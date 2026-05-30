సైబర్ నేరాల దర్యాప్తునకు కొత్త విధానం - ఏసీపీల పర్యవేక్షణ

సంక్లిష్టమైన సైబర్ నేరాలను పరిష్కరించడానికి ఏసీపీ పర్యవేక్షణ - రొటేషన్ విధానం ద్వారా నైపుణ్యాన్ని నిర్ధారించడం - మూడు వర్గాలుగా వర్గీకరించి నేరాలను పరిష్కరించడం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 8:05 PM IST

New Methods To Find Cyber Crime : సైబర్ నేరాల దర్యాప్తు, పర్యవేక్షణ కోసం ఎన్టీఆర్ కమిషనరేట్ ఒక కొత్త విధానాన్ని అవలంబిస్తోంది. సైబర్ కేసుల సంఖ్య రోజురోజుకు పెరుగుతోంది, వాటిలో అత్యధిక కేసులు ఇతర రాష్ట్రాలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితులలో సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహించడానికి ఈ నేరాల మూలాలను గుర్తించడం చాలా సవాలుగా మారుతోంది. భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇప్పటి నుంచే అధికారులు ఈ రంగంలో మరింత అవగాహన, నైపుణ్యం పొందేలా చూసేందుకు ఏసీపీ స్థాయి అధికారులను సైబర్ నేరాల దర్యాప్తులో పూర్తిగా విలీనం చేయనున్నారు. వారి సాధారణ విధులతో పాటు, వారికి ప్రత్యేకంగా కేటాయించిన సైబర్ సంబంధిత కేసుల దర్యాప్తును పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది.

నేరాల మూలాలను గుర్తించడం : ముగ్గురు ఏసీపీలకు పెండింగ్‌లో ఉన్న కేసులను కేటాయించారు. ప్రతి అధికారికి ఒక నిర్దిష్ట వర్గం నేరాలను అప్పగించారు. ఈ కేసులను స్థూలంగా మూడు వర్గాలుగా వర్గీకరించారు.

  • పెట్టుబడి సంబంధిత మోసాలు
  • డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్‌లు
  • ఇతర రకాల సైబర్ నేరాలు

ఎవరు, ఎక్కడ, ఎలా అనే విషయాలపై దర్యాప్తు : ఏసీపీలు దర్యాప్తుల పురోగతిని క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించడం దర్యాప్తు బృందాలకు అవసరమైన మద్దతును అందించడం, ప్రామాణిక కార్యాచరణ విధానాల (SOP)కు అనుగుణంగా అధికారిక లేఖలు జారీ చేయడం ద్వారా వివిధ ఏజెన్సీల నుంచి సమాచారాన్ని సేకరించడంలో సహాయపడటం వంటివి చేయాల్సి ఉంటుంది. కేసుల మూలాలను వెలికితీసి వాటిని సమర్థవంతంగా పరిష్కరించడానికి లోతుగా పరిశోధించడంలో వారు చురుకైన పాత్ర పోషిస్తారు. ప్రస్తుతం వారికి భారీ స్థాయి ఆర్థిక మోసాలకు సంబంధించిన కేసులను అప్పగించారు. ఇలాంటి కేసులలోని ఉమ్మడి అంశాలను గుర్తించడంలో ఈ వ్యూహం అమూల్యమైనదిగా నిరూపిస్తుంది. నేరం ఎవరు చేశారు? ఎక్కడ నుంచి చేశారు? ఎలా నిర్వహించారు? అనే విషయాలపై దర్యాప్తు బృందాలు మరింత సమర్థవంతంగా ముందుకు సాగడానికి వీలు కలుగుతుందని సీపీ రాజశేఖర బాబు తెలిపారు.

మొదటి దశలో ముగ్గురు అధికారులు : నగరంలోని సైబర్ క్రైమ్ స్టేషన్‌లో పెరుగుతున్న కేసుల భారాన్ని ఎదుర్కోవడానికి ప్రస్తుతం సిబ్బంది కొరత ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో క్లిష్టమైన కేసుల పరిష్కారాన్ని వేగవంతం చేయడం, బాధితులకు న్యాయం జరిగేలా చూడటం లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమం రూపొందించారు. మొదటి దశలో ముగ్గురు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (ఏసీపీ)లకు పర్యవేక్షక విధులు అప్పగిస్తారు. ఈ విధానం విజయవంతమైతే, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి బాధ్యతలను ఇతర అధికారులకు రొటేషన్ పద్ధతిలో అప్పగించడం జరుగుతుంది.

సైబర్ క్రైమ్ కేసుల దర్యాప్తులో అధికారులు అందరూ సమగ్రమైన అవగాహనను, నైపుణ్యాన్ని సాధించేలా చూడటమే దీని ప్రాథమిక లక్ష్యం. ఈ బాధ్యత కోసం ఏసీపీ దేవిశేని పావన్‌కుమార్ (ట్రాఫిక్-4), ఏసీపీ శ్రీవేద (ట్రాఫిక్-3), ఏసీపీమానస (సౌత్​ జోన్​) ఎంపికయ్యారు. ప్రస్తుతం దర్యాప్తు దశలో ఉన్న సంక్లిష్టమైన కేసుల బాధ్యతను వీరికి అప్పగించారు. ఈ ఏసీపీలు సాధారణ దర్యాప్తు అధికారులకు మద్దతు, మార్గదర్శకత్వం అందిస్తారు. అంతేకాకుండా ప్రతి ఏసీపీకి సహాయపడటానికి ఒక సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్​ని నియమిస్తారు.

