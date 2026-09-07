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అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త పింఛన్లు - ఆరు అంచెల తనిఖీతో అర్హుల ఎంపిక

సోమవారం నుంచి వారం రోజుల పాటు స్వర్ణగ్రామ, స్వర్ణవార్డు సచివాలయాల్లో దరఖాస్తుల స్వీకరణ - పింఛను పథకం అమలులో ఆరంచెల తనిఖీ విధానం

అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త పింఛన్లు
అక్టోబర్ 1 నుంచి కొత్త పింఛన్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 8:03 AM IST

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NTR Bharosa Pension Scheme : ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛను పథకం కింద కొత్త లబ్ధిదారుల ఎంపికకు సంబంధించి ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలను ప్రకటించింది. సోమవారం నుంచి వారం రోజుల పాటు స్వర్ణగ్రామ, స్వర్ణవార్డు సచివాలయాల్లో దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. దరఖాస్తుదారుల అర్హతను నిర్ధారించడానికి, వైఎస్సార్‌సీపీ హయాంలో 2019 డిసెంబర్‌లో జారీ చేసిన 'జీవో 174'ను అధికారులు ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు.

అక్టోబరు 1 నుంచి కొత్త పింఛన్లు : పింఛను పథకం అమలులో ఆరంచెల తనిఖీ విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు. అనర్హులుగా తేలిన వారికి అందుకు కారణాలు తెలియజేస్తూ పత్రాన్ని అందిస్తారు. వివిధ దశల్లో పరిశీలన అనంతరం అర్హులుగా తేలిన వారికి ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు జారీచేసే ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా కేటగిరీల వారీగా, విడతల వారీగా కొత్త పింఛన్లు మంజూరు చేయనున్నారు. వచ్చిన దరఖాస్తులు, వాటి తనిఖీ, అర్హుల ఎంపిక, ప్రభుత్వ ఆమోద ప్రక్రియ ఈ నెల 7తో మొదలై 20 రోజుల్లో ముగియనుంది. తర్వాత పింఛను మంజూరు ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి. అక్టోబరు 1 నుంచి కొత్త పింఛన్లు అందించనున్నారు.

స్వర్ణగ్రామ, స్వర్ణవార్డు సచివాలయాల్లో : కొత్త పింఛను దరఖాస్తు నమూనా రాష్ట్రంలోని అన్ని స్వర్ణగ్రామ, స్వర్ణవార్డు సచివాలయాల్లో (ఎస్‌జీఎస్‌డబ్ల్యూ) అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎస్‌జీఎస్‌డబ్ల్యూ వెబ్‌సైట్, ఎన్టీఆర్‌ భరోసా పింఛను పథకం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ నుంచి కూడా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు.

  • దరఖాస్తు స్వీకరణ బాధ్యతను సచివాలయాల్లోని డిజిటల్‌ అసిస్టెంట్‌/వార్డు ఎడ్యుకేషన్, డేటా ప్రాసెసింగ్‌ కార్యదర్శికి అప్పగించారు.
  • దరఖాస్తును ఆన్‌లైన్‌లో నమోదు చేసిన తర్వాత రసీదు ఇస్తారు.
  • దరఖాస్తులోని వివరాలను ఈకేవైసీ డేటాతో బ్యాక్‌ఎండ్‌లో సిస్టమ్‌ సరిపోల్చనుంది. అన్నీ సక్రమంగా ఉంటే దరఖాస్తు తదుపరి దశకు వెళుతుంది. లేకపోతే నిలిచిపోతుంది. ఆ విషయాన్ని దరఖాస్తుదారునికి తెలియజేసి, సరైన వివరాలు సమర్పించాలని సచివాలయ సిబ్బంది సూచిస్తారు.
  • ఆరు అంచెల తనిఖీ విధానంలో దరఖాస్తుదారుల వివరాలను పరిశీలిస్తారు. అనర్హులుగా తేలిన వారికి తిరస్కరణ పత్రాన్ని అందిస్తారు.
  • అర్హత సాధించిన దరఖాస్తులను సచివాలయ సిబ్బంది మరోసారి క్షేత్రస్థాయి తనిఖీ చేసి, నిర్ధారిస్తారు.
  • దరఖాస్తుదారుడి ఈకేవైసీ నమోదు కానీ పక్షంలో సచివాలయ సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు వెళ్లినప్పుడు వారి నుంచి వివరాలు తీసుకుంటారు.

