ఎంబీబీఎస్ కన్వీనర్ కోటా తొలి విడత కౌన్సెలింగ్ - నేటి నుంచే వెబ్ ఆప్షన్లు
సెప్టెంబరు 1 సాయంత్రం 4 గంటల వరకు వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు - సీటు పొందిన అభ్యర్థులు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ డౌన్లోడ్ సమయంలో రూ.12,600 యూనివర్సిటీ ఫీజు చెల్లించాలి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 29, 2026 at 8:50 PM IST
NTR Health University released schedule of web options for MBBS Convenor Quota seats: 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ఎంబీబీఎస్ కన్వీనర్ కోటా సీట్ల తొలి విడత కౌన్సెలింగ్కు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం వెబ్ ఆప్షన్ల షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది. తుది మెరిట్ జాబితాలో పేరున్న అభ్యర్థులు ఆగస్టు 29 సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి సెప్టెంబరు 1 సాయంత్రం 4 గంటల వరకు వెబ్ ఆప్షన్లు నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపింది.
అభ్యర్థులు ప్రాధాన్యత క్రమంలో వీలైనన్ని ఎక్కువ కళాశాలలను ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచించింది. రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్, ఈ-మెయిల్కు వచ్చే ఓటీపీలను ఎవరికీ పంచుకోవద్దని హెచ్చరించింది. PWBD, PMC, CAP, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్, ఆంగ్లో-ఇండియన్ కేటగిరీ అభ్యర్థులు కూడా ఇదే విడతలో ఆప్షన్లు ఇవ్వాల్సి ఉంటుందని వెల్లడించింది. ఎన్సీసీ, స్పోర్ట్స్ కోటా సీట్ల భర్తీకి ప్రత్యేక షెడ్యూల్ ప్రకటిస్తామని తెలిపింది.
మొదటి విడతలో సీటు పొందిన అభ్యర్థులు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ డౌన్లోడ్ సమయంలో రూ.12,600 యూనివర్సిటీ ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అనంతరం ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం సంబంధిత కళాశాల ట్యూషన్ ఫీజు చెల్లించాలి. ఒకసారి సమర్పించిన వెబ్ ఆప్షన్లలో మార్పులకు అవకాశం ఉండదని విశ్వవిద్యాలయం స్పష్టం చేసింది.
ఫీజులు ఖరారు : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్, పీజీ వైద్యవిద్య కోర్సుల ట్యూషన్ ఫీజులను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పెంచింది. ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ కోర్సుల ఫీజులను 10 శాతం, పీజీ వైద్య కోర్సుల ఫీజులను 15 శాతం పెంచుతూ వైద్యారోగ్యశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ పెంచిన ఫీజులు 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుంచే అమల్లోకి రానున్నాయి.
ప్రభుత్వ నిర్ణయం ప్రకారం ఎంబీబీఎస్ కన్వీనర్ కోటా వార్షిక ఫీజు రూ.18,150గా నిర్ణయించారు. మేనేజ్మెంట్ కోటా సీటుకు రూ.14.52 లక్షలు, ఎన్నారై కోటా సీటుకు రూ.43.56 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. బీడీఎస్ కన్వీనర్ కోటా ఫీజు రూ.15,730గా, మేనేజ్మెంట్ కోటా రూ.4.84 లక్షలు, ఎన్నారై కోటా రూ.14.52 లక్షలుగా ఖరారు చేశారు.
వైద్యవిద్య పీజీ కోర్సుల్లో కన్వీనర్ కోటా ఫీజు రూ.5.71 లక్షలు, మేనేజ్మెంట్ కోటా రూ.11.42 లక్షలు, ఎన్నారై కోటా రూ.66.12 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. సూపర్ స్పెషాలిటీ కోర్సుల వార్షిక ఫీజును రూ.19.83 లక్షలుగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. రాష్ట్రంలోని జీఎస్ఎల్, కస్తూరి, నారాయణ, ఎన్నారై, సిద్ధార్థ తదితర ప్రైవేటు వైద్య కళాశాలలకు ఈ ఫీజులు వర్తిస్తాయని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
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