దుబాయ్లో ఘనంగా ఎన్టీఆర్ 'సజీవ చరిత్ర’ పుస్తకావిష్కరణ
దుబాయ్లో నిర్వహించిన తెలుగు వారి ఆత్మీయ సమావేశంలో పుస్తకావిష్కరణ - పుస్తకంతో పాటు దాని ఆడియో బుక్ విడుదల
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 4:12 PM IST
NTR Sajeeva Charitra and Audio Book Launch at Dubai : దుబాయ్లో నిర్వహించిన తెలుగు వారి ఆత్మీయ సమావేశంలో ‘ఎన్టీఆర్ సజీవ చరిత్ర’ పుస్తకంతో పాటు దాని ఆడియో పుస్తకాన్ని ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, టీడీపీ పొలిట్బ్యూరో సభ్యులు టి.డి. జనార్దన్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ అపూర్వమైన వ్యక్తిత్వాన్ని స్మరిస్తూ, 1984 నాటి కీలక రాజకీయ పరిణామాలను వక్తలు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తిని ఆదర్శంగా తీసుకుని, పోరాట పటిమతో జీవితంలో ముందుకు సాగాలని వారు ఆకాంక్షించారు.
అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుకి ‘వ్యాపార సంస్కర్త – 2025’ అవార్డు లభించిన సందర్భంగా కేక్ కట్ చేసి హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రవాసాంధ్ర వ్యాపారవేత్తలు నల్లూరి శేషయ్య, పీ.వి. రమణ మూర్తి, రవి గుత్తా, శ్రీనివాసరావు నార్ల ఆర్థికంగా అండగా నిలిచి సమర్థవంతంగా నిర్వహించారు.
అలాగే ఎన్ఆర్ఐ(NRI) టీడీపీ – యూఏఈ కార్యవర్గానికి చెందిన అధ్యక్షులు విశ్వేశ్వరరావు మోతుకూరి, ఉపాధ్యక్షులు నిరంజన్ కాచర్ల, ప్రధాన కార్యదర్శి వాసు పొడిపి రెడ్డి, ట్రెజరర్ రాజా రవి కిరణ్ కోడి, సోషల్ మీడియా ఇన్చార్జ్ హరి కల్లూరి, మీడియా కోఆర్డినేటర్ ప్రసాద్ దారపనేని, గల్ఫ్ కౌన్సిల్ సభ్యులు ఖాదర్ బాషా షేక్, సింగయ్య రామినేని, సురేంద్ర బెజవాడ, మధుసూధన్ తాళ్లూరి, మోహన్ మురళి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
పుస్తకం చరిత్ర : 1984లో ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వం బర్తరఫ్ తర్వాత సాగిన ఉద్యమంలోని ప్రధాన ఘట్టాలు, దానికి దారితీసిన పరిస్థితులను టీడీపీ పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు, ఎన్టీఆర్ లిటరేచర్ కమిటీ ఛైర్మన్ టి.డి జనార్దన్, విక్రమ్ పూల అక్షరబద్ధం చేశారు. దానిని ‘సజీవ చరిత్ర’ పేరుతో పుస్తక రూపంలోకి తీసుకొచ్చారు. పుస్తకాన్ని ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు 16న విజయవాడలో ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా సీఎం చంద్రబాబు, మాజీ ఉప రాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, త్రిపుర గవర్నర్ ఎన్.ఇంద్రసేనారెడ్డి, ఏపీ శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు, ఎన్టీఆర్ కుమారుడు నందమూరి రామకృష్ణ హాజరయ్యారు.
కళ్లకు కట్టిన ప్రధాన ఘట్టాలు : ఈ పుస్తకంలో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ ఉద్యమంలో కీలక భూమిక పోషించిన చంద్రబాబు, వెంకయ్యనాయుడు, అయ్యన్నపాత్రుడు, ఇంద్రసేనారెడ్డి తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతిరాజు ముందు మాట రాశారు. ఎన్టీఆర్తో తన అనుబంధం, టీడీపీలో తన పాత్ర గురించి వివరించారు. 1982 మార్చి 21న హైదరాబాద్లోని రామకృష్ణా స్టూడియోలో పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించి ప్రజాసేవ నిమిత్తం తాను రాజకీయాల్లో వస్తున్నట్లు ప్రకటించిన నాటి నుంచి చోటు చేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలను వివరించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్న నాదెండ్ల భాస్కరరావు, ఆయనతో పాటు కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు, నేతలు ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేసి టీడీపీలో చేరారు. పార్టీ పెట్టిన తర్వాత రాష్ట్రం మొత్తం ఎన్టీఆర్ సుడిగాలిలా తిరిగారు.
వార్తల క్లిప్పింగులు, ఫొటోలు : ఎన్టీఆర్ హవాను అడ్డుకునేందుకు కేంద్రం ఎన్నికలను ముందుకు జరిపింది. అయినా ఆయన హవాను అడ్డుకోలేకపోయింది. అఖండ మెజార్టీతో టీడీపీ గెలవడం, ఎన్టీఆర్ సీఎం కావడం చకచకా జరిగిపోయాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఎన్టీఆర్ మంత్రిమండలిలో ఆర్థిక మంత్రి నాదెండ్ల భాస్కరరావు అంతర్గత రాజకీయాలు, కేంద్రంతో చేతులు కలిపిన తీరును ఇందులో వివరించారు.
అమెరికా వెళ్లిన తర్వాత అప్పటి గవర్నర్ రామ్లాల్ ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని బర్తరఫ్ చేయడం, నాదెండ్లను సీఎం చేయడంతో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణోద్యమం ప్రారంభమైంది. హస్తినలో ఎన్టీఆర్ వర్గం ఎమ్మెల్యేలతో బలప్రదర్శన, శిబిరాల ఏర్పాటు, చివరికి ఎన్టీఆర్ తిరిగి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే వరకు సాగిన ఎన్నో ఘట్టాలను పుస్తకంలో వివరించారు. ఉద్యమానికి సంబంధించి పత్రికల్లో వచ్చిన వార్తల క్లిప్పింగులు, ఫొటోలను పొందుపర్చారు.
