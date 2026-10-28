ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు గుడ్న్యూస్ - రూ.185 కోట్లు చెల్లింపు
రాష్ట్రంలోని ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు చెప్పింది. రూ.185 కోట్ల చెల్లింపులు చేసినట్లు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ సీఈవో వెల్లడించారు.
ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులకు గుడ్న్యూస్ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:46 PM IST
AP Govt Paid 185 Crore to Private Hospitals : ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్కు రూ.185 కోట్ల చెల్లింపులు చేసినట్లు ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ ట్రస్ట్ సీఈవో వెల్లడించారు. ఇందులో ఈహెచ్ఎస్ అనుబంధ ఆసుపత్రులకు రూ.50 కోట్లు, వైద్యసేవ ఆసుపత్రులకు రూ.122.64 కోట్లు, ప్రాధాన్య ఆసుపత్రులకు రూ.12.54 కోట్లు చెల్లించినట్లు చెప్పారు. బిల్లు డిస్కౌంట్ పథకం కింద పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్కు రూ.144 కోట్లు అదనంగా చెల్లించామని తెలిపారు. ఈ నెలలో ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ హాస్పిటల్కు రూ.329 కోట్ల మేర చెల్లింపులు జరిగాయని సీఈవో పేర్కొన్నారు.