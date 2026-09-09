ETV Bharat / state

బీఎస్సీ నర్సింగ్ ప్రవేశాలకు 'NTRUHS నోటిఫికేషన్ - ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

బీఎస్సీ నర్సింగ్ ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదల - కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోటా కింద అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ అన్‌-ఎయిడెడ్, నాన్-మైనారిటీ, మైనారిటీ నర్సింగ్ కళాశాలల్లో సీట్ల భర్తీ

NTRUHS BSC Nursing Notification 2026
బీఎస్సీ నర్సింగ్ ప్రవేశాలకు ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులకు ఆహ్వానం (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NTRUHS BSC Nursing Notification 2026 : రాష్ట్రంలో బీఎస్సీ నర్సింగ్ నాలుగేళ్ల డిగ్రీ కోర్సులో ప్రవేశాలకు ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తూ డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. ఈ మేరకు కాంపిటెంట్ అథారిటీ కోటా కింద అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పరిధిలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ అన్‌-ఎయిడెడ్, నాన్-మైనారిటీ, మైనారిటీ నర్సింగ్ కళాశాలల్లోని బీఎస్సీ నర్సింగ్ సీట్లను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి ఈ నెల 16 సాయంత్రం 7 గంటల వరకు దరఖాస్తుకు గడువు విధించారు. నీట్ యూజీ-2026 ర్యాంక్, ఇతర అర్హత ప్రమాణాల ఆధారంగా మెరిట్ జాబితా రూపొందించారు.

అభ్యర్థి నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (ఎన్​టీఏ) నిర్వహించిన నీట్​ యూజీ -2026 పరీక్షకు హాజరై ఉండాలి. అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ (10+2 విధానం) లేదా దానికి సమానమైన పరీక్షలో ఉత్తీర్ణ సాధించాలి. ఇందులో ఫిజిక్స్ (భౌతికశాస్త్రం), కెమిస్ట్రీ (రసాయనశాస్త్రం), బయాలజీ (వృక్షశాస్త్రం, జంతుశాస్త్రం) సబ్జెక్టులు ఉండాలి. ఇంటర్​ వొకేషనల్ అయితే బ్రిడ్జ్ కోర్సుతో సహా ఇంగ్లీష్ తప్పనిసరి సబ్జెక్టుగా ఉండాలి.

ఓసీ అభ్యర్థులు సైన్స్ సబ్జెక్టుల్లో కనీసం 45 శాతం మార్కులు సాధించాలి. బీసీ/ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులు సైన్స్ సబ్జెక్టులలో కనీసం 40 శాతం మార్కులు ఉండాలి. అభ్యర్థి 31-12-2026 నాటికి 17 ఏళ్లు నిండి ఉండాలి. గరిష్ఠ వయోపరిమితి లేదు.

దరఖాస్తు ఫీజు : ఓసీ అభ్యర్థులకు రూ.2500 (బ్యాంకు ఛార్జీలు అదనం). బీసీ/ఎస్సీ/ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.2,000/- (బ్యాంకు ఛార్జీలు అదనం). ఫీజును డెబిట్ కార్డ్ / క్రెడిట్ కార్డ్ / నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో చెల్లించాలి.

Post Basic BSc Nursing Notification 2026 : ఇటీవలే ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి పోస్ట్‌ బేసిక్‌ బీఎస్సీ నర్సింగ్‌ రెండేళ్ల డిగ్రీ కోర్సు కన్వీనర్‌ కోటా ప్రవేశాలకు ఎన్టీఆర్‌ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవడంతో పాటు సర్టిఫికెట్లు అప్‌లోడ్‌ చేయాలని సూచించింది. ఈ నెల 4న ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి, 15వ తేదీ సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు దరఖాస్తులు అధికారిక పోర్టల్‌ ద్వారా స్వీకరిస్తామని తెలిపింది.

ఇంటర్​ లేదా తత్సమాన విద్యార్హతతోపాటు గుర్తింపు పొందిన సంస్థ నుంచి జనరల్‌ నర్సింగ్‌ అండ్‌ మిడ్‌వైఫరీ (జీఎన్‌ఎం) కోర్సు పూర్తిచేసి ఉండాలని, స్టేట్‌ నర్సింగ్‌ కౌన్సిల్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ తప్పనిసరి అని యూనివర్సిటీ స్పష్టం చేసింది. ఏడాదిన్నర ఎంపీహెచ్‌డబ్ల్యూ కోర్సు చదివిన వారు అనర్హులని తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్‌ 31 నాటికి అభ్యర్థికి కనీసం 21 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలని, గరిష్ఠ వయోపరిమితి లేదని చెప్పింది.

పురుషులు, మహిళలు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. బ్యాంకు ఛార్జీలు కాకుండా బీసీ/ఎస్సీ/ఎస్టీలకు దరఖాస్తు రుసుము రూ.2000, ఇతర అభ్యర్థులకు రూ.2500 చెల్లించాలని తెలిపింది. సాంకేతిక సమస్యలుంటే 9000780707, 8008250842 ఫోన్‌ నంబర్లలో నిబంధనలపై సందేహాలుంటే 8978780501, 9391805245 ఫోన్‌ నంబర్లలో ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల లోపు సంప్రదించాలని సూచించింది.

ఎంబీబీఎస్​ కన్వీనర్​ కోటా తొలి విడత కౌన్సెలింగ్​ - నేటి నుంచే వెబ్​ ఆప్షన్లు

"ఫొటోగ్రఫీ" ఇష్టమా? - ఏ కోర్సులు చదవాలి? ఏయే విషయాలు నేర్చుకోవాలి?

TAGGED:

AP POST BASIC BSC NURSING
NTRUHS BSC NURSING NOTIFICATION
NTRUHS BSC NURSING ADMISSIONS
BSC NURSING 4 YEARS DEGREE DETAILS
BSC NURSING 4 YEARS DEGREE IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.