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గాంధీ ఆసుపత్రిలోని ఎబోలా వార్డులో ముగ్గురికి ఐసోలేషన్‌ - వారంలో రిపోర్టులు

సికింద్రాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రిలోని ఎబోలా వార్డులో ముగ్గురికి ఐసోలేషన్‌ - సూడాన్‌ నుంచి వచ్చిన ఇద్దరిని ఐసోలేషన్‌లో ఉంచిన వైద్యులు - ఎబోలా లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తికి క్లోజ్ కాంటాక్టు ఉన్న మరొకరికి ఐసోలేషన్‌

Two Ebola patients at Gandhi Hospital
Two Ebola patients at Gandhi Hospital (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 8:21 AM IST

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Two Ebola patients at Gandhi Hospital : సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆస్పత్రిలో ఎబోలా వ్యాధి సోకినట్లు అనుమానిస్తున్న వారి సంఖ్య రెండుకు చేరింది. గురువారం అబ్దుల్​ మజీద్​ అనే వ్యక్తిని శంషాబాద్​ ఎయిర్​పోర్టులో స్కానింగ్​ చేసి గాంధీలో ఏర్పాటు చేసిన ఎబోలా ఐసోలేషన్​ వార్డుకు తరలించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇవాళ వ్యాధి లక్షణాలతో మహమ్మద్​ యగౌచ్​ అహ్మద్​ అనేక వ్యక్తి గాంధీ ఆస్పత్రిలో చేరారు. మహమ్మద్ నగరంలోనే ఓ ఇన్​స్టిట్యూట్​లో చదువుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరిద్దరూ సూడాన్​ నుంచే వచ్చినట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం వీరికి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

ఎబోలా లక్షణాలున్న వ్యక్తితో క్లోజ్​ కాంటాక్ట్​లో ఉన్న మరో వ్యక్తిని కూడా గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక ఐసొలేషన్​ వార్డులో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. దీంతో ఎబోలా ఐసోలేషన్​ వార్డులో ప్రస్తుతం ముగ్గురు ఉన్నారు. మధ్య ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఎబోలా వైరస్​ సోకుతున్న నేపథ్యంలో అక్కడి నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు శంషాబాద్​ విమానాశ్రయంలోనే స్క్రీనింగ్​ నిర్వహిస్తున్నారు.

వారం రోజుల్లో నివేదికలు వచ్చే అవకాశం : నగరానికి మోకీళ్ల చికిత్స కోసం వచ్చిన అహ్మద్​ తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడుతున్నారని, అతన్ని ఎబోలా ఐసొలేషన్​ వార్డులో ఉంచామని గాంధీలోని ఎబోలా నోడల్​ అధికారి డాక్టర్​ సునీల్​కుమార్​ పేర్కొన్నారు. అతని శాంపిళ్లు తీసుకొని పరీక్షల కోసం సీసీఎంబీకి, అక్కడి నుంచి పుణెలోని జాతీయ వైరాలజీ ల్యాజ్​కు పంపామని, వారంరోజుల్లో నివేదికలు వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం గాంధీలో 20 పడకలతో ఐసొలేషన్​ వార్డును ఏర్పాటు చేశామన్నారు.

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