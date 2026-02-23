సీనియార్టీకా? విధేయతకా? లేక పార్టీ అవసరాలకా? - ఆ 2 సీట్లు వరించేదెవరిని?
రాష్ట్రంలో రాజ్యసభ సీట్ల కోసం పెద్ద సంఖ్యలో ఆశావహుల పోటీ - మార్చి 3 వరకు నామినేషన్లకు గడువు ఉండటంతో ఎంపికపై కసరత్తు షురూ- దిల్లీలో అధిష్ఠానం వద్ద లాబీయింగ్ చేస్తున్న కొందరు నేతలు
Published : February 23, 2026 at 8:29 AM IST
Rajya Sabha Elections in Telangana : రాష్ట్రంలో రాజ్యసభ సీట్ల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీలో పెద్ద సంఖ్యలో ఆశావహులు పోటీ పడుతున్నారు. మార్చి 3 వరకు నామినేషన్లకు గడువు ఉండటంతో అభ్యర్థుల ఎంపికపై కసరత్తు ముమ్మరమైంది. కొందరు దిల్లీలో అధిష్ఠానం వద్ద లాబీయింగ్ చేస్తున్నారు. మరికొందరు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి, పీసీసీ అధ్యక్షుడి ద్వారా ప్రయత్నాలు జరుపుతున్నారు. జాతీయ ప్రయోజనాలు, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు, సామాజిక సమతౌల్యం ఈ మూడు అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇద్దరు అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే దిశగా రాష్ట్ర, జాతీయ నాయకత్వాలు కసరత్తు చేస్తున్నాయి.
అందరినీ తొలిచే ప్రశ్న ఒక్కటే : రాష్ట్రంలో రాజ్యసభ ఎన్నికల వేడి పెరిగింది. రెండు సీట్లు ఖాళీ కావడంతో వాటి భర్తీకి అవసరమైన పూర్తి మెజారిటీ ఉన్నట్లు కాంగ్రెస్ చెబుతోంది. ఒక సీటు ఏఐసీసీ కోటా కింద వెళ్లే అవకాశం ఉండగా, మరొకటి రాష్ట్ర ప్రాధాన్యత కింద నిర్ణయమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. జాతీయ అవసరాలు ఒక వైపు, రాష్ట్ర సమీకరణాలు మరో వైపు. ఇప్పుడు అందరినీ తొలిచే ప్రశ్న ఒక్కటే. పార్టీ ఎవరికి అవకాశం ఇస్తుంది? సీనియార్టీకా? విధేయతకా? లేక పార్టీ అవసరాలకా? రాజ్యసభ సీట్ల భర్తీ కోసం ఏ ప్రమాణాలు తీసుకుంటారు అన్న చర్చ పార్టీలో కొనసాగుతోంది.
రెండు సీట్ల కోసం పోటీ : రాష్ట్ర శాసనసభలో మొత్తం 119 మంది సభ్యులు ఉన్నారు. ఒక రాజ్యసభ సీటు గెలవాలంటే 40 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు అవసరం. కాంగ్రెస్కు తగిన సంఖ్యాబలం ఉంది. రెండు సీట్లు సులభంగా గెలుచుకునే పరిస్థితి ఉంది. ఈ రెండు సీట్ల కోసం పెద్ద సంఖ్యలో నేతలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇటీవల రాజ్యసభ నుంచి రిటైర్ అయిన అభిషేక్ మను సింఘ్వీ, తిరిగి తనకు రెన్యువల్ చేయాలని కోరుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
రేసులో ప్రముఖులు : అదేవిధంగా జస్టిస్ బి.సుదర్శన్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీ మధుయాష్కీ గౌడ్, షబ్బీర్ అలీ, మాజీ పీసీసీ అధ్యక్షుడు హనుమంతరావు, సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్ రెడ్డి, ప్రభుత్వ సలహాదారు హర్కర వేణుగోపాల్, మాజీ మంత్రి చిన్నారెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇరావత్రి అనిల్ కుమార్, పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ కన్వీనర్, సీనియర్ నాయకులు శ్యామ్ మోహన్ తదితరులు రేసులో ఉన్నారు. ఇటీవల పదవీ విరమణ పొందిన అభిషేక్ సింఘ్వీ సుప్రీంకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది. పార్లమెంట్లో పార్టీ వాణిని బలంగా వినిపించే సామర్థ్యం ఆయనకు ఉందని పార్టీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
ఎవరికో ఈ సీటు ? : రెండో సీటు రాష్ట్ర సమీకరణాలపై ఆధారపడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంఛార్జీ మీనాక్షి నటరాజన్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తదితరులు కలిసి నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రాంతీయ సమతౌల్యం, కుల సమీకరణాలు ముఖ్యంగా పార్టీ భావిస్తోంది. కష్టకాలంలో పార్టీ కోసం పని చేసిన వారిని సైతం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అన్న అభిప్రాయం ఉంది.
అసంతృప్తి పెరిగే అవకాశం : ఈసారి సామాజిక సమతౌల్యం ప్రధాన అంశంగా మారింది. రెడ్డినా? బీసీనా? మైనార్టీనా? ఎస్సీనా? ఎస్టీనా? ఎవరికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది. రెండు సీట్లు రెండు వర్గాలకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. టికెట్ రాకపోతే అసంతృప్తి పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున పార్టీ అధిష్ఠానం, రాష్ట్ర నాయకత్వం సమన్వయం కీలకంగా మారింది. రాజ్యసభ సీట్లపై చివరి నిమిషం వరకు ఉత్కంఠ కొనసాగనుంది.
