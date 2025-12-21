ప్రయాణికులకు చౌకగా, భద్రంగా రవాణా సేవలు - ఈ 'ఆంధ్రా ట్యాక్సీ యాప్' మీ కోసమే
ఆంధ్రా ట్యాక్సీ యాప్ రూపొందించిన ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ - త్వరలో పర్యాటక సేవలు, ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు - సందర్శకులను చౌకధరల్లో సౌకర్యంగా, భద్రంగా తిప్పడమే ఈ యాప్ ఉద్దేశం
December 21, 2025
NTR District Collector Launched Andhra Taxi Mobile App: మెట్రో సిటీలు, పెద్ద నగరాల్లో ప్రయాణాలకు ఆటోలు, ట్యాక్సీలు, క్యాబ్లు బుక్ చేసుకోవడానికి ప్రైవేటు సంస్థల యాప్లు వాడుకలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇదే తరహాలో ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఓ పోర్టల్/యాప్ను ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ రూపొందించారు. త్వరలోనే యాప్ను విడుదల చేస్తామని, ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని వెల్లడించారు.
విజయవాడ దుర్గ గుడి, భవానీ ద్వీపం, కృష్ణా నది తీరం వెంబడి ఆలయాల సందర్శనకు వచ్చే పర్యాటకులకు చౌకగా, భద్రంగా రవాణా సేవలు అందించడానికి ఉపయోగపడేలా దీన్ని తయారు చేశారు. సందర్శకుల నుంచి స్థానిక ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఎక్కువ రుసుము డిమాండ్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో, ఆంధ్రా ట్యాక్సీ యాప్తో మోసాలకు చెక్ పెట్టనున్నట్లు చెబుతున్నారు. సందర్శకులను చౌకధరల్లో సౌకర్యంగా, భద్రంగా తిప్పడమే ఈ యాప్ ఉద్దేశం. దీని ద్వారా పర్యాటకం వృద్ధి చెందుతుందని, వాహనదారులకు కచ్చితమైన ఉపాధి లభిస్తుందని కలెక్టర్ లక్ష్మీశ తెలిపారు.
ఇవీ ఈ యాప్ ప్రత్యేకతలు:
- ఆంధ్రా ట్యాక్సీ పోర్టల్/ యాప్లో క్యాబ్, ఆటోలను వాట్సప్, ఫోన్కాల్, యాప్, క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- ఏ ప్రాంతం నుంచి కావాలో యాప్లో ఎంటర్ చేస్తే, అక్కడ స్థానికంగా రిజిస్టర్ అయినవి డ్రైవర్ వివరాలతో సహా ఉంటాయి. రవాణా శాఖ అధికారుల ద్వారా పరీక్షించి, ఫిట్నెస్ ఉన్నవాటికే అనుమతి ఇస్తారు.
- మహిళల భద్రత దృష్ట్యా వాహనాల డేటా, బుకింగ్ సమాచారం స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లకు అందేలా యాప్ను రూపొందించారు.
- ఈ యాప్లో నమోదైన వాహనాల సమాచారం రాష్ట్ర డేటా కేంద్రానికి చేరుతుంది. ప్రయాణికుల వ్యక్తిగత డేటా భద్రంగా ఉంటుంది.
- విజయవాడతో పాటు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రాంతాలకు రవాణాతో పాటు హోటల్ గదులు బుక్ చేసుకునేందుకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. మొత్తం ప్యాకేజీగానూ ఎంచుకోవచ్చు.
- రైతుల అవసరాల మేరకు డ్రోన్ సేవలు కూడా అందించనున్నారు.
ఆటోలకు క్యూఆర్ కోడ్: అదే విధంగా కొందరు ఆటో డ్రైవర్లతో ప్రయాణికులకు ఎదురయ్యే సమస్యలకు చెక్ పెట్టేలా పోలీస్ శాఖ క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనిలో భాగంగా ప్రతి ఆటో డ్రైవర్ సీటు వెనక క్యూఆర్ కోడ్ అతికిస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఎవరైనా డ్రైవర్ దురుసుగా ప్రవర్తించినా, మద్యం తాగి వాహనం నడుపుతున్నా, విలువైన వస్తువులు ఆటోలో పోగొట్టుకున్నా సరే ప్రయాణికులు క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి పంపితే చాలు వెంటనే ఆ ఆటో వివరాలతో సహా ఎక్కడుందనేది కమాండ్ కంట్రోల్ ద్వారా పోలీసులకు సమాచారం త్వరితగతిన అందుతుంది. దాంతో పోలీసులు అప్రమత్తమై వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటారు. మహిళల భద్రతకు అందుబాటులో ఉన్న 100, 112, 181 నంబర్లను సైతం ప్రతి ఆటోలో పొందుపరిచారు.
ప్రజల భద్రతే లక్ష్యంగా: ప్రజల భద్రతే ప్రధాన లక్ష్యంగా పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆటోలకు క్యూఆర్ కోడ్, నంబర్లు కేటాయించామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఆటోల్లో ఎక్కే ప్రయాణికులు ముందుగా క్యూఆర్ కోడ్, నంబర్ను ఫొటో తీసి పెట్టుకోవాలి. దీనివల్ల ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ఆటో డ్రైవర్ వివరాలు తెలుసుకొని ప్రమాదం నుంచి బయటపడే అవకాశముందని తెలిపారు. నరసరావుపేటలోని దాదాపు 800 ఆటోలకు నంబర్లు, క్యూఆర్ కోడ్ స్టిక్కర్లను అతికించాం. మిగిలిన వాటికి త్వరలోనే అంటించి ప్రయాణికులు నిర్భయంగా ఆటోల్లో ప్రయాణం చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు.
