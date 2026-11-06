తగ్గుతోన్న 'పీఎం కిసాన్' లబ్ధిదారులు - ఏడేళ్లలో 7.81 లక్షల మంది తొలగింపు
PM KISAN Beneficiaries Telangana: ప్రతి ఏటా 'పీఎం కిసాన్' లబ్ధిదారులు తగ్గుతున్నారు. తాజా త్రైమాసికంలో 17 వేల మంది లబ్ధిదారులు తగ్గారు. ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఇతర లబ్ధిదారులను తొలగిస్తున్నారు.
Published : November 6, 2026 at 12:55 PM IST
పంటల సాగును ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ప్రధాన మంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి (పీఎం కిసాన్) పథకంలో లబ్ధిదారుల సంఖ్య తెలంగాణలో గణనీయంగా తగ్గుతోంది. గత 4 నెలల వ్యవధిలోనే 17 వేలకు పైగా తగ్గింది. కేంద్ర వ్యవసాయ, రైతు సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ గత జులై (23వ త్రైమాసికం)లో విడుదల చేసిన సమాచారం ప్రకారం, మొత్తం 30.12 లక్షల మంది సహాయం పొందారు.
అయితే ఇటీవల 24వ త్రైమాసికంలో కేవలం 29.95 లక్షల మందికి మాత్రమే సహాయం అందింది. ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఏడేళ్లలో లబ్ధిదారుల సంఖ్య 7.81 లక్షలు తగ్గింది. పథకంలో నమోదైన రైతుల మరణాలు, కొత్తవారిని చేర్చకపోవడం, ఇప్పటికే ఉన్నవారిలో కొందరు అనర్హులు కావడంతో ఈ సంఖ్య తగ్గినట్లు తేలింది.
రైతు ఒక్కరి పేరిటే కుటుంబానికి
పీఎం కిసాన్ పథకం 2019 మార్చిలో ప్రారంభమైంది. ఒక్కో రైతు కుటుంబంలో ఎందరికి భూములున్నా ఆ రైతు ఒక్కరి పేరిటే కుటుంబానికి సంవత్సరంలో 3 త్రైమాసికాల్లో రూ.2 వేల చొప్పున రూ.6 వేలను కేంద్రం అందిస్తోంది. 2019 జనవరి 31 వరకు పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలున్న వారినే అర్హులుగా పరిగణలోకి తీసుకొని నిధులను విడుదల చేశారు. అయితే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ కటాఫ్ తేదీని సడలించలేదు.
వారినీ పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదు
లబ్ధి పొందిన రైతు మరణిస్తే ఆ రైతు ఒక వారసుడికి లేదా వారసురాలికి మాత్రమే సహాయం అందించే సౌకర్యాన్ని కేంద్రం కల్పించింది. ఒక రైతుకు 4 ఎకరాల భూమి ఉండి, మరణిస్తే ఆయన భూమిని ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పంచుకున్నప్పటికీ వారిలో ఒకరి పేరును మాత్రమే వారసునిగా నమోదు చేస్తుండటంతో మిగిలిన వారికి ఈ పథకం చేరడం లేదు. కొన్ని కుటుంబాలు వేరుపడిన సందర్భాల్లోనూ విడిపోయిన వారికి అవకాశం ఇవ్వడం లేదు. రెవెన్యూ రికార్డుల్లో భూ యజమానుల పేర్లు మారినప్పటికీ, వారినీ పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లేదు.
ఈ అర్హతలుంటే పథకానికి అనర్హులు
2019 నుంచి వివిధ కారణాలతో చాలా మంది రైతులు మరణించారు. మరోవైపు ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, వృత్తి నిపుణులు, పింఛనర్లు, మేయర్లు, జడ్పీ ఛైర్పర్సన్లు, అంతకంటే పైస్థాయి వారిని జాబితా నుంచి తొలగిస్తుండటంతో లబ్ధిదారుల సంఖ్య తగ్గుతోంది.
కేంద్రాన్ని కోరుతున్నా - స్పందన కరవు
ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలో రైతుల సంఖ్య పెరిగింది. రైతు బంధు, రైతు భరోసా పథకాల కింద సాయం పొందుతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. 2019 ఫిబ్రవరి నుంచి రాష్ట్రంలో 6 లక్షల మంది రైతులు కొత్త భూములను కొనుగోలు చేశారు. అయితే ప్రభుత్వం కొందరికి పట్టాలు ఇచ్చింది. నిబంధనలను సడలించి వారికి అవకాశం ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రాన్ని కోరుతోంది. అయినా కేంద్రం నుంచి స్పందన రావడం లేదు.
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