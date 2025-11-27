పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ST రిజర్వేషన్లు పెరిగాయ్ - BCల పరిస్థితి ఏంటంటే?
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై పంచాయతీరాజ్ శాఖ నివేదిక - 2019తో పోల్చితే ఎస్టీలకు పెరిగిన 100కు పైగా స్థానాలు - బీసీలకు ఎనిమిది జిల్లాల్లో లబ్ధి
Published : November 27, 2025 at 8:22 AM IST
Telangana Local Body Elections 2025 : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల వేడి మొదలైపోయింది. ఇవాళ్టి నుంచి నామినేషన్ల పర్వం ప్రారంభం కానుంది. అయితే ఇప్పుడు అంతా రిజర్వేషన్లపైనే చర్చ జరుగుతోంది. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఎన్ని స్థానాలు పెరిగాయి? అందులో ఎవరికి ఎక్కువ స్థానాలు దక్కాయనే దానిపైనే అంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఈసారి ఎన్నికలు వాడీవేడీగా జరగడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అయితే ఈసారి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎస్టీలకు రిజర్వు అయిన స్థానాలు పెరిగాయి. 2019లో ఎస్టీ పంచాయతీల సంఖ్య 1,177 ఉంటే, ఈసారి అది (2025లో) 1,248 స్థానాలకు పెరిగింది.
నాన్ షెడ్యూల్డ్ గ్రామ పంచాయతీల్లోనూ ఎస్టీలకు 688 నుంచి 714కు స్థానాలు పెరిగాయి. 2019తో పోల్చితే బీసీలకు 8 జిల్లాల్లో రిజర్వేషన్లు పెరిగాయి. నాన్ షెడ్యూల్డ్ పంచాయతీల్లో పెరిగిన ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు తదితరాల ప్రభావం ఇతర వర్గాలపై స్వల్పంగా పడింది. షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు వర్తించవని పంచాయతీరాజ్ శాఖ నివేదికను వెల్లడించింది. సర్పంచుల రిజర్వేషన్ కోసం మండలాన్ని ఒక యూనిట్గా, వార్డులకు పంచాయతీని యూనిట్గా తీసుకుంటారని నివేదిక వెల్లడించింది. ఆ నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలను ఒకసారి చూద్దాం.
నివేదికలో ముఖ్యాంశాలు ఇవే :
- 2019 ఎన్నికల్లో మొత్తం 12,751 గ్రామాల్లో 10,293 నాన్ షెడ్యూల్డు గ్రామాలు ఉన్నాయి. అందులో ఎస్టీలకు 688 స్థానాలు అంటే 6.68 శాతం స్థానాలు రిజర్వ్ అయ్యాయి. వీటిలో ఎస్సీలకు 2,133 స్థానాలు అంటే 20.53 శాతం, బీసీలకు 2,345 స్థానాలు అంటే 22.78 శాతం దక్కాయి. 2025లో మొత్తం స్థానాలు 12,760 కాగా, అందులో 10,233 నాన్ షెడ్యూల్డు కాగా అందులో ఎస్టీలకు 714 స్థానాలు అంటే 6.99 శాతం, ఎస్సీలకు 2,090 స్థానాలు అంటే 20.45 శాతం, బీసీలకు 2,186 స్థానాలు అంటే 21.39 శాతం సీట్లు రిజర్వ్ అయ్యాయి.
- 2019లో మొత్తం సర్పంచులు, వార్డు సభ్యుల స్థానాల్లో 50 శాతం నుంచి ఎస్సీ, ఎస్టీ రిజర్వేషన్లను మినహాయించిన తర్వాత మిగిలినవి బీసీలకు రిజర్వు చేశారు. 2025లో మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50 శాతం నుంచి ఎస్సీ, ఎస్టీలకు మినహాయించిన తర్వాత మిగిలిన శాతం, జనాభాలో బీసీల నిష్పత్తి వీటిలో ఏది తక్కువ ఉంటే దాన్ని పరిగణనలో తీసుకుని బీసీలకు రిజర్వు చేశారు.
- 2019 ఎన్నికల సమయంలో పంచాయతీరాజ్ శాఖ రాష్ట్రాన్ని ఒక యూనిట్గా తీసుకొని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు రిజర్వు చేయాల్సిన సర్పంచు స్థానాలను జిల్లాలవారీగా నిర్ణయించి కలెక్టర్లకు తెలియజేసింది. 2025 ఎన్నికల కోసం సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా డెడికేటెడ్ కమిషన్ మండలాన్ని, పంచాయతీని యూనిట్గా తీసుకొని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు రిజర్వ్ చేయాల్సిన సర్పంచి, వార్డు సభ్యుల స్థానాల సంఖ్యను నిర్ణయించింది.
- 2019లో 214 గ్రామ పంచాయతీలు పురపాలికల్లో విలీనమయ్యాయి. వీటిలో జనాభా గణనీయ సంఖ్యలో ఉండగా, పాత గ్రామ పంచాయతీలను విభజించడం ద్వారా 223 కొత్త పంచాయతీలు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో పాత, కొత్త గ్రామ పంచాయతీల్లో బీసీ జనాభా పంపిణీపై ప్రభావం పడింది.
బీసీలు అధికంగా ఉన్న చోట ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఎలా కేటాయిస్తారు? - పంచాయతీ రిజర్వేషన్లపై పిటిషన్లు
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో 50 శాతం రిజర్వేషన్లు - మార్గదర్శకాలు జారీ