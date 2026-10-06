తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెరుగుతున్న నకిలీ ఏజెంట్లు - కేంద్రం హెచ్చరికలు బేఖాతరు
Increasing Fake Agents : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నకిలీ ఏజెంట్లు అధికంగా తయారవుతున్నారు. దేశంలోనే అత్యధికంగా ఏపీ నుంచే ఫిర్యాదులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అధికారికంగా తెలంగాణలో 104 మందికే లైసెన్సులు జారీ చేశారు.
Published : October 6, 2026 at 5:34 PM IST
Increasing Fake Agents in TG : అధిక వేతనం, మంచి స్థిరమైన ఉపాధిపై ఆశతో విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారిని నకిలీ ఏజెంట్లు మోసగిస్తున్నారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో ఇలాంటి బాధితుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. గతంలో అయితే కేవలం గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లేవారు మాత్రమే మోసాల బారిన పడగా ఇటీవల రష్యా, ఆర్మేనియా, సెర్బియా, గ్రీస్, ఇటలీ, లూథియానా, జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా, లావోస్, మాల్టా, మయన్మార్, కాంబోడియా, సింగపూర్, ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్ దేశాలకు పంపుతామంటూ ఏజెంట్లు మోసగిస్తున్నారు. పలువురిని సైబర్ నేరాల్లోనూ ఇరికిస్తున్నారు.
2023-25 మధ్య కాలంలో విదేశీ ఉద్యోగాల పేరిట మోసగించారంటూ ఏపీ నుంచి 1495 తెలంగాణ నుంచి 339 ఫిర్యాదులు అందాయని, దేశంలోనే అత్యధిక ఫిర్యాదులు 38 శాతం ఏపి నుంచి టీజీ 4వ స్థానంలో ఉందని విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖ ఇటీవల పార్లమెంటులో అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పడం పరిస్థితి తీవ్రతకు నిదర్శనం. ఇలా జాబ్ పేరుతో డబ్బులు వసూలు చేయడం, చెప్పిన ఉద్యోగానికి బదులు వేరి పని, సమయానికి జీతాలు చెల్లించకపోవడం, పాస్పోర్టులు లాక్కోవడం, తప్పుడు ఉద్యోగ ఒప్పందాలు, నకిలీ వీసాలు, విజిటింగ్ వీసా, నకిలీ ఆఫర్ లెటర్లపై పంపడం, విదేశాలకు చేర్చాక ఇబ్బందుల్లోకి తోసేయడం వంటి ఘటనలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నట్లు బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదులు పెరుగుతున్నాయి.
వేల సంఖ్యలో నకిలీ ఏజెంట్లు
- తెలంగాణలో లైసెన్సు కలిగిన ఏజెంట్లు కేవలం 104 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, కరీంనగర్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, నిర్మల్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో ప్రధాన ఆఫీస్లతో సహా అనుబంధ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. అన్నీ కలిపి 150లోపు వరకుంటాయి. నకిలీ ఏజెంట్లు మాత్రం వేల సంఖ్యలో ఉన్నారు.
- 2026లో సీబీఐ ఒక అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్పై దర్యాప్తు చేసే క్రమంలో విదేశీ ఉద్యోగాల పేరిట ఇండియన్స్ మయన్మార్, కాంబోడియా వంటి దేశల్లోని సైబర్ నేరాల అడ్డాలకు తరలిస్తున్నట్టుగా తేల్చింది.
''విదేశీ ఉద్యోగాల పేరిట మోసపోయినట్లు గుర్తిస్తే బాధితులు సంబంధిత రిక్రూటింగ్ ఏజెంట్పై ఆన్లైన్లో ఈ మైగ్రేట్ వెబ్సైట్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. 1800-11-3090 హెల్ప్లైన్ ద్వారా విదేశీ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన సమాచారం, సహాయ, ఫిర్యాదులపై మార్గనిర్దేశనం పొందవచ్చు. గుర్తింపు లేని ఏజెంట్లపై సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లలో ఫిర్యాదు చేయచ్చు'' - విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ
లైసెన్స్ లేని సంస్థలు మూసివేయాలి
విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు పెరుగుతున్నాయని, సైబర్ మోసాల కేంద్రాల్లో బందీలుగా చేసే ఘటనలు పెరుగుతున్నాయని కేంద్ర హోం శాఖ వారం కిందట రాష్ట్రాలను, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను హెచ్చరించింది. విదేశాంగ శాఖ పరిధిలోని వలసదారుల విభాగం నుంచి సరైన లైసెన్స్ లేకుండా పనిచేసే ఏజెన్సీలను, చట్టవిరుద్ధమైన మార్గాల్లో విదేశాలకు పంపించే సంస్థలను తక్షణమే మూసివేయాలని సూచించింది. అయినా ఈ దిశగా ఎలాంటి చర్యలు లేవు.
రోడ్ సెక్షన్లో బాధితుడి నరకయాతన
ఒమన్లో మున్సిపాలిటీ ఉద్యోగం, ఆకర్షణీయమైన జీతమంటూ నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్కు చెందిన బోర్వంతుల నగేశ్కు జగిత్యాలకు చెందిన ఏజెంట్ ఆశ చూపాడు. కమీషన్ తీసుకునీ మరీ పంపాడు. అక్కడి అధికారులు మున్సిపాలిటీలో కాకుండా రోడ్ సెక్షన్లో పని చేయిస్తూ నరకం చూపిస్తున్నారని ఇటీవల బాధితుడు సెల్ఫీ వీడియో పంపాడు. తనలాగే జగిత్యాలకు చెందిన వందల సంఖ్యలో బాధితులు ఏజెంట్ల చేతిలో మోసపోయి ఒమన్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని, కాపాడాలంటూ వేడుకున్నాడు. మరో ఘటనలో ఒమన్ నుంచి తిరిగి వచ్చిన వారిలో కొందరు జగిత్యాల ఎస్పీకి ఏజెంట్పై ఫిర్యాదు చేశారు.
రూ.లక్షల్లో వసూళ్లు, నమ్మించి మోసం చేస్తున్న ఏజెంట్లు - ఇకపై జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
అరచేతిలో స్వర్గం, అక్కడకి వెళ్లి చూస్తే నరకం - ఉపాధి పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్న ఏజెంట్లు