గాంధీ ఆసుపత్రిలోని ఎబోలా వార్డులో ముగ్గురికి ఐసోలేషన్ - వారంలో రిపోర్టులు
సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలోని ఎబోలా వార్డులో ముగ్గురికి ఐసోలేషన్ - సూడాన్ నుంచి వచ్చిన ఇద్దరిని ఐసోలేషన్లో ఉంచిన వైద్యులు - ఎబోలా లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తికి క్లోజ్ కాంటాక్టు ఉన్న మరొకరికి ఐసోలేషన్
Published : June 5, 2026 at 8:21 AM IST
Two Ebola patients at Gandhi Hospital : సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆస్పత్రిలో ఎబోలా వ్యాధి సోకినట్లు అనుమానిస్తున్న వారి సంఖ్య రెండుకు చేరింది. గురువారం అబ్దుల్ మజీద్ అనే వ్యక్తిని శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో స్కానింగ్ చేసి గాంధీలో ఏర్పాటు చేసిన ఎబోలా ఐసోలేషన్ వార్డుకు తరలించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇవాళ వ్యాధి లక్షణాలతో మహమ్మద్ యగౌచ్ అహ్మద్ అనేక వ్యక్తి గాంధీ ఆస్పత్రిలో చేరారు. మహమ్మద్ నగరంలోనే ఓ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరిద్దరూ సూడాన్ నుంచే వచ్చినట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం వీరికి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ఎబోలా లక్షణాలున్న వ్యక్తితో క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో ఉన్న మరో వ్యక్తిని కూడా గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక ఐసొలేషన్ వార్డులో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. దీంతో ఎబోలా ఐసోలేషన్ వార్డులో ప్రస్తుతం ముగ్గురు ఉన్నారు. మధ్య ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఎబోలా వైరస్ సోకుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడి నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలోనే స్క్రీనింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.
వారం రోజుల్లో నివేదికలు వచ్చే అవకాశం : నగరానికి మోకీళ్ల చికిత్స కోసం వచ్చిన అహ్మద్ తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడుతున్నారని, అతన్ని ఎబోలా ఐసొలేషన్ వార్డులో ఉంచామని గాంధీలోని ఎబోలా నోడల్ అధికారి డాక్టర్ సునీల్కుమార్ పేర్కొన్నారు. అతని శాంపిళ్లు తీసుకొని పరీక్షల కోసం సీసీఎంబీకి, అక్కడి నుంచి పుణెలోని జాతీయ వైరాలజీ ల్యాజ్కు పంపామని, వారంరోజుల్లో నివేదికలు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం గాంధీలో 20 పడకలతో ఐసొలేషన్ వార్డును ఏర్పాటు చేశామన్నారు.