అధికారుల పరిశీలన తర్వాత : సచివాలయాల స్థాయిలో అర్హత సాధించిన దరఖాస్తుల్లో వృద్ధాప్య, వితంతు, దివ్యాంగుల పింఛన్ల దరఖాస్తులు ఎంపీడీవో/మున్సిపల్‌ కమిషనర్‌ లాగిన్‌కు, ఒంటరి మహిళలవి తహసీల్దారు లాగిన్‌కు వెళతాయి. చేనేత కార్మికులు, మత్స్యకారులు, డప్పు కళాకారులు, సంప్రదాయ చర్మకారులు, హిజ్రా కేటగిరీ దరఖాస్తులను సంబంధిత శాఖల జిల్లా అధికారులకు పంపిస్తారు. ఆయా స్థాయిల్లో అధికారుల పరిశీలన తర్వాత అవన్నీ తిరిగి ఎంపీడీవో, మున్సిపల్‌ కమిషనర్లకు చేరతాయి. అక్కడి నుంచి అర్హత ఉన్నవాటిని కేటగిరీల వారీగా ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారులకు నివేదిస్తారు. ఇక్కడ పరిశీలన తర్వాత అర్హత కలిగిన దరఖాస్తులన్నింటినీ సెర్ప్‌కు నివేదిస్తారు. అక్కడ మరోసారి పరిశీలన తర్వాత పింఛన్ల మంజూరు కోసం సంక్షేమ కార్పొరేషన్ల వారీగా బడ్జెట్‌ కేటాయింపునకు ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తారు. ప్రభుత్వ ఆమోదం, బడ్జెట్‌ విడుదల/లభ్యతకు అనుగుణంగా పింఛన్లు మంజూరు చేస్తారు.

కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో

  1. సెర్ప్‌ ఏ నెల నుంచి మంజూరు ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుందో అప్పటి నుంచే పింఛను అందనుంది. అంతేగానీ దరఖాస్తు చేసుకున్న తేదీ నుంచి గానీ, అర్హత వచ్చిన పాత తేదీ నుంచి గానీ చెల్లించరు.
  2. అర్హత ఉన్న వారికి మంజూరు ఉత్తర్వుల్ని సచివాలయాల్లోని సంక్షేమ, విద్య సహాయకుడు, వార్డు సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యదర్శి అందిస్తారు.
  3. కొత్త పింఛన్ల దరఖాస్తుల ప్రక్రియను కలెక్టర్లు పర్యవేక్షించనున్నారు.

దరఖాస్తుకు అవసరమైన ధ్రువపత్రాలు

అన్ని కేటగిరీల పింఛన్ల దరఖాస్తుకు అవసరమైన పత్రాలు

  • ఆధార్‌ కార్డు, బియ్యం కార్డు/ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం
  • వితంతు పింఛనుకు - భర్త మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, భర్త ఆధార్‌ నంబర్‌
  • ఒంటరి మహిళ పింఛను
  • వివాహితులైతే: కోర్టు/అదాలత్‌లు జారీ చేసిన విడాకుల పత్రం
  • వివాహం కాని వారైతే: పెళ్లి కానట్లు తహసీల్దారు జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం
  • దివ్యాంగుల పింఛను - కనీసం 40 శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వైకల్యం ఉన్నట్లు తెలిపే సదరమ్‌ ధ్రువీకరణ పత్రం
  • చేనేత పింఛను, మత్స్యకారుల పింఛను, డప్పు కళాకారుల పింఛను, సంప్రదాయ చర్మకారుల పింఛను, కల్లుగీత కార్మికుల పింఛను - సంబంధిత శాఖలు జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం
  • హిజ్రాల పింఛను - జిల్లా మెడికల్‌ బోర్డు జారీ చేసిన ధ్రువీకరణ పత్రం

ఇచ్చిన మాట ప్రకారం

"అధికారం చేపట్టిన మొదటి నెల నుంచే ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పింఛను మొత్తాన్ని పెంచాం. వృద్ధాప్య, వితంతు, ఒంటరి మహిళల పింఛన్ల మొత్తాన్ని రూ.3 వేల నుంచి రూ.4 వేలకు, దివ్యాంగుల పింఛను రూ.3 వేల నుంచి రూ.6 వేలకు పెంచి అందిస్తున్నాం. అర్హత ఉండి ఇప్పటివరకు పింఛను పొందని వారికి కూడా అవకాశం కల్పిస్తున్నాం. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే రాష్ట్రంలో పింఛను మొత్తం, నెలవారీ, వార్షిక పింఛను వ్యయం, అన్నీ అత్యధికంగానే ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 61.92 లక్షల మందికి పింఛను ఇచ్చేందుకు నెలకు రూ.2,693.90 కోట్ల వ్యయమవుతోంది. గత 26 నెలల్లో పింఛను కోసం రూ.73,507 కోట్లు ఖర్చు చేశాం. 2011 జనాభా ప్రాతిపదికగా రాష్ట్ర జనాభాలో 12.88 శాతం మంది పింఛన్లు తీసుకుంటున్నారు" అని ప్రభుత్వం ఆదివారం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

ప్రక్రియ ఇలా

  • కొత్త పింఛన్ల దరఖాస్తుల స్వీకరణ, ఆన్‌లైన్‌ నమోదు, ఈకేవైసీ తనిఖీ - ఈ నెల 7 నుంచి 16 వరకు
  • సాధారణ అర్హతల తనిఖీ, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన, వృత్తిపరమైన పింఛన్ల తనిఖీ - 17 నుంచి 21 వరకు
  • ఎంపీడీవో/మున్సిపల్‌ కమిషనర్లు/ జిల్లా, రాష్ట్రస్థాయి అధికారుల పరిశీలన 22 నుంచి 24 వరకు
  • బడ్జెట్‌ ప్రతిపాదనలు/ప్రభుత్వ ఆమోదం 25 నుంచి 26 వరకు

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