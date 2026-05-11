మీరంతా రాష్ట్రానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలి: మంత్రి లోకేశ్

సింగపూర్​కు చేరుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్ - స్వాగతం పలికిన ప్రవాసాంధ్రులు - జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టీరింగ్ కమిటీ ప్రతినిధులతో సమావేశమైన లోకేశ్‌ - జేఐఎస్‌సీ మద్దతుతో అమరావతిని అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నామన్న లోకేశ్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 11:45 AM IST

Updated : May 11, 2026 at 1:41 PM IST

NRIs Grand Welcome to Minister Nara Lokesh in Singapore : విద్యా, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ సింగపూర్ చేరుకున్నారు. ప్రవాసాంధ్రులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. రాష్ట్రానికి రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ కంపెనీని తీసుకొచ్చినందుకు తెలుగువారు లోకేశ్​కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడారు. రాష్ట్రానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా ప్రవాసాంధ్రులు మారాలని కోరారు. అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు, పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా పలువురు ప్రతినిధులతో లోకేశ్ సమావేశమయ్యారు. మధ్యాహ్నం సన్​టెక్​లో కమోడిటీస్ ఇంటెలిజెన్స్ సీఐసీ, సీఎఫ్​వోతో సమావేశమవుతారు. డీపీ ఆర్కిటెక్ట్స్ ప్రతినిధులతోనూ మంత్రి లోకేశ్ భేటీ కానున్నారు.

సింగపూర్‌లోని పుంగోల్ జిల్లా తరహాలో అమరావతిలో నిర్మించబోయే ఇంటిగ్రేటెడ్ టౌన్‌షిప్ భారతదేశంలోనే ఒక మోడల్ టౌన్ షిప్​గా నిలుస్తుందని మంత్రి నారా లోకేశ్​ వెల్లడించారు. మంత్రి నారా లోకేశ్​ నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతినిధి బృందం సింగపూర్ వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రిత్వశాఖ జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టీరింగ్ కమిటీ (JISC) ప్రతినిధులతో సమావేశమైంది. జేఐఎస్‌సీ మద్దతుతో అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతాన్ని అత్యుత్తమంగా అభివృద్ధి చేయాలని తాము కోరుకుంటున్నామని లోకేశ్​ తెలిపారు. అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ (AER) అభివృద్ధికి ఆహ్వానిస్తూ ఆర్‌ఎఫ్‌పీపై ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్ జారీచేశామన్నారు.

సింగపూర్ తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్​లోనూ: అమరావతి రాజధానికి ఇప్పుడు జాతీయ చట్టబద్ధత ఉందన్న లోకేశ్‌, దీనివల్ల ఈ ప్రాంతంలో పెట్టుబడులకు ఇన్వెస్టర్లలో విశ్వాసాన్ని పెంచుతుందని తెలిపారు. సింగపూర్ తరహాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా ఒక గ్లోబల్ ఎంఐసీఈ గమ్యస్థానంగా మారాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని వివరించారు. ఏపీలో అలాంటిది ఏర్పాటు చేసేందుకు సింగపూర్ సన్‌టెక్ సిటీని అధ్యయనం చేస్తామన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్​లో పెట్టుబడి పెట్టిన, పెట్టడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేస్తున్న కంపెనీలకు సానుకూల వాతావరణం ఏర్పాటు చేస్తామని లోకేశ్‌ వెల్లడించారు. ఎంవోయులోని అంశాల అమలుపై వర్కింగ్ గ్రూపుల ద్వారా ప్రతినెలా సంప్రదింపులు జరుగుతూనే ఉన్నాయన్నారు.

ఏపీ ప్రభుత్వానికి చెందిన ఆరుగురు మంత్రులు రెండు వారాల క్రితం సింగపూర్ – ఏపీ గవర్నెన్స్ ఎక్సలెన్స్ (SAGE) కార్యక్రమంలో భాగంగా వారంరోజులపాటు శిక్షణా తరగతులకు హాజరై పరిపాలనలో తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారని గుర్తుచేశారు. ఏపీకి చెందిన 37 మంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు కూడా తాజాగా శిక్షణను పూర్తి చేసుకున్నారన్నారు. వారి అనుభవాన్ని, శిక్షణలో నేర్చుకున్న అంశాలను తమ విద్యా వ్యవస్థలో పొందుపరుస్తామన్నారు. గత సమావేశంలో చర్చించిన అజెండా అంశాలపై వర్కింగ్ గ్రూప్ విస్తృతంగా పనిచేసింది. ఇప్పుడు ఆ పటిష్టమైన పునాదిపై మరింత ముందుకు సాగాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని మంత్రి లోకేశ్​ వివరించారు.

జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టీరింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు: ఆంధ్రప్రదేశ్​లో ఇంటిగ్రేటెడ్ మోడల్ టౌన్‌షిప్, అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్, డిజిటల్ ట్రాన్సఫర్మేషన్/రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ పై గత నవంబర్​లో సింగపూర్ ప్రభుత్వంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుందన్నారు. ఆ ఎంవోయు పురోగతిపై ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించేందుకు జాయింట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టీరింగ్ కమిటీ (JISC) ఏర్పాటు చేశారు.

వీటితో పాటు గతంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న అంశాల పురోగతిపై తాజా సమాచారం, భవిష్యత్ కార్యాచరణ అంశాలపై సింగపూర్​లో తాజాగా ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో సింగపూర్ వాణిజ్యం, పరిశ్రమలు, విదేశాంగశాఖ మంత్రి గాన్ సియో హువాంగ్, సింగపూర్ వాణిజ్యం, పరిశ్రమల మంత్రిత్వశాఖ సీనియర్ డైరెక్టర్ ఫ్రాన్సిస్ చోంగ్, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

