్న మొక్కలు ఎండిపోతున్నాయి. మొక్కలకు నీటిని అందించే సమయం, మోతాదు రెండింటినీ ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సి వస్తోంది. నీటి మోతాదు ఎక్కువైతే వేర్లు కుళ్ళిపోయే ప్రమాదముంది. ఎదుగుదల లోపంతో విక్రయాలకు ముందే మొక్కలు దెబ్బతిని పెట్టుబడి నష్టపోతున్నాం. షేడ్‌నెట్లు, సంరక్షణ ఖర్చులు భారమవగా, మార్కెట్‌లో కొన్ని రకాల మొక్కల అమ్మకాలు చాలావరకు నెమ్మదించాయి." - పవన్, అయ్యప్ప నర్సరీ

ఎల్‌నినో ప్రభావం నర్సరీలపై ఎక్కువగా పడిందని నిర్వహకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మొక్కల అమ్మకాలు తగ్గిపోవడంతో పాటు, నిర్వహణ ఖర్చులు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయని వాపోతున్నారు. ప్రభుత్వం నర్సరీల నిర్వహణకు రాయితీలు ఇవ్వాలని, తక్కువ ధరకే విద్యుత్, నీటి సదుపాయం కల్పించాలని యజమానులు కోరుతున్నారు.

"ఎల్‌నినో ప్రభావంతో మొక్కల ఎదుగుదల, నీటి వినియోగంలో మార్పులొచ్చాయి. ప్రతినెలా కరెంట్ బיל్రే రూ.14 వేల నుంచి రూ.15 వేల వరకు వస్తోంది. ప్రభుత్వం మాకు డ్రిప్, స్ప్రింక్లర్, షేడ్‌నెట్ వంటి సంరక్షణ పద్ధతులకు ప్రోత్సాహకాలు అందించాలి. చిన్న నర్సరీలకు అందుబాటులో ఉండేలా రాయితీలు, సబ్సిడీలు కల్పించడంతో పాటు వాతావరణాన్ని తట్టుకునే మొక్కల పెంపకంపై సాంకేతిక మార్గదర్శకాలు ఇవ్వాలి." - కిరణ్ కుమార్, నందనవనం నర్సరీ

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TAGGED:

NURSERIES LOSES IMPACT OF EL NINO
IMPACT OF EL NINO ON NURSERIES
నర్సరీలపై ఎల్​నినో ప్రభావం
EL NINO EFFECT ON NURSERY
EL NINO EFFECT ON NURSERY

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