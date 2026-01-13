హద్దు మీరితే రౌడీ షీట్ గ్యారెంటీ - బీకేర్ ఫుల్ అంటున్న పోలీసులు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీగా పెరిగిన హిస్టరీ షీట్లు - నేర నియంత్రణకు కఠిన చర్యలు ప్రారంభించిన పోలీసులు - 4,359 మందిపై సస్పెక్ట్ షీట్లు, 5,348 మందిపై హిస్టరీ షీట్లు
Published : January 13, 2026 at 6:07 PM IST
History Sheets Increased in Telangana State : శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో భాగంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసుశాఖ నేరాలకు పాల్పడేవారిపై కఠిన చర్యలు చేపడుతోంది. ముఖ్యంగా ఘర్షణలు, దాడులకు దిగేవారిపై తెరిచే సస్పెక్ట్, హిస్టరీషీట్లు అంతకు ముందు సంవత్సరంతో పోలిస్తే గత ఏడాది (2025)లో భారీగా పెరగడమే ఇందుకు నిదర్శనం.
4,359 మందిపై సస్పెక్ట్షీట్లు, 5,348 మందిపై హిస్టరీషీట్లు : చీటికీమాటికీ దాడులకు దిగడం ఇప్పుడు మామూలు అయిపోయింది. వెబ్సిరీస్, సినిమాల ప్రభావంతో ముఖ్యంగా యువత ప్రతి చిన్నదానికీ ఘర్షణకు దిగుతున్నారని నిపుణలు అంటున్నారు. విద్యార్థులు ముఠాలుగా ఏర్పడి కొట్టుకోవడం, ర్యాగింగ్ పేరుతో సహచరుడ్ని బంధించి హింసించడం మామూలు అయిపోయిది. ఇక అడ్డగోలుగా వాహనాలు నడుపుతున్న వారిని అదేమిటని అడిగినా, ఇంటి ముందు పార్కు చేసిన కారు తీయాలని అడిగినా పిడిగుద్దులతో జవాబు ఇవ్వడం సాధారణ అంశంగా మారింది. ఇది ఒక్కోసారి ప్రాణాంతకంగా కూడా మారుతోంది. ఒక్కసారి ఇలాంటి గొడవలకు దిగిన తరువాత పోలీసుల నుంచి ఎలాంటి చర్యలు సైతం లేకపోతే నిందితుల్లో ధైర్యం వస్తోంది. క్రమంగా బెదిరింపులు, ఆ తరువాత దాడులకు దిగడానికి సిద్ధం అవుతున్నారు. ఈ కాలక్రమంలో వీరే కరడుగట్టిన నేరగాళ్లుగా తయారవుతున్నారు. కిరాయికి హత్యలు చేసేవరకూ వెళ్తున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసుశాఖ దాడులు, ఘర్షణలకు దిగుతున్న వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతోంది. 2025 సంవత్సరంలో 4,359 మందిపై సస్పెక్ట్ షీట్లు, 5,348 మందిపై హిస్టరీ షీట్లు తెరిచింది.
హిస్టరీషీట్ తెరిస్తే ఏమవుతుందంటే : నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు తేలితే తొలుత సస్పెక్ట్ షీట్ తెరుస్తారు. అప్పటి నుంచి ఎక్కడ నేరం జరిగినా సస్పెక్ట్ షీట్లో పేర్లు ఉన్నవారిని విచారిస్తారు. వారిపై పోలీసుల నిఘా కొనసాగుతుంటుంది. అయినా మార్పు రాకపోతే హిస్టరీ షీట్ తెరుస్తారు. దీన్నే రౌడీషీట్ అంటారు. ఒక్కసారి రౌడీషీట్ తెరిచిన తర్వాత క్రమం తప్పకుండా స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో హాజరుకావాల్సి ఉంటుంది. ఏదైనా శాంతిభద్రతల సమస్య తలెత్తినప్పుడు హిస్టరీ షీట్ ఉన్నవారందర్నీ ముందస్తు అరెస్టులు చేస్తుంటారు. వీరిపై అనేక ఆంక్షలు పెడతారు. అలానే కొన్ని ప్రాంతాల్లో రాజకీయ స్పర్థలు, భూవివాదాలు, ఆర్థికపరమైన లావాదేవీల కారణంగా ముఠాలుగా ఏర్పడి ఒకరిపై ఒకరు దాడులు చేసుకోవడం కూడా పెరిగిపోయింది. ఇటువంటప్పుడు ముఠాలో ఉన్న వారందరిపై గ్యాంగ్ఫైల్స్ తెరుస్తున్నారు.