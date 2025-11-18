5 జిల్లాల్లో ఆపరేషన్ - విజయవాడలో 28 మంది మావోయిస్టులు అరెస్ట్
విజయవాడలోని కానూరు కొత్త ఆటోనగర్లో మావోయిస్టులు అరెస్టు - రాష్ట్రంలో ఏకకాలంలో పలుచోట్ల ఇంటెలిజెన్స్, ఆక్టోపస్ సోదాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 2:00 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 3:42 PM IST
Maoists Arrest in Vijayawada: ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలాకాలం తర్వాత మావోయిస్టుల అలజడి రేగింది. ఆపరేషన్ కగార్తో వరుస ఎన్ కౌంటర్లు, అగ్రనేతల మృతితో ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి మావోయిస్టులు ఆంధ్రప్రదేశ్ వైపు వచ్చారన్న సమాచారంతో కొంతకాలంగా పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. మావోయిస్టులు ఉన్నారన్న పక్కా సమాచారంతో విజయవాడ, కాకినాడ నగరాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. అంతే కాకుండా ఏకకాలంలో రాష్ట్రంలోని 5 జిల్లాల్లో ఇంటెలిజెన్స్, ఆక్టోపస్ బృందాలు ఆపరేషన్ చేపట్టాయి. ఇప్పటి వరకు 31 మంది మావోయిస్టులను అరెస్టు చేసినట్లు ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ మహేష్చంద్ర లడ్హా తెలిపారు.
ముందుగా విజయవాడలోని కానూరు వద్ద ఉన్న కొత్త ఆటోనగర్లోని ఓ భవనంలో మావోయిస్టులు బస చేస్తున్నట్లు వచ్చిన పక్కా సమాచారంతో ఆక్టోపస్, గ్రేహౌండ్స్ పోలీసులు విస్తృతస్థాయిలో తనిఖీలు జరిపారు. స్థానిక పోలీసుల సహకారంతో నలువైపుల నుంచి భవనాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నారు. అల్లూరి జిల్లాలోని మారేడుమల్లి అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో మావోయిస్టు అగ్రనేత, కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు మద్ది హిడ్మా, అతని భార్య రాజే, నలుగురు అనుచరులు ఎన్కౌంటర్ అయిన కొద్ది సేపటికే విజయవాడ శివారులో భద్రతా బలగాల సోదాలు చేపట్టారు. ఘటనాస్థలంలో లభించిన సమాచారం ఆధారంగా ఈ సోదాలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
రహస్య ప్రాంతాలకు తరలింపు: సోదాలు జరిపిన బలగాలు సుమారు 28 మందిని వీరిని అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించేందుకు రహస్య ప్రాంతాలకు తరలించారు. మొత్తం భవనాన్ని కొత్త ఆటోనగర్ ప్రాంతాన్ని తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని విస్తృతంగా తనిఖీలు జరుపుతున్నారు. భద్రతా బలగాలు అదుపులోకి తీసుకున్న మావోయిస్టుల్లో 21 మంది మహిళలు, మరో ఏడుగురు కీలక హోదాల్లోని వ్యక్తులున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. సానుభూతిపరులు, మిలీషియా సభ్యులను విజయవాడతోపాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో రెక్కి నిర్వహించేందుకు తమవెంట తీసుకొచ్చి ఉంటారని అనుమానిస్తున్నారు. నలుగు చోట్ల డంప్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసులకు అందిన సమాచారంతో వాటి ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నారు.
