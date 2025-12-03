ETV Bharat / state

హైవేపై పెరుగుతున్న వాహనాలు - మూడేళ్లలో 361 మంది మృతి

ప్రాణాలు మింగేస్తున్న కూడళ్లు - జాతీయ రహదారిపై అటు లంకెలపాలెం మొదలు ఇటు పాయకరావుపేట వరకు 23 కూడళ్లలో తరచూ ప్రమాదాలు

Numerous Accident at Uddandapuram Junction of Alluri District
Numerous Accident at Uddandapuram Junction of Alluri District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 1:12 PM IST

Numerous Accident at Uddandapuram Junction of Alluri District : జాతీయ రహదారిపై కూడళల్లో జరిగిన ప్రమాదాలతో అనేకమంది జీవితాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. వాహనాల అతివేగం, ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలపై ప్రజల అవగాహన రాహిత్యం, కూడళ్లలో లైటింగ్‌ లేకపోవడం, బ్లింకర్లు పెట్టకపోవడం తదితర రక్షణ చర్యలు కొరవడటం ఇలా అనేక లోపాలు ప్రమాదాలకు హేతువులుగా మారుతున్నాయి. అయినా ప్రమాదాల నియంత్రణకు తీసుకున్న చర్యలు అంతంతమాత్రమే. ఇదే విధంగా అల్లూరి జిల్లాలోని ఉద్దండపురం కూడలి ప్రమాదాలకు నెలవుగా మారింది.

ఇద్దరు పసిబిడ్డలతో : ఆవాల శివ జిల్లాలోని ఉద్దండపురంలో నివసిస్తున్నారు. ఈమె భర్త దుర్గారావు ఏడాది క్రితం ఉద్దండపురం కూడలిలో కారు ఢీ కొని మృత్యువాత పడ్డాడు. అప్పటికే వీరికి మూడేళ్ల కొడుకు ఉండగా, మరో బిడ్డ పుట్టి 14 రోజులైంది. భర్త తాపీ పని చేస్తూ తెచ్చే సంపాదనతో కుటుంబం హాయిగా గడిచిపోయేది. ప్రస్తుతం పుట్టింటివారు, అత్తింటివారే శివను చూస్తున్నారు. భర్త లేని తనకు భవిష్యత్తు కానరాక బిడ్డలతో కలిసి గుండెలనిండా బాధతో రోజులు వెళ్లదీస్తోంది.

కూలి పనికి వెళ్తూ జీవనం : పెంకె రాణి, భర్త వీరన్న వ్యవసాయ కూలీ. అయిదేళ్ల క్రితం పనికి వెళ్లొస్తుండగా ఉద్దండపురం కూడలిలో రోడ్డు దాటుతూ కారు ఢీకొనడంతో గాయపడి మరణించాడు. రాణికి తొమ్మిదేళ్ల లోపున్న బాబు, పాప ఉన్నారు. ప్రస్తుతం పుట్టింటిలో ఉంటూ కూలికి వెళుతూ పిల్లలతో జీవనం సాగిస్తోంది. బీమా ద్వారా వచ్చిన సొమ్ములు వైద్యం చేయించిన అప్పులకు సరిపోయాయి.

గతంలోనే గుర్తింపు - అయినా అధికారుల నిర్లక్ష్యం : గౌతమి శాలి అనకాపల్లి ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు జాతీయ రహదారిపై ఎక్కువగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్న బ్లాక్‌స్పాట్లను గుర్తించారు. అక్కడే ఎందుకు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నదీ రవాణా శాఖ అధికారులతో కలిసి స్వయంగా పరిశీలించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో సాంకేతిక లోపాలు గుర్తించి వీటిని సవరించాలని నేషనల్‌ హైవే అథారిటీ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ) అధికారులకు సూచించారు. కానీ ఒక్క సాంకేతిక లోపాన్నీ ఎన్‌హెచ్‌ఏఐ అధికారులు సరిచేయలేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు.

ఆ కూడళ్లపై తరచూ మృత్యుఘోష : జాతీయ రహదారిపై అటు లంకెలపాలెం మొదలు ఇటు పాయకరావు పేట వరకు 23 కూడళ్లలో తరచూ మృత్యుఘోష వినిపిస్తూనే ఉంది. మూడేళ్లలో 361 మంది చనిపోయినట్లు అధికారుల నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

'ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి' : అల్లూరి జిల్లాలో జాతీయ రహదారి చాలా చోట్ల గ్రామాల మధ్య నుంచి వెళ్లిందని నర్సీపట్నం డీఎస్పీ పి. శ్రీనివాసరావు వివరిస్తున్నారు. ఇలాంటి చోట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. జనాభా, వాహనాలు పెరుగుతున్న విషయాన్ని గుర్తించి, ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని డీఎస్పీ స్పష్టం చేశారు. ఎస్పీ ఆదేశాలతో ఇలాంటి చోట్ల లైటింగ్, బ్లింకర్లు అవసరాన్ని గుర్తించి వీటిని ఏర్పాటు చేయడానికి నివేదిస్తున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో పాటు కూడళ్లలో జరిగిన ప్రమాదాలు, మృతుల వివరాలతో హెచ్చరిక బోర్డులు పెట్టిస్తామని ఆయన అన్నారు. వాహన తనిఖీలు, డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ పరీక్షలు పెంచుతున్నట్లు వివరించారు. తద్వారా భద్రతా చర్యలు చేపడతామని అన్నారు.

గత మూడేళ్లుగా అత్యధికంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిందిక్కడే
కూడలి మృతులు
లంకెలపాలెం 21
కె.ఎన్​.ఆర్​ పేట 23
తాళ్లపాలెం 30
బయ్యవరం 19
కొక్కిరాపల్లి 19
గోకులపాడు 18
నామవరం 18

