ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవల్లో అక్రమాలు - 203 ఆసుపత్రులకు రూ.34.39 కోట్ల జరిమానా
NTR Vaidya Seva Trust : వైద్యసేవలు, నిర్దేశిత ప్రమాణాలు, బిల్లుల సమర్పణలో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులపై ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవల ట్రస్ట్ కొరడా ఝుళిపించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 9:53 PM IST
AP Govt Action 203 Hospitals : రోగులకు వైద్యసేవలు అందించడంలో, బిల్లుల సమర్పణలో, నిర్దేశిత ప్రమాణాలను పాటించడంలో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులపై ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవల ట్రస్ట్ చర్యలు తీసుకుంది. 2024–2025 నుంచి 2026–2027 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 203 ఆసుపత్రులపై రూ.34.39 కోట్ల జరిమానాలు విధించింది. మరోవైపు మొత్తం 44 ఆసుపత్రులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకున్నారు. 25 హాస్పిటల్స్ను సస్పెన్షన్ చేయగా, 13 ఆసుపత్రులకు చెల్లింపులు నిలిపివేశారు. మరో ఐదింటిని జాబితా నుంచి తొలగించగా ఒక హాస్పిటల్ గుర్తింపు రద్దు చేశారు.
ఆసుపత్రుల్లో అవకతవకలను గుర్తించేందుకు కృత్రిమ మేధ ఆధారిత సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ జాతీయ ఆరోగ్య ప్రాధికార సంస్థ సహకారంతో ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ట్రస్ట్ బిల్లుల పరిశీలన, వైద్యతనిఖీలు నిర్వహిస్తోంది. ఆసుపత్రుల బిల్లులు, ముందస్తు వైద్య అనుమతి అభ్యర్థనల్లో అసాధారణ ధోరణులు, చికిత్సా ప్యాకేజీల అధిక వినియోగం, అనుమానాస్పద లావాదేవీలను విశ్లేషిస్తున్నారు. ఒకే బిల్లును పలుమార్లు సమర్పించడం, రికార్డుల్లో మార్పులు చేయడం, పథకాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం వంటి అంశాలను గుర్తించి తదుపరి విచారణ చేపడుతున్నారు. ఈ మేరకు ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ట్రస్ట్ సీఈవో పద్మావతి నివేదికను వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్కు సమర్పించారు.
పేదలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం : డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ట్రస్టు పథకం ద్వారా ప్రభుత్వం పేద, మధ్య తరగతి వర్గాలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందిస్తోంది. దీని కింద 3255 రకాల సర్జరీలు, థెరపీలు, చికిత్సలను కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా పొందొచ్చు. ఇందుకోసం సర్కార్ ఏటా రూ. కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. రోగులకు చికిత్సలు అందించడంలో నెట్వర్క్ అనుమతులు ఉన్న ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులదే కీలక పాత్ర.
బాధితులపై భారం : అనారోగ్య పీడితుడు ఆసుపత్రికి వచ్చి సంబంధిత జబ్బు ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ పథకం కిందకు వస్తే పరీక్షలు, చికిత్సలు అన్నీ ఉచితమే. కానీ, కొన్ని ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులు ఇందుకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నాయనే ఆరోపణలున్నాయి. వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు, సీటీ, ఎమ్మారై స్కాన్ తదితరాలను రోగుల డబ్బుతోనే చేయిస్తూ ఆ పరీక్షలను ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ పథకం వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేసి శస్త్రచికిత్సలకు అప్రూవల్ పొందుతున్నారు.
ప్రభుత్వం ఇచ్చే సొమ్ము సరిపోవడం లేదంటూ మరికొంత డిమాండ్ చేయడం, నాణ్యమైన ఇన్ప్లాంటేషన్ పేరుతో అదనంగా వసూలు చేస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి. అంతేకాక ఇటీవల కాలంలో పథకం కింద చికిత్స పొంది డిశ్ఛార్జ్ అవుతున్న వారికి మందులను ఉచితంగా ఇవ్వడం లేదన్న ఆరోపణలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీంతో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులపై ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవల ట్రస్టు చర్యలు తీసుకుంది. మొత్తం 44 ఆస్పత్రులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంది.
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