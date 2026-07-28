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నత్తనడకన ఎన్టీఆర్‌ స్మార్ట్‌ టౌన్‌షిప్‌ - అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ముందుకు సాగని పనులు

స్మార్ట్‌ టౌన్‌షిప్‌ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో తీవ్ర జాప్యం - పనులు పూర్తయితే 8 వేల మందికి ప్లాట్లు - ప్రభుత్వానికి రూ.1300 కోట్లకు పైగా ఆదాయం

NTR Smart Township work Pending due to Negligence of Officials
NTR Smart Township work Pending due to Negligence of Officials (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 10:31 AM IST

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NTR Smart Township : రాష్ట్రంలో వేలాది మంది ఎదురుచూస్తున్న ఎన్టీఆర్‌ స్మార్ట్‌ టౌన్‌షిప్‌ల పనులు ఇప్పటికీ నత్తనడకనే సాగుతున్నాయి. పనులు పూర్తయితే దాదాపు 8 వేల ప్లాట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ప్రభుత్వానికి 13 వందల కోట్లకు పైగా ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉన్నా అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో పనులు ముందుకు సాగడం లేదు. రోడ్లు, తాగునీరు, డ్రైనేజీ, విద్యుత్‌ వంటి మౌలిక సదుపాయాల పనులు పెండింగ్‌లోనే ఉన్నాయి.

మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో తీవ్ర జాప్యం: రాష్ట్రంలోని 9 నగరాల్లో అభివృద్ధి చేస్తున్న ఎన్టీఆర్‌ స్మార్ట్‌ టౌన్‌షిప్‌ లేఔట్ల పరిస్థితి ఇంకా అసంపూర్తిగానే ఉంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో MIG స్మార్ట్‌ టౌన్‌షిప్‌ల పేరుతో ప్రారంభించిన ఈ ప్రాజెక్టులను ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఎన్టీఆర్ స్మార్ట్‌ టౌన్‌షిప్‌లుగా పేరు మార్చి పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించింది. అయితే 32 లేఔట్లలో చాలా చోట్ల పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోయాయి. కొన్ని లేఔట్లలో 85 నుంచి 90 శాతం పనులు పూర్తయినా, మరికొన్ని చోట్ల 20 శాతం కూడా పూర్తి కాలేదు.

నత్తనడకన ఎన్టీఆర్‌ స్మార్ట్‌ టౌన్‌షిప్‌ - అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ముందుకు సాగని పనులు (ETV Bharat)

రోడ్లు, తాగునీరు, మురుగునీటి పారుదల, విద్యుత్‌ వంటి మౌలిక సదుపాయాల పనులు ఇంకా పెండింగ్‌లోనే ఉన్నాయి. ఈ లేఔట్ల అభివృద్ధి పూర్తయితే మొత్తం 7 వేల 949 ప్లాట్లు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇప్పటికే నిర్ణయించిన ధరల ప్రకారం విక్రయించినా ప్రభుత్వానికి సుమారు 13 వందల 37 కోట్ల ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మొత్తం 12 వందల 99 ఎకరాల్లో 13 వేల 114 ప్లాట్లను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రణాళిక రూపొందించగా ఇప్పటివరకు పూర్తిగా చెల్లింపులు చేసిన లబ్ధిదారులకు 5 వేల 163 ప్లాట్లు మాత్రమే కేటాయించారు.

అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో ముందుకు సాగని పనులు: అసంపూర్తిగా ఉన్న మౌలిక సదుపాయాల పనులను పూర్తి చేయడానికి సుమారు 500 కోట్ల నిధులు అవసరమని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. విశాఖ, తిరుపతి పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల వద్ద నిధుల కొరత లేకపోయినా పనుల్లో ఆశించిన పురోగతి కనిపించడం లేదన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.

ఇక గతంలో దరఖాస్తు చేసి డబ్బులు చెల్లించని వారి పేర్లను జాబితాల నుంచి తొలగించి ఖాళీ అయ్యే ప్లాట్లను ప్రస్తుత మార్కెట్‌ విలువ ఆధారంగా వేలం వేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. అయితే లేఔట్లలో మౌలిక సదుపాయాల పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో ఆ ప్రతిపాదన కూడా ఇంకా అమల్లోకి రాలేదు. ప్రజలు ప్లాట్లు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను వేగంగా పూర్తి చేసి ప్లాట్లను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుందా? లేక ఈ ప్రాజెక్టులు మరింత కాలం ఆలస్యమవుతాయా? అన్నది వేచి చూడాల్సి ఉంది.

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