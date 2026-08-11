రూ.లక్షల్లో వసూళ్లు, నమ్మించి మోసం చేస్తున్న ఏజెంట్లు - ఇకపై జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
యూరప్, ఆగ్నేయాసియా దేశాలకు పెరిగిన వలస - రూ.లక్షల్లో వసూలు చేసి మోసగిస్తున్న నకిలీ ఏజెంట్లు - ఇతర దేశాలకు వెళ్లేవారి సంఖ్య ఏటా 10-15 వేల వరకు ఉంటునట్లు అంచనా
Published : August 11, 2026 at 2:37 PM IST
Fake Agents are Increasing Every Year : రాష్ట్రంలో కొందరు ఉపాధి కోసం ఇన్నాళ్లూ దుబాయ్, సౌదీ అరేబియా, ఒమన్, కువైట్, ఖతర్ వంటి గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్లేవారు. ఇటీవల కాలంలో యూరప్, ఆగ్నేయాసియా దేశాలైన రష్యా, ఉక్రెయిన్, ఆర్మేనియా, పొలండ్, మాల్టా, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, మలేషియా, కాంబోడియా, థాయిలాండ్, వియత్నాం వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో సంక్షోభ పరిస్థితులు, మారుతున్న నిబంధనల నేపథ్యంలో ఇతర దేశాలకు వెళ్లేవారి సంఖ్య సంవత్సరానికి 10-15 వేల వరకు ఉంటుందని అంచనా. ఈ క్రమంలో ఏజెంట్ల చేతిలో మోసపోతున్న బాధితుల సంఖ్య ఏటా పెరుగుతోంది.
ఇటీవల మోసపోయిన ఘటనలు :
- జగిత్యాల జిల్లా మల్యాలకు చెందిన గంగాకిషన్ అదే గ్రామానికి చెందిన శ్రీనివాస్ అనే ఏజెంట్ మాటలు నమ్మి పరాయి దేశంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తనను రష్యా పంపిస్తానని చెప్పి ఆర్మేనియా పంపడంతో పని లేక తీవ్ర మనోవేదనకు గురవుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాల్లో కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. మోసగించిన ఏజెంట్పై చర్యలు తీసుకోవాలని, స్వదేశానికి రప్పించాలని వేడుకుంటున్నారు.
- న్యూజిలాండ్లో మంచి వేతనంతో పని ఇప్పిస్తామని హైదరాబాద్ బేగంపేటలోని ఓ కన్సల్టెంట్ సంస్థ ప్రకటనలు చూసి పెగడపల్లి మండలం రాంభద్రునిపల్లికి చెందిన బొల్లివేని రాజు రూ.3 లక్షలు చెల్లించారు. కేవలం ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించి ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారని చెప్పిన కొన్నాళ్లకు కార్యాలయాన్ని మూసివేయడంతో మోసపోయినట్లు గ్రహించి పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
- విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ గుర్తించిన ప్రొటెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఎమిగ్రెంట్స్ లైసెన్స్ కలిగిన ఏజెంట్ల ద్వారానే వెళ్లాలి.
- ఏజెంట్ ఇచ్చిన వీసా అసలుదా? నకిలీదా? అని ఎంబసీ వెబ్సైట్లలో సరిచూసుకోవాలి.
- విదేశాలకు వెళ్లే ముందు కంపెనీ ఆఫర్ లెటర్, జీతం వివరాలు, వసతి సౌకర్యాల పత్రాన్ని చదివిన తర్వాతే సంతకం చేయాలి.
- ఏజెంట్లకు డబ్బులు ఇచ్చిన ప్రతిసారీ రసీదు తీసుకోవాలి. బ్యాంకు ఖాతా నుంచి బదిలీ చేస్తే మేలు.
- తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ను గాని, కలెక్టరేట్లోని ఓవర్సీస్ అధికారులను గాని సంప్రదిస్తే మోసగాళ్ల బారి నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.
ముందు ప్రచారం - బోర్డు తిప్పేసిన కంపెనీలు :
- వర్క్ పర్మిట్ వీసా అని నమ్మించి విజిటింగ్ వీసా మీద పంపుతుండగా, అక్కడికెళ్లాక ఉద్యోగం చేసే అర్హత ఉండదని తెలిశాక లబోదిబోమంటున్నారు.
- ఒక దేశానికి పంపుతామని, మరో దేశానికి పంపిస్తుండటంతో మోసపోయినట్లు గుర్తించి కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం ఇస్తున్నారు.
- హైదరాబాద్ వంటి చోట్ల అద్దె కార్యాలయాలు తెరిచి సోషల్ మీడియాల్లో ప్రచారం చేస్తుండటంతో పలువురు రూ.లక్షల్లో సమర్పిస్తున్నారు. అనంతరం బోర్డు తిప్పేయడంతో పోలీసులను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
- థాయిలాండ్, కాంబోడియా వంటి దేశాల్లో కాల్ సెంటర్లలో బంధిస్తుండటంతో ఆన్లైన్ మోసాల బారిన పడటంతో పాటు శారీరక వేధింపులకు గురవుతున్నారు.
రూ.లక్ష నుంచి రూ.1.50 లక్షలు వసూళ్లు : రాష్ట్రంలో ఒక్కో జిల్లాల్లో 120 మంది వరకు నకిలీ ఏజెంట్లు ఉన్నారు. అయితే వీరంతా గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి నుంచి రూ.లక్ష నుంచి రూ.1.50 లక్షల వసూలు చేస్తున్నారు. అయితే ఆ మొత్తాన్ని ముంబయి, దిల్లీ నగరాల్లోని ఏజెంట్లకు ఇస్తారు. వారి ద్వారానే గల్ఫ్ దేశాలకు పంపిస్తారు. తర్వాత వారి నుంచి కమీషన్ పొందుతారు. మరోవైపు నకిలీ ఏజెంట్ల చేతిలో మోసపోయి, వెనక్కి రాలేక అక్కడే చిన్నాచితకపనులు చేస్తూ నెట్టుకొస్తున్నారు. అక్కడ కూడా మోసాలకు బలవుతున్నారు. సరిగ్గా వేతనం అందక, ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియక లబోదిబోమంటున్నారు. అక్కడ నుంచి బయటపడేందుకు అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
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