ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం - 40 ఏళ్ల ఘన ప్రస్థానం
వైద్యవిద్యకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పాటు అత్యున్నత గుర్తింపు తెచ్చిన మహోన్నత సంస్థ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం విజయవంతంగా 40 వసంతాల సుదీర్ఘ ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 9:20 AM IST
NTR Health University Ruby Jubilee Celebrations : ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైద్యవిద్యకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పాటు అత్యున్నత గుర్తింపు తెచ్చిన మహోన్నత సంస్థ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం. విజయవాడ కేంద్రంగా స్థాపించిన ఈ ప్రతిష్టాత్మక విశ్వవిద్యాలయం వైద్యరంగంలో నాణ్యమైన బోధన, పారదర్శకమైన పరీక్షల నిర్వహణ, వినూత్న పరిశోధనలను అందిస్తూ విజయవంతంగా 40 వసంతాల సుదీర్ఘ ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకుంది. దేశంలోనే మొట్టమొదటి ప్రత్యేక ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయంగా ఏర్పాటైన ఈ సంస్థ దేశ వైద్య విద్యా చరిత్రలోనే ఒక విప్లవాత్మక మైలురాయిగా నిలిచింది.
రామారావు ఆలోచన నుంచే : మాజీ సీఎం నందమూరి తారక రామారావు ఆలోచనల నుంచి ఎన్టీఆర్ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటైంది. 1986కు పూర్వం రాష్ట్రంలోని వైద్య కళాశాలలన్నీ ఆంధ్రా, ఉస్మానియా, వెంకటేశ్వర వర్సిటీల పరిధిలో ఉండేవి. దీనివల్ల వైద్యవిద్యా ప్రణాళిక, పరీక్షల నిర్వహణలో ఏకరూపత ఉండేది కాదు. ఈ సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరించి వైద్య విద్యార్థులను ఒకే గొడుగు కిందకు తీసుకొచ్చి ప్రత్యేక విద్యావిధానాన్ని అందించాలనే సంకల్పంతో ఎన్టీఆర్ 1986 నవంబర్ 1న దీనిని స్థాపించారు. ప్రారంభంలో దీనిని 'ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయం' అని పిలిచేవారు. దీని స్థాపకుడు ఎన్టీఆర్ మరణానంతరం 1998లో ఆయన గౌరవార్థం ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విజ్ఞాన విశ్వవిద్యాలయంగా నామకరణం చేశారు. ప్రారంభంలో కొన్ని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలతో ప్రారంభమైన ఈ వర్సిటీ ప్రస్థానం నేడు వందలాది ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ కళాశాలల అనుబంధ సంస్థగా విస్తరించింది.
40 ఏళ్ల ప్రస్థానం : ఆధునిక వైద్యంలో ఎంబీబీఎస్, ఎండీ, ఎంఎస్ అత్యున్నత సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సులు డీఎం, ఎంసీహెచ్ దంతవైద్యంలో బీడీఎస్, ఎండీఎస్ కోర్సులు ఆయుష్ రంగంలో సంప్రదాయ వైద్య విధానాలైన ఆయుర్వేదం, యునాని, హోమియోపతి, సిద్ధ వైద్యం, బీఎస్సీ నర్సింగ్, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ, మెడికల్ లేబొరేటరీ టెక్నాలజీ కోర్సులను నిర్వహిస్తోంది. 40 ఏళ్ల ప్రస్థానం పురస్కరించుకుని నేడు రూబీ జూబ్లీ వేడుకలు నిర్వహించనుండగా ముఖ్య అతిధులుగా ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరుకానున్నారు.
రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానం : రాష్ట్రంలో 38 ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు వైద్యకళాశాలలు, 17 డెంటల్, 280 నర్సింగ్ కళాశాలలు, ఫిజియోథెరఫీ కళాశాలలు 95 వరకూ ఈ వర్సిటీ పరిధిలో ఉన్నాయి. 40 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో సాంకేతికంగా యూనివర్సిటీ కొత్తరూపు సంతరించుకుంది. దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా పరీక్షల నిర్వహణలో ఓఎంఆర్ బార్ కోడింగ్ డిజిటల్ మూల్యాంకన విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఫలితాలను అత్యంత వేగంగా, పారదర్శకంగా విడుదల చేసిన ఘనత ఈ వర్సిటీదే. ప్రవేశ పరీక్షల కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియను పూర్తిగా ఆన్లైన్గా మార్చడం ద్వారా గ్రామీణ విద్యార్థులకు కూడా ఎలాంటి దళారీ వ్యవస్థ లేకుండా మెరిట్ ప్రాతిపదికన పారదర్శకంగా సీట్లు లభించేలా చేశారు. నేషనల్ నాలెడ్జ్ నెట్వర్క్ ద్వారా అంతర్జాతీయ మెడికల్ జర్నల్స్ను విద్యార్థులకు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచారు.
విద్యా నాణ్యతకుగాను జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పలు విశిష్ట గుర్తింపును విశ్వవిద్యాలయం సొంతం చేసుకుంది. అంతర్జాతీయ విద్యా సంస్థల రేటింగ్ ఏజెన్సీ 'ఎడ్యురాంక్' ప్రకటించిన తాజా నివేదిక ప్రకారం ఈ వర్సిటీ నెంబర్వన్ స్థానం దక్కించుకుంది. ప్రఖ్యాత ఐఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ ప్రకారం, టాప్ ఫిజియోథెరపీ కాలేజీల విభాగంలో రాష్ట్రంలోనే ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
దశదిశలా మాతృసంస్థ కీర్తి : 1986లో నాటిన ఒక చిన్న మొక్క, నేడు 40 ఏళ్ల ప్రస్థానంలో మహావృక్షమై లక్షలాది మంది సంజీవనులను సమాజానికి అందించింది. ఇక్కడి నుంచి పట్టా పొందిన వైద్యులు అమెరికా, బ్రిటన్, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాలలో అగ్రశ్రేణి స్థానాల్లో సేవలు అందిస్తూ మాతృసంస్థ కీర్తిని దశదిశలా చాటుతున్నారు.
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