పోటాపోటీగా నాగార్జున సాగర్ నుంచి ఇరు రాష్ట్రాల నీటి విడుదల
Nagarjuna Sagar Kishna Water Dispute : నాగార్జున సాగర్ ఎడమ, కుడి కాలువల రెండు రాష్ట్రాలు పోటాపోటీగా నీటిని విడుదల చేశాయి. ఈ నీటి విడుదల ఎన్నిరోజులు అనే అంశంపై స్పష్టత లేదు.
Published : November 26, 2026 at 5:08 PM IST
తెలుగురాష్ట్రంలో నీళ్ల యుద్ధం మొదలైంది. రెండు రోజుల క్రితం కేఆర్ఎంబీ సమవేశంలో నీటి పంపిణీపై ఎలాంటి అంగీకారం కుదరకపోయినా ఇవాళ ఇరు రాష్ట్రాల అధికారులు సాగర్ నీటి విడుదల ప్రారంభించారు. సాగర్ ఎడమ కాలువకు ఎన్ఎస్పీ అధికారులు నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ నీటిని తాగునీటి అవసరాల కోసం మాత్రమే వినియోగించాలని సూచించారు. అటు ఏపీ ఇరిగేషన్ అధికారులు కూడా సాగర్ కుడి కాలువకు తాగునీటిని విడుదల చేశారు. ఎడమ కాలువ పరిధిలో ఐదువందల క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల చేసి క్రమంగా పెంచుతారు. సాగర్ ఎడమ కాలువ ఆయకట్టు పరిధిలోని తాగునీటి అవసరాల నిమిత్తం ఖమ్మం, నల్గొండ జిల్లాల్లోని పాలేరు, పెద్దదేవులపల్లి చెరువులను నింపాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే ఇరు రాష్ట్రాల నీటి విడుదలకు కేఆర్ఎంబీ అనుమతి ఉందా, లేదా అనేది ఇంకా తెలియరాలేదు.
కృష్టా నది యాజమాన్య బోర్డు జోక్యం చేసుకోవాల్సిందే!
నాగార్జున సాగర్ జలాశయం పరిధిలో ఇప్పటికే పల్నాడు నీటి పథకంపై రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నీటి వివాదం రాజకీయంగా మాటల యుద్ధం కొనసాగుతున్న సమయంలో కుడి, ఎడమ కాలువకు నీటి విడుదల చేయడం గమనార్హం. అయితే ఈ నీటి విడుదల ఎన్నిరోజులు, ఎన్ని టీఎంసీలు అనే దానిపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. దీనిపై కృష్ణా నది యాజమాన్య బోర్డు జోక్యం చేసుకుంటే తప్ప స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. నాగార్జున సాగర్ జలాశయం మొత్తం నీటి మట్టం 590 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 534.10 అడుగులు ఉంది. దీన్ని పూర్తి నీటి సామర్థ్యం 312.04 టీఎంసీలు కాగా ఇప్పుడు 176 టీఎంసీలుగా ఉంది.
ఆవిరయ్యే నీటిని మినహాయిస్తే 40.86 టీఎంసీలు
నాగార్జునసాగర్లో ఈ నెల 22 వరకు తెలంగాణ 47.177 టీఎంసీలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 17.207 టీఎంసీల నీటిని వినియోగించుకున్నాయని కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్టు (కేఆర్ఎంబీ) త్రిసభ్య కమిటీ వెల్లడించింది. సాగర్ కనీస నీటిమట్టం 510 అడుగులు. ప్రస్తుతం ఈ మట్టానికి పైన 45.4 టీఎంసీల నీరుందని, అందులో ఆవిరయ్యే నీటిని మినహాయిస్తే 40.86 టీఎంసీలు అందుబాటులో ఉంటాయని పేర్కొంది.
ఎటూ తేలకుండానే ముగిసిన త్రిసభ్య కమిటీ భేటీ
బుధవారం జరిగిన త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం మినిట్స్లో పలు విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. రెండు రాష్ట్రాలు తమకు నిర్దిష్ట నీటి కేటాయింపులను కోరాయి. డిసెంబరు నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు ఎడమ కాలువకు 15, ఏఎమ్మార్పీకి 6 కలిపి మొత్తం 21 టీఎంసీలు ఇవ్వాలని తెలంగాణ కోరింది. కృష్ణా డెల్టాకు 5 టీఎంసీల చొప్పుల రెండు దఫాలుగా, సాగర్ కుడి కాలువకు 8, ఎడమ కాలువ పరిధిలో ఎన్టీఆర్, కృష్ణా, ఏలూరు జిల్లాలకు ఒక టీఎంసీ చొప్పున విడుదల చేయాలని ఏపీ కోరింది. కృష్ణా డెల్టాకు నీటి విడుదలపై తెలంగాణ ఈఎన్సీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయగా, తమకు అవసరముందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈఎన్సీ వాదించారు. చివరకు ఎటూ తేలక కేఆర్ఎంబీ సమావేశంలోనే చర్చించాలని నిర్ణయించారు.
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