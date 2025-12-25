"ఆంధ్రా ట్యాక్సీ" యాప్ - ఇక పర్యాటకులు చౌకగా, భద్రంగా తిరగొచ్చు
ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఆంధ్రా ట్యాక్సీ యాప్ ఆవిష్కరణ - సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణానికి సరైన ఎంపిక ఆంధ్రా ట్యాక్సీ అన్న కలెక్టర్ లక్ష్మీశ - యాప్లో టూరిజం వివరాలు, రవాణా సేవలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 6:38 PM IST
NTR District Collector Inaugurate Andhra Taxi APP : మెట్రో సిటీలు, పెద్ద నగరాల్లో ప్రయాణాలకు ఆటోలు, ట్యాక్సీలు, క్యాబ్లు బుక్ చేసుకోవడానికి ప్రైవేటు సంస్థల యాప్లు వాడుకలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇదే తరహాలో ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఓ పోర్టల్/యాప్ను ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం రూపొందించింది. ఆర్థిక వ్యవస్థకు కీలకమైన పర్యాటకంలో ఎన్టీఆర్ జిల్లాను నెంబర్ వన్గా నిలిపేందుకు అక్కడి యంత్రాంగం విశేష కృషి చేస్తోంది. జిల్లాలో పర్యాటకాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రత్యేక ఆంధ్రాట్యాక్సీ యాప్ను రూపొందించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా అధికార యంత్రాంగం ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన ఈ యాప్ను కలెక్టర్ లక్ష్మీశ ఆవిష్కరించారు. ట్యాక్సీ, ఆటో యూనియన్ల ప్రతినిధులు, డ్రైవర్లు, పర్యాటక, రవాణా శాఖ అధికారులు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ లక్ష్మీశ మాట్లాడుతూ, పర్యాటకంలో ఎన్టీఆర్ జిల్లాను నెంబర్ వన్గా నిలిపేందుకు భాగస్వామ్య పక్షాలతో కలిసి టీమ్ NTR కృషి చేస్తోందన్నారు. అలాగే పర్యాటక రంగ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం విశేష కృషి చేస్తోందని గుర్తు చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో ఆధ్యాత్మిక, పర్యావరణ, చారిత్రక పర్యాటక అభివృద్ధికి విస్తృత అవకాశాలున్నాయన్నారు. పర్యాటకులకు అందుబాటు ధరల్లో విహారయాత్ర సేవలను యాప్ ద్వారా అందిస్తున్నామన్నారు. సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణానికి సరైన ఎంపిక ఆంధ్రా ట్యాక్సీ అన్నారు. ఇందులో టూరిజం వివరాలు, వ్యవసాయ డ్రోన్ సేవలు, రవాణా సేవలు, సమీప పోలీస్ స్టేషన్కు అనుసంధానమైన SOS సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయని వెల్లడించారు.
వారు జిల్లా పర్యాటక రాయబారులు : ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు సంబంధించి ఒకటి, రెండు, మూడు, నాలుగు రోజుల పర్యాటక ప్యాకేజీలను అందుబాటులో ఉంచినట్లు కలెక్టర్ లక్ష్మీశ తెలిపారు. పర్యాటకులకు సేవలందించేందుకు ఇప్పటికే ఔత్సాహిక యువతీయువకులకు గైడ్లుగా శిక్షణ ఇచ్చామన్నారు. ప్రభుత్వ వేదికగా అత్యంత సురక్షితమైన ఈ యాప్ను పర్యాటకులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఆటో, ట్యాక్సీలను నడిపే వారు జిల్లా పర్యాటక రాయబారులని వారు అందించే సేవలు పర్యాటకులకు మధురానుభూతులు మిగిల్చేలా ఉండాలని చెప్పారు. మన ఆతిథ్యం ఆధారంగానే విజయవాడతో పాటు జిల్లాకు కీర్తిప్రతిష్టలు పెరుగుతాయనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు.
నిరంతరం పర్యవేక్షణ, పర్యాటకుల ఫీడ్ బ్యాక్ : యాప్ సేవలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తామని, పర్యాటకుల నుంచి ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకునేందుకు కూడా వీలు కల్పించామన్నారు. ఉత్తమ సేవలు అందించిన వారిని సముచిత రీతిలో సత్కరించనున్నట్లు తెలిపారు. ఆంధ్రా ట్యాక్సీ యాప్ ఆవిష్కరణ అనంతరం కలెక్టర్ మొబైల్ యాప్ ద్వారా ట్యాక్సీ, ఆటో రైడ్లను బుక్ చేసుకొని బెంజ్ సర్కిల్ వరకు ప్రయాణించారు.
