ETV Bharat / state

నోరూరించే వంటకాలతో నుమాయిష్ - విందుతో హైదరాబాద్​ నగరవాసుల సందడి

భోజన ప్రియులకు నచ్చేలా పలు అల్పాహార స్టాళ్లు - రకరకాల రుచులను ఆస్వాదిస్తూ గడుపుతున్న ప్రజలు - ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానంలో తినుబండారాల స్టాళ్లు - పెద్ద ఎత్తున స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేసిన తీరు

NUMAISH AT NAMPALLY EXHIBITION
Nampally Exhibition Grounds (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 5, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Numaish at Nampally Exhibition Grounds : హైదరాబాద్‌లో జరిగే అతిపెద్ద స్థానిక ఎగ్జిబిషన్ నుమాయిష్​. ఇది షాపింగ్‌కు మాత్రమే కాదు, నోరూరించే రుచులకు కూడా కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలుస్తోంది. దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన సంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు, స్నాక్స్ ఇక్కడి భాగ్యనగరం ప్రజలను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు అక్కడి ఫేమస్ వస్తువులే కాదు. ఆయా ప్రాంతాల ప్రత్యేక రుచులు కూడా ఇక్కడ అవలీలగా లభిస్తున్నాయి. కాలికట్ హల్వా, ఆగ్రా పేట, మైసూర్ బజ్జి, శిమ్లా పాపడ్ ఇలా ఒక్కచోటే దేశంలో పలు రాష్ట్రాల ప్రత్యేక వంటకాలు ఉండటంతో నగరవాసులకు వినోదంతో పాటు విందును కూడా ఆస్వాదించే అవకాశం ఏంచక్కా లభిస్తోంది.

రోజురోజుకీ ఫుడ్ స్టాళ్లకు విపరీతమైన క్రేజ్ : నుమాయిష్ అంటేనే విందు, వినోదం, షాపింగ్. ప్రతి ఏడాది ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి రకరకాల వస్తువులతో పాటు రుచికరమైన వంటకాలు కూడా సందర్శకులను ఆకట్టుకోవడం పరిపాటే. నుమాయిష్​లో ఏర్పాటు చేసిన ఫుడ్ స్టాళ్లకు రోజురోజుకీ విపరీతమైన క్రేజ్ పెరుగుతోంది. ఉత్తరప్రదేశ్, దిల్లీ, ఆగ్రా, శిమ్లా, బెంగళూరు, కేరళ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వ్యాపారులు తమ ప్రాంత ప్రత్యేకతను చాటే వంటకాలను హైదరాబాద్ ప్రజలకు పరిచయం చేస్తూ లాభాలను గడిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ప్రత్యేకంగా 20 ఫుడ్ స్టాళ్లను ఎగ్జిబిషన్​ గ్రౌండ్ నుమాయిష్ నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడి నుంచి తీసుకురావడమే కాదు ఇక్కడే లైవ్‌గా వండి మరీ విక్రయిస్తున్నారు. షాపింగ్ పూర్తయ్యాక కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులతో కలిసి సంతోషంతో విందును ఆస్వాదిస్తున్నారు.

ఆగ్రా నుంచి ప్రత్యేక స్వీట్ ఖాజా : ఉత్తరప్రదేశ్, దిల్లీలలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఖజ్లా మిఠాయి ఈసారి నుమాయిష్‌లో ప్రధానంగా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. పాలు, చక్కెర, మైదా వంటి పదార్థాలతో తయారైన ఈ మిఠాయిని ప్రతిరోజూ తాజాగా సిద్ధం చేసి విక్రయిస్తున్నామని సంబంధిత వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఖజ్లాను కిలోగ్రాముకు రూ.250 నుంచి రూ.300 వరకు అమ్ముతున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే ఆగ్రా నుంచి వచ్చిన ప్రత్యేక స్వీట్ ఖాజాను అర కిలోకు రూ.200గా, ఆగ్రా పేటను కిలోకు రూ.100 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. ఇక శిమ్లా స్పెషల్ అయిన శిమ్లా పాపడ్ బారీ సైజ్‌లో దర్శనమిస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఏడు రకాల మసాలా పొడులు చల్లి ప్రత్యేక రుచి వచ్చేలా దీనిని మరింత శ్రద్ధతో తయారు చేస్తున్నారు.

కేరళ నుంచి కాలికట్ హల్వా : మరోవైపు వ్యాపారులు విక్రయిస్తున్న మిర్చి బజ్జి హాట్ చిరుతిళ్ల ప్రేమికులను మరింతగా ఆకర్షిస్తోంది. కేరళలోని కాలికట్ నుంచి వచ్చిన ప్రసిద్ధ కాలికట్ హల్వా కూడా నుమాయిష్ వెలుపల ఫుడ్ స్టాళ్లలో కూడా దానికంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకుంది. విభిన్న రంగులు, ప్రత్యేక రుచులతో కనిపించే ఈ హల్వాకు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. దీంతో పాటు పిస్తా హౌస్ హలీమ్, ఇరానీ ఛాయ్, నీలోఫర్ ఛాయ్, చాక్ లేట్ స్వీట్, స్వీట్ క్యాండీ ఎన్నో పదార్థాలు నోటికి రుచిగా నిలుస్తున్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్‌గా స్వీట్లు తయారు చేసి విక్రయిస్తున్నామని, ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున స్పందన వస్తోందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.

నుమాయిష్​లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా : ఈ విధంగా నుమాయిష్ వెలుపల ఏర్పాటు చేసిన ఫుడ్ స్టాళ్లు నగరవాసులకు ఎన్నో విశేషమైన రుచులను అందిస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రత్యేక రుచులను ఒకేచోట పరిచయం చేస్తూ ఈ ఏడాది నుమాయిష్‌కు మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఈ ఆహార పదార్థాలు నిలుస్తున్నాయి.

నుమాయిష్​కు క్యూ కట్టిన జనం - రోజూ 60 వేల మంది సందర్శన

పారిశ్రామిక రంగంలో మహిళలను మరింత ప్రోత్సహిస్తాం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

TAGGED:

NUMAISH IN HYDERABAD
NUMAISH AT NAMPALLY EXHIBITION
VARIETY OF CULINARY DELIGHTS
MOUTH WATERING DISHES
NUMAISH AT NAMPALLY EXHIBITION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.