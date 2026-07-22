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పెరుగుతున్న పోక్సో కేసులు - చిన్నారులకు తెలిసిన వారే నిందితులు

గణనీయంగా పెరుగుతున్న పోక్సో చట్టం కింద నమోదవుతున్న కేసుల సంఖ్య - 2026 జనవరి నుంచి జూన్‌ వరకూ నమోదైన 32 కేసులు - చిన్నారులకు తెలిసిన వారే నిందితులు కావడంతో తల్లిదండ్రుల్లో ఆందోళన

Increasing Pocso Cases in AP
Increasing Pocso Cases in AP (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 4:36 PM IST

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Increasing Pocso Cases in AP : నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (NCRB) గణాంకాల ఆధారంగా ఇటీవల నివేదిక వెలువడింది. దాని ఆధారంగా పోక్సో చట్టం కింద నమోదవుతున్న కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. కృష్ణా జిల్లాలో పోక్సో కేసులు ఆందోళనకరంగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా 2026 జనవరి నుంచి జూన్ మధ్యలో జిల్లా వ్యాప్తంగా 32 పోక్సో నమోదు కాగా, అత్యధికంగా మే నెలలోనే కేసులు నమోదకావ్వడం గమనార్హం.

చిన్నారులపై జరిగిన అఘాయిత్యాలపై కేసులు పెట్టడాన్ని చాలా కుటుంబాలు అవమానకరంగా భావిస్తున్నాయి. అయినప్పటికీ, ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేందుకు పోలీసులు కృషి చేస్తున్నారు. ప్రజల్ని చైతన్యపరచడంతో కేసుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఈ కేసుల్లో చాలావరకూ చిన్నారులకు తెలిసినవారో లేదా వారికి చాలా దగ్గరగా ఉండే వ్యక్తులే నిందితులు కావడంతో తల్లిదండ్రులను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది.

టీనేజర్ల కేసులే అధికం: అత్యధికంగా వేసవి సెలవుల్లో టీనేజీలో ఉన్న విద్యార్థులు ప్రేమ పేరుతో వెళ్లిపోతున్నారు. దీంతో ఈ కేసులు పెరుగుతున్నాయి అన్నది అంచనా. ఇటీవల గుడివాడలో ఓ పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాల విద్యార్థిని పెళ్లయిన ఓ ఆటోడ్రైవర్‌ను ప్రేమించింది. అతనితో వెళ్లిపోవడంతో పోక్సో కేసు నమోదైంది.

పెద్దవీధిలో మరో వ్యక్తి ఇంటర్మీడియట్‌ చదివే విద్యార్థిని తీసుకుని వెళ్లి వివాహం చేసుకున్నాడు. అమ్మాయి మైనర్ అని తెలియడంతో ఇంటి వద్ద విడిచి పెట్టినా, చివరకు పోక్సో కేసులో ఇరుక్కున్నాడు. మరో ఘటనలో ఓ విద్యార్థినిని ఆమెతో పాటు చదువుకున్న యువకుడు టిడ్కో కాలనీలో ఖాళీగా ఉన్న ఇంటిలోకి తీసుకెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు. అతడిపై పోక్సో కేసు నమోదైంది. ఇలా చాలా మంది టీనేజర్లు ప్రేమ మోజులో పడి పోక్సో కేసుల బారినపడుతున్నారు.

సామాజిక మాధ్యమాల కట్టడి:

  • పిల్లల భద్రత కోసం తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, పోలీసు యంత్రాంగం, విద్యా సంస్థలు కలిసి సంయుక్తంగా పని చేయాలి.
  • ఎప్పటికప్పుడు చిన్నారులకు చెడు నడత గలవారిని గుర్తించేలా సరైన జ్ఞానం పంచాలి.
  • ఈ కేసులకు ప్రధాన కారణమైన సామాజిక మాధ్యమాలను అవసరానికి ఎలా ఉపయోగించాలి, ఎలాంటివి చూడకూడదో వివరించాలి.
  • తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలతో నాణ్యమైన సమయం గడపాలి.

పెంపకంలో మార్పులు రావాలి: తల్లిదండ్రుల పెంపకంలో మార్పులు రావాలని సీనియర్ అడ్వకేట్ కాట్రగడ్డ రజిని అన్నారు. ఆడపిల్లలకు, మగ పిల్లలకు నిత్యం వారి ప్రవర్తనల పట్ల ఏది మంచో, ఏది చెడో తగు జాగ్రత్తలు చెప్పాలన్నారు. కేవలం టీనేజ్‌లో ఏర్పడుతున్న ప్రేమల వలనే పోక్సో కేసులు పెరుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ కేసుల్లో తల్లిదండ్రులను కూడా బాధ్యులను చేయాలని, చట్టాలలో కూడా మార్పులు రావాలని సీనియర్ అడ్వకేట్ వెల్లడించారు.

శక్తి బృందాలతో అవగాహన: కృష్ణా జిల్లాలో 5 శక్తీ టీంలు ప్రతి ప్రాంతంలోని పాఠశాలల్లో, కళాశాలల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నాయని జిల్లా మహిళా పోలీసు స్టేషన్ సీఐ వాసా వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు. మంచి స్పర్శ, చెడు స్పర్శల గురించి జ్ఞానం పెంచాలని వివరించారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఏకాంతంగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతుంటే వెంటనే వారి ప్రవర్తనను పరిశీలించాలన్నారు. చెడు నడతగల వారికి, సామాజిక మాధ్యమాలకు పిల్లలను దూరంగా ఉంచాలని సూచించారు.

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TAGGED:

NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU
INCREASING POCSO CASES IN AP
POCSO CASES IN KRISHNA DISTRICT
పెరుగుతున్న పోక్సో కేసులు
INCREASING POCSO CASES

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