విజయవాడ దుర్గ గుడి, భవానీ ద్వీపం, కృష్ణా నది తీరం వెంబడి ఆలయాల సందర్శనకు వచ్చే పర్యాటకులకు చౌకగా, భద్రంగా రవాణా సేవలు అందించడానికి ఉపయోగపడేలా ఈ యాప్ను తయారు చేశారు. సందర్శకుల నుంచి స్థానిక ఆటో, క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఎక్కువ రుసుము డిమాండ్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో, ఆంధ్రా ట్యాక్సీ యాప్తో మోసాలకు చెక్ పెట్టనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. సందర్శకులను చౌకధరల్లో సౌకర్యంగా, భద్రంగా తిప్పడమే ఈ యాప్ ఉద్దేశం. దీని ద్వారా పర్యాటకం వృద్ధి చెందుతుందని, వాహనదారులకు కచ్చితమైన ఉపాధి లభిస్తుందని కలెక్టర్ లక్ష్మీశ తెలిపారు.
యాప్ ప్రత్యేకతలు:
- ఆంధ్రా ట్యాక్సీ పోర్టల్/ యాప్లో క్యాబ్, ఆటోలను వాట్సప్, ఫోన్కాల్, యాప్, క్యూఆర్ కోడ్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
- ఏ ప్రాంతం నుంచి కావాలో యాప్లో ఎంటర్ చేస్తే, అక్కడ స్థానికంగా రిజిస్టర్ అయినవి డ్రైవర్ వివరాలతో సహా ఉంటాయి. రవాణా శాఖ అధికారుల ద్వారా పరీక్షించి, ఫిట్నెస్ ఉన్నవాటికే అనుమతి ఇస్తారు.
- మహిళల భద్రత దృష్ట్యా వాహనాల డేటా, బుకింగ్ సమాచారం స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లకు అందేలా యాప్ను రూపొందించారు.
- ఈ యాప్లో నమోదైన వాహనాల సమాచారం రాష్ట్ర డేటా కేంద్రానికి చేరుతుంది. ప్రయాణికుల వ్యక్తిగత డేటా భద్రంగా ఉంటుంది.
- విజయవాడతో పాటు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రాంతాలకు రవాణాతో పాటు హోటల్ గదులు బుక్ చేసుకునేందుకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. మొత్తం ప్యాకేజీగానూ ఎంచుకోవచ్చు.
- రైతుల అవసరాల మేరకు డ్రోన్ సేవలు కూడా అందించనున్నారు.
ప్రతి ఆటో డ్రైవర్ సీటు వెనక క్యూఆర్ కోడ్ : అదే విధంగా కొందరు ఆటో డ్రైవర్లతో ప్రయాణికులకు ఎదురయ్యే సమస్యలకు చెక్ పెట్టేలా పోలీస్ శాఖ క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీనిలో భాగంగా ప్రతి ఆటో డ్రైవర్ సీటు వెనక క్యూఆర్ కోడ్ అతికిస్తున్నారు. దీని ద్వారా ఎవరైనా డ్రైవర్ దురుసుగా ప్రవర్తించినా, మద్యం తాగి వాహనం నడుపుతున్నా, విలువైన వస్తువులు ఆటోలో పోగొట్టుకున్నా సరే ప్రయాణికులు క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి పంపితే చాలు వెంటనే ఆ ఆటో వివరాలతో సహా ఎక్కడుందనేది కమాండ్ కంట్రోల్ ద్వారా పోలీసులకు సమాచారం త్వరితగతిన అందుతుంది. దాంతో పోలీసులు అప్రమత్తమై వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటారు. మహిళల భద్రతకు అందుబాటులో ఉన్న 100, 112, 181 నంబర్లను సైతం ప్రతి ఆటోలో పొందుపరిచారు.
ప్రజల భద్రతే లక్ష్యంగా : ప్రజల భద్రతే ప్రధాన లక్ష్యంగా పోలీసు శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆటోలకు క్యూఆర్ కోడ్, నంబర్లు కేటాయించామని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఆటోల్లో ఎక్కే ప్రయాణికులు ముందుగా క్యూఆర్ కోడ్, నంబర్ను ఫొటో తీసి పెట్టుకోవాలి. దీనివల్ల ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి ఆటో డ్రైవర్ వివరాలు తెలుసుకొని ప్రమాదం నుంచి బయటపడే అవకాశముందని తెలిపారు.
