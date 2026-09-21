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పీజీ డెంటల్ మేనేజ్‌మెంట్ కోటా సీట్ల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ - ఫీజులు, కటాఫ్ వివరాలు ఇవే

రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ నాన్-మైనారిటీ డెంటల్ కళాశాలల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి పీజీ డెంటల్ (ఎండీఎస్) మేనేజ్‌మెంట్ కోటా సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేశారు.

PG Dental Management Notification
పీజీ డెంటల్ మేనేజ్‌మెంట్ కోటా సీట్ల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 7:41 PM IST

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PG Dental Management Notification : రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ నాన్-మైనారిటీ డెంటల్ కళాశాలల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి పీజీ డెంటల్ (ఎండీఎస్) మేనేజ్‌మెంట్ కోటా సీట్ల భర్తీ ప్రక్రియ మొదలైంది. డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం ఇందుకు సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. నీట్-ఎండీఎస్-2026 అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.

చివరి తేదీ ఇదే : అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు వర్సిటీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://drntr.uhsap.in ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ డాక్టర్ టి. సాయి సుధీర్ సూచించారు. ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఇవాళ రాత్రి 7 గంటల నుంచి ప్రారంభమైంది. ఈ నెల 24వ తేదీ రాత్రి 10 గంటల వరకు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు. ఒకవేళ గడువులోగా దరఖాస్తు చేసుకోలేని వారు ఏకంగా రూ. 20 వేల ఆలస్య రుసుము చెల్లించి, ఈ నెల 25వ తేదీ ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

కటాఫ్ మార్కులు : మేనేజ్‌మెంట్ కోటా సీట్లకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులకు నీట్-ఎండీఎస్ 2026లో సాధించిన కటాఫ్ మార్కులను అధికారులు స్పష్టం చేశారు. మొత్తం 960 మార్కులకు కటాఫ్ స్కోర్లను నిర్దేశించారు.

  • జనరల్ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు 50వ పర్సంటైల్ (308 మార్కులు) ఉండాలి.
  • జనరల్ పీడబ్ల్యూబీడీ అభ్యర్థులకు 45వ పర్సంటైల్ (289 మార్కులు) ఉండాలి.
  • ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు 40వ పర్సంటైల్ (271 మార్కులు) నిర్ణయించారు.
  • దరఖాస్తు చేసుకునే విద్యార్థులు 2026 మే 31 నాటికి తమ ఇంటర్న్‌షిప్ పూర్తి చేసి ఉండాలని నోటిఫికేషన్‌లో స్పష్టం చేశారు.

ఫీజుల వివరాలు ఇవే : ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ప్రకారం ఏడాదికి ట్యూషన్ ఫీజు వివరాలను వర్సిటీ వెల్లడించింది. మేనేజ్‌మెంట్ కోటా సీట్లకు కోర్సుల ఆధారంగా ఫీజుల వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

  • కేటగిరీ-B (క్లినికల్ డిగ్రీ/డిప్లొమా): రూ. 7,85,565
  • కేటగిరీ-B (పారా క్లినికల్ డిగ్రీ/డిప్లొమా): రూ. 5,74,759
  • కేటగిరీ-C (ఎన్ఆర్ఐ / ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ కోటా - క్లినికల్): రూ. 15,87,000
  • కేటగిరీ-C (పారా క్లినికల్): రూ. 9,25,750

ఎంపికైన అభ్యర్థులు నాన్-రిఫండబుల్ యూనివర్సిటీ ఫీజు కింద అదనంగా రూ. 54,600 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులు దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు యూనివర్సిటీ వెబ్‌సైట్‌లోని పూర్తి ప్రాస్పెక్టస్‌ను క్షుణ్ణంగా చదవాలని రిజిస్ట్రార్ సూచించారు.

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