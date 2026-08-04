నీట్ ప్రవేశాలకు సర్వం సిద్ధం - రాష్ట్రంలో 325 అదనపు ఎంబీబీఎస్ సీట్లు
రేపటి నుంచి నీట్ ఆలిండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ప్రారంభం - 13 నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి సీట్లకు కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ - ఈ ఏడాది రాష్ట్రానికి అదనంగా 325 ఎంబీబీఎస్ సీట్ల కేటాయింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 4:55 PM IST
NTR University NEET UG Counseling : వైద్య విద్య అభ్యసించాలనుకునే విద్యార్థులకు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. నీట్ ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్కు సంబంధించి అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు వర్సిటీ వైస్-ఛాన్సలర్ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ ప్రకటించారు. సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఆలిండియా కోటా కౌన్సెలింగ్ ఒకరోజు ఆలస్యంగా ప్రారంభం కానుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
ఆలిండియా కోటా సీట్ల భర్తీకి సంబంధించిన కౌన్సెలింగ్ ఇవాల్టి నుంచే ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. అయితే, కొన్ని సాంకేతిక కారణాల రీత్యా అది సాధ్యపడలేదు. దీంతో ఈ కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను రేపటి నుంచి నిర్వహిస్తామని వీసీ డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ వెల్లడించారు. ఇక రాష్ట్ర కోటా సీట్లకు సంబంధించిన కౌన్సెలింగ్ను ఈ నెల 13వ తేదీ నుంచి ప్రారంభిస్తామని ఆయన ప్రకటించారు.
రాష్ట్రానికి అదనంగా 325 సీట్లు : వైద్య విద్యార్థులకు ఈ ఏడాది మరో శుభవార్త కూడా ఉంది. రాష్ట్రానికి ఈ విద్యా సంవత్సరంలో అదనంగా 325 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు మంజూరయ్యాయని వీసీ గుర్తు చేశారు. ఈ అదనపు సీట్ల కేటాయింపుతో మరింత మంది విద్యార్థులకు డాక్టర్ అయ్యే అవకాశం లభిస్తుందన్నారు. మొత్తం సీట్లలో 50 శాతం సీట్లు కేవలం ప్రతిభ గల విద్యార్థులకే దక్కుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. మెరిట్ ఆధారంగానే పారదర్శకంగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని తెలిపారు.
"నీట్ ప్రవేశాల కౌన్సెలింగ్ కోసం వర్సిటీ తరఫున అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం. ఇవాల్టి నుంచి జరగాల్సిన ఆలిండియా కోటా కౌన్సెలింగ్ సాంకేతిక కారణాల వల్ల రేపటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. రాష్ట్ర కోటా కౌన్సెలింగ్ ఈ నెల 13 నుంచి మొదలవుతుంది. ఈ ఏడాది రాష్ట్రానికి అదనంగా 325 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు రావడం సంతోషకరం. 50 శాతం సీట్లు ప్రతిభ గల విద్యార్థులకే దక్కుతాయి."-పి.చంద్రశేఖర్, వైస్-ఛాన్సలర్
జీవో 102పై వదంతులు నమ్మొద్దు : మరోవైపు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల జారీ చేసిన జీవో నంబర్ 102పై పలు వదంతులు వ్యాపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఎన్టీఆర్ హెల్త్ వర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ సాయి సుధీర్ స్పందించారు. విద్యార్థులు అపోహలు నమ్మొద్దని సూచించారు. గతంలో అమల్లో ఉన్న జీవో 151 నిబంధనల ప్రకారం, మొదటి దశ (ఫేజ్-1) కౌన్సెలింగ్కు ముందు మాత్రమే విద్యార్థులు కళాశాలల వెబ్ ఆప్షన్లు ఇచ్చుకునే అవకాశం ఉండేది. ఆ ఆప్షన్లనే తదుపరి కౌన్సెలింగ్ దశలన్నింటికీ పరిగణనలోకి తీసుకునేవారు. ఒకవేళ ఎవరైనా విద్యార్థి మొదటి దశలో వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకోకపోతే, వారికి తదుపరి కౌన్సెలింగ్లలో పాల్గొనే అవకాశం ఉండేది కాదని రిజిస్ట్రార్ గుర్తు చేశారు.
"జీవో 102పై వస్తున్న వదంతులను విద్యార్థులు నమ్మకండి. పాత జీవో 151 ప్రకారం ఫేజ్-1కి ముందు వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేయని వారికి తర్వాత కౌన్సెలింగ్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉండేది కాదు. కానీ కొత్త జీవో 102 ప్రకారం ప్రతి దశ కౌన్సెలింగ్కు ముందు కొత్తగా వెబ్ ఆప్షన్లు ఇచ్చుకోవచ్చు. దీనివల్ల మొదటి దశలో ఆప్షన్లు ఇవ్వలేకపోయిన విద్యార్థులకు తదుపరి దశల్లో తమకు నచ్చిన కళాశాలను ఎంచుకునే అవకాశం లభిస్తుంది."-సాయి సుధీర్, రిజిస్ట్రార్
కొత్త జీవోతో ప్రతి దశలోనూ ఆప్షన్లు : తాజాగా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 102 వల్ల విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని సాయి సుధీర్ వివరించారు. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, ప్రతి దశ కౌన్సెలింగ్కు ముందు విద్యార్థులు కొత్తగా వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించినట్లు తెలిపారు. దీనివల్ల అనివార్య కారణాల వల్ల మొదటి దశలో వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేయలేకపోయిన అభ్యర్థులు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. వారు తదుపరి దశల్లో తమకు నచ్చిన కళాశాలలను ఎంపిక చేసుకుని కౌన్సెలింగ్లో పాల్గొనే వెసులుబాటు ఈ జీవో కల్పిస్తోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
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