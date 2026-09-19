ఎన్ఎస్జీ, ఆక్టోపస్ దళాల మాక్డ్రిల్ - ఉత్కంఠభరిత భద్రతా విన్యాసాలకు వేదికగా మారిన రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ
ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో శుక్రవారం ఎన్ఎస్జీ, ఆక్టోపస్ బలగాలు 'ఇన్స్టేషన్ మాక్ ఎక్సర్సైజ్'ను నిర్వహించాయి. ఒకవేళ ఉగ్రదాడి జరిగితే ఏ విధంగా తిప్పికొట్టాలనే దానిలో భాగంగా ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టాయి.
Published : September 19, 2026 at 7:21 AM IST|
Updated : September 19, 2026 at 7:44 AM IST
NSG Mock Drill At Ramoji Film City : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ. నిత్యం సినిమా షూటింగ్లతో సందడిగా కనిపించే ఈ ప్రదేశం ఉత్కంఠభరిత భద్రతా విన్యాసాలకు వేదికగా మారింది. నిత్యం సందర్శకులతో సందడిగా ఉండే ఇలాంటి చోట ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తితే స్పందన ఎలా ఉండాలనే అంశంపై ఎన్ఎస్జీ, ఆక్టోపస్ దళాలు శుక్రవారం మాక్డ్రిల్ నిర్వహించాయి. ఉగ్రవాదుల దాడిని ఎదుర్కోవడం నుంచి బంధీలను రక్షించడం వరకు పలు ఆపరేషన్లను కళ్లకు కట్టినట్లు ప్రదర్శించారు.
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో కమాండో మాక్ఎక్సర్సైజ్
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ఎన్ఎస్జీ, ఆక్టోపస్ దళాలు మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించాయి. అందులో భాగంగా ఆర్ఎఫ్సీలోని ఓ భవనంలోకి ఉగ్రవాదులు చొరబడినట్టు గుర్తించి ఆక్టోపస్ బలగాలకు సమాచారం అందించారు. "ఆపరేషన్ ఈటీవీ భారత్" పేరిట భద్రతా బలగాలు వెంటనే రంగంలోకి దిగాయి. ప్రత్యక్ష సాక్షి తెలిపిన ఆధారాల మేరకు ఆక్టోపస్ బృందానికి పరిస్థితిపై బ్రీఫింగ్ ఇచ్చి స్నైపర్లను మోహరించారు. అసాల్ట్ డాగ్స్ బృందాన్ని కూడా రంగంలోకి దించారు. అనుమానితుల కదలికలను గమనిస్తూ ఘటనా స్థలానికి బలగాలు ఎలా చేరుకుంటాయి? పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకుని ఉద్యోగులను ఎలా రక్షిస్తారనే అంశాలను ప్రదర్శించారు.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎలా వ్యవహరించాలో తెలిపేలా
రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో నిర్వహించిన మాక్డ్రిల్లో ఎన్ఎస్జీ కమాండోలు, ఆక్టోపస్ బలగాలు ప్రధానంగా 3 అంశాలను ప్రదర్శించాయి. భవనంలోకి చొరబడి ఆపరేషన్ నిర్వహించడం, ర్యాప్లింగ్తో భవనం పైనుంచి కిందకు దిగడం, ఉగ్రవాద ముప్పును నిర్వీర్యం చేయడం వంటి విన్యాసాలు చేశారు. చీకటిలోనూ అత్యాధునిక పరికరాలతో భవనంలోకి ప్రవేశించిన కమాండోలు మెట్ల మార్గంలో అంతస్తులను ఒక్కొక్కటిగా క్లియర్ చేస్తూ ముందుకు సాగారు. భవనం పైకప్పు నుంచి తాళ్ల సాయంతో కిందికి దిగుతూ ర్యాప్లింగ్ చేశారు. వాల్ వాక్ స్పైడర్ మ్యాన్ టెక్నిక్లతో భవనాన్ని వివిధ మార్గాల్లో అప్రోచ్ చేశారు.
అవగాహన కల్పించడమే ముఖ్య ఉద్దేశం
మరో సన్నివేశంలో భవనం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉగ్రవాది ఉన్నట్లు పరిస్థితిని సృష్టించారు. ఎన్ఎస్జీ కమాండోలు అతడి వైపు కదులుతుండగా, కే9 అసాల్ట్ డాగ్ను రంగంలోకి దించారు. ఉగ్రవాదిపై దాడి చేసిన జాగిలం అతడి వద్ద ఉన్న ఆయుధాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని కమాండోల వద్దకు తీసుకొచ్చింది. చివరగా పేలుడు పదార్థాలతో ఉన్న బ్యాగ్ను రిమోట్ ఆపరేటెడ్ వెహికల్ ద్వారా సురక్షితంగా తరలించి నిర్వీర్యం చేసే ప్రక్రియను చూపించారు. అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు ఎలా స్పందించాలో అవగాహన కల్పించడమే ఈ డ్రిల్ ముఖ్య ఉద్దేశమని ఎన్ఎస్జీ, ఆక్టోపస్ దళాలు తెలిపాయి.
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