కొత్త ఆటోనగర్లో మావోయిస్టుల తలదాచుకున్న భవనం ఎవరిదనే విషయంపై పోలీసులు ఆరా తీశారు. ఆర్కిటెక్ట్గా పనిచేస్తోన్న ఓ వ్యక్తి గత నెల రోజులుగా విజయవాడలో ఉండడం లేదని విదేశాలకు తన వృత్తిపరమైన పనిమీద వెళ్లినట్లు తెలిసింది. భవనం తాళాలను వాచ్మెన్ వద్ద ఉంచి వెళ్లారని సమాచారం. నగర శివారులో ఎవరికీ ఏ విధమైన అనుమానం రాని ప్రదేశంగా మావోయిస్టులు ఈ భవనాన్ని భావించి వాచ్మెన్తో అద్దె కోసం మాట్లాడి ఉంటారని లేదా బస కోసం బెదిరించి ఉండొచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ భవనంలో మావోయిస్టులు ప్రవేశం వెనుక వాచ్మెన్ పాత్ర పైనా ఆరా తీస్తున్నారు. నిర్మాణంలోని భవనం మొత్తాన్ని ఖాళీ చేయించారు.
"మారేడుమిల్లి ఎన్కౌంటర్లో ఆరుగురు చనిపోయారు. కృష్ణా జిల్లా, విజయవాడ, కాకినాడలో మావోయిస్టులను అరెస్టు చేశాం. మెుత్తం 31 మంది మావోయిస్టులను అరెస్టు చేశాం. అరెస్టైన వారిలో 9 మంది సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యులు ఉన్నారు. ఈరోజు ఉదయం 6.30 నుంచి 7 గంటల సమయంలో ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. రెండ్రోజులుగా ఇంటలిజెన్స్ సమాచారంతో గాలింపు చర్యలు విస్తృతం చేశాం." -ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ మహేష్ చంద్ర లడ్హా
కచ్చితమైన సమాచారంతో సోదాలు: కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ విద్యాధరనాయుడు భవనాన్ని పరిశీలించారు. ఉన్నతాధికారుల నుంచి వచ్చిన సమాచారం మేరకు ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ తనిఖీలు చేయిస్తున్నట్లు తెలిసింది. 10 రోజుల క్రితం కూలి పనుల కోసం అంటూ మావోయిస్టులు, సానుభూతిపరులు ఇక్కడి వచ్చినట్లుగా భావిస్తున్నారు. అరెస్టైన వారంతా ఛత్తీస్గడ్ ప్రాంతానికి చెందిన వారే ఎక్కువ మంది ఉన్నట్లు తెలిసింది. కొత్త ఆటోనగర్లో వివిధ పనుల కోసం వచ్చే వారిలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యక్తులతోపాటు ఇతర రాష్ట్రాల వారి సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. చత్తీస్గడ్ నుంచి వచ్చిన మావోయిస్టుల గురించి ఎవరికీ ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా వ్యవహరించి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా మావోయిస్టులు రిక్కీ చేసి ఉండొచ్చనే అనుమానంతో ఆ దిశగా దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు తెలిసింది.
''కచ్చితమైన సమాచారంతో సోదాలు చేశాం. రాష్ట్రంలో ఏకకాలంలో పలుచోట్ల ఇంటెలిజెన్స్, ఆక్టోపస్ బృందాలు చేపట్టిన సంయుక్త ఆపరేషన్లో 28 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. పట్టుబడిన మావోయిస్టుల్లో ఎక్కుమంది ఛత్తీస్గఢ్కు చెందినవారు ఉన్నారు. మావోయిస్టులకు సంబంధించి 5 జిల్లాల్లో ఆపరేషన్ చేపట్టాం. మావోయిస్టు సెంట్రల్ కమిటీ సెక్రటరీ తిప్పిరి తిరుపతి బృందాన్ని పట్టుకున్నాం. పట్టుబడిన మావోయిస్టులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం రేపు చెబుతాం.''- విద్యాసాగర్ నాయుడు, కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ
అల్లూరి జిల్లాలో ఎదురుకాల్పులు -మావోయిస్టు అగ్రనేత హిడ్మా మృతి
అల్లూరి జిల్లాలో భారీ ఎన్కౌంటర్ - ముగ్గురు మావోయిస్టు నేతలు మృతి