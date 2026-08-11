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రూ.లక్షల్లో వసూళ్లు, నమ్మించి మోసం చేస్తున్న ఏజెంట్లు - ఇకపై జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

యూరప్, ఆగ్నేయాసియా దేశాలకు పెరిగిన వలస - రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసి మోసగిస్తున్న నకిలీ ఏజెంట్లు - ఇతర దేశాలకు వెళ్లేవారి సంఖ్య ఏటా 10-15 వేల వరకు ఉంటునట్లు అంచనా

Fake Agents are Increasing Every Year
Fake Agents are Increasing Every Year (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2026 at 2:37 PM IST

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Fake Agents are Increasing Every Year : రాష్ట్రంలో కొందరు ఉపాధి కోసం ఇన్నాళ్లూ దుబాయ్​, సౌదీ అరేబియా, ఒమన్​, కువైట్​, ఖతర్​ వంటి గల్ఫ్​ దేశాలకు వలస వెళ్లేవారు. ఇటీవల కాలంలో యూరప్​, ఆగ్నేయాసియా దేశాలైన రష్యా, ఉక్రెయిన్​, ఆర్మేనియా, పొలండ్​, మాల్టా, న్యూజిలాండ్​, ఆస్ట్రేలియా, మలేషియా, కాంబోడియా, థాయిలాండ్​, వియత్నాం వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. గల్ఫ్​ దేశాల్లో సంక్షోభ పరిస్థితులు, మారుతున్న నిబంధనల నేపథ్యంలో ఇతర దేశాలకు వెళ్లేవారి సంఖ్య సంవత్సరానికి 10-15 వేల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఈ క్రమంలో ఏజెంట్ల చేతిలో మోసపోతున్న బాధితుల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతోంది.

ఇటీవల మోసపోయిన ఘటనలు :

  • జగిత్యాల జిల్లా మల్యాలకు చెందిన గంగాకిషన్​ అదే గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాస్​ అనే ఏజెంట్​ మాటలు నమ్మి పరాయి దేశంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తనను రష్యా పంపిస్తానని చెప్పి ఆర్మేనియా పంపడంతో పని లేక తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నట్లు సోషల్​ మీడియాల్లో కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. మోసగించిన ఏజెంట్​పై చర్యలు తీసుకోవాలని, స్వదేశానికి రప్పించాలని వేడుకుంటున్నారు.
  • న్యూజిలాండ్​లో మంచి వేతనంతో పని ఇప్పిస్తామని హైదరాబాద్​ బేగంపేటలోని ఓ కన్సల్టెంట్​ సంస్థ ప్రకటనలు చూసి పెగడపల్లి మండలం రాంభద్రునిపల్లికి చెందిన బొల్లివేని రాజు రూ.3 లక్షలు చెల్లించారు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారని చెప్పిన కొన్నాళ్లకు కార్యాలయాన్ని మూసివేయడంతో మోసపోయినట్లు గ్రహించి పోలీసులను ఆశ్రయించారు.

జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :

  • విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ గుర్తించిన ప్రొటెక్టర్​ జనరల్​ ఆఫ్​ ఎమిగ్రెంట్స్​ లైసెన్స్​ కలిగిన ఏజెంట్ల ద్వారానే వెళ్లాలి.
  • ఏజెంట్​ ఇచ్చిన వీసా అసలుదా? నకిలీదా? అని ఎంబసీ వెబ్​సైట్లలో సరిచూసుకోవాలి.
  • విదేశాలకు వెళ్లే ముందు కంపెనీ ఆఫర్​ లెటర్​, జీతం వివరాలు, వసతి సౌకర్యాల పత్రాన్ని చదివిన తర్వాతే సంతకం చేయాలి.
  • ఏజెంట్లకు డబ్బులు ఇచ్చిన ప్రతిసారీ రసీదు తీసుకోవాలి. బ్యాంకు ఖాతా నుంచి బదిలీ చేస్తే మేలు.
  • తెలంగాణ ఓవర్సీస్​ మ్యాన్​పవర్​ కంపెనీ లిమిటెడ్​ను గాని, కలెక్టరేట్​లోని ఓవర్సీస్​ అధికారులను గాని సంప్రదిస్తే మోసగాళ్ల బారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.

ముందు ప్రచారం - బోర్డు తిప్పేసిన కంపెనీలు :

  • వర్క్​ పర్మిట్​ వీసా అని నమ్మించి విజిటింగ్​ వీసా మీద పంపుతుండగా, అక్కడికెళ్లాక ఉద్యోగం చేసే అర్హత ఉండదని తెలిశాక లబోదిబోమంటున్నారు.
  • ఒక దేశానికి పంపుతామని, మరో దేశానికి పంపిస్తుండటంతో మోసపోయినట్లు గుర్తించి కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం ఇస్తున్నారు.
  • హైదరాబాద్​ వంటి చోట్ల అద్దె కార్యాలయాలు తెరిచి సోషల్​ మీడియాల్లో ప్రచారం చేస్తుండటంతో పలువురు రూ.లక్షల్లో సమర్పిస్తున్నారు. అనంతరం బోర్డు తిప్పేయడంతో పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
  • థాయిలాండ్​, కాంబోడియా వంటి దేశాల్లో కాల్​ సెంటర్లలో బంధిస్తుండటంతో ఆన్​లైన్​ మోసాల బారిన పడటంతో పాటు శారీరక వేధింపులకు గురవుతున్నారు.

రూ.లక్ష నుంచి రూ.1.50 లక్షలు వసూళ్లు : రాష్ట్రంలో ఒక్కో జిల్లాల్లో 120 మంది వరకు నకిలీ ఏజెంట్లు ఉన్నారు. అయితే వీరంతా గల్ఫ్​ దేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి నుంచి రూ.లక్ష నుంచి రూ.1.50 లక్షల వసూలు చేస్తున్నారు. అయితే ఆ మొత్తాన్ని ముంబయి, దిల్లీ నగరాల్లోని ఏజెంట్లకు ఇస్తారు. వారి ద్వారానే గల్ఫ్​ దేశాలకు పంపిస్తారు. తర్వాత వారి నుంచి కమీషన్​ పొందుతారు. మరోవైపు నకిలీ ఏజెంట్ల చేతిలో మోసపోయి, వెనక్కి రాలేక అక్కడే చిన్నాచితకపనులు చేస్తూ నెట్టుకొస్తున్నారు. అక్కడ కూడా మోసాలకు బలవుతున్నారు. సరిగ్గా వేతనం అందక, ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక లబోదిబోమంటున్నారు. అక్కడ నుంచి బయటపడేందుకు అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు.

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