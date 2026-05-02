బంధువుల పెళ్లికి అమెరికా నుంచి వచ్చాడు - తిరిగి వెళ్తుండగా అనంతలోకాలకు

ఏలూరు జిల్లా జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదం - ఆగి ఉన్న టిప్పర్‌ను కారు ఢీ కొన్న కారు - ప్రవాసాంధ్రుడు మృతి

Road Accident in Eluru District NRI Dies
Road Accident in Eluru District NRI Dies (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 4:30 PM IST

NRI Jayaram Dies in Road Accident in Eluru District: అతివేగం, నిద్రమత్తులో డ్రైవింగ్​ వల్ల జరిగే రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య రోజు రోజుకూ పెరిగిపోతుంది. గంటల వ్యవధిలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదాల్లో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఏలూరు జిల్లా ముదినేపల్లి మండలం చినపాలపర్రు జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆగి ఉన్న టిప్పర్‌ను కారు ఢీ కొన్న ఘటనలో ప్రవాసాంధ్రుడు జయరాం (27) ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. వనదుర్రు గ్రామానికి చెందిన జయరాం తన బంధువుల ఇంట్లో జరిగిన వివాహానికి హాజరై తిరిగి అమెరికా వెళ్లేందుకు శనివారం తెల్లవారు జామున రోడ్డు మార్గంలో హైదరాబాద్‌ పయనమయ్యాడు.

నుజ్జునుజ్జైన కారు: కారు డ్రైవర్‌ నిద్ర మత్తులో ఉండటంతో చినపాలపర్రు సమీపంలో కారు రోడ్డుకు అపసవ్యదిశలో ప్రయాణించి రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న టిప్పర్‌ను బలంగా ఢీ కొట్టింది. దీంతో కారు ముందుభాగం నుజ్జునుజ్జయింది. అందులో చిక్కుకున్న జయరాం అక్కడిక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. డ్రైవర్‌ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. జయరాం అమెరికాలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేస్తున్నారు. మరి కొద్ది గంటల్లో విమానం ఎక్కుతాడు అనుకున్న సమయంలో జయరాం మృతి వార్తతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి.

నేడు వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో ప్రమాదాలు- పలువురు మృతి: విశాఖ జిల్లా ఆనందపురం హైవేపై శొంఠ్యాం వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. ఓ కారు డివైడర్, రెయిలింగ్‌ను ఢీకొని సర్వీసు రోడ్డుపైకి దూసుకెళ్లింది. కారు బెలూన్లు తెరుచుకోవడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు సురక్షితంగా ఉన్నారు.

డ్రైవర్‌ మృతి: విజయవాడలో టిప్పర్‌ను కంటైనర్‌ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందారు. టిప్పర్‌ను కంటైనర్‌ ఢీకొన్న ప్రమాదంలో ఒక్క సారిగా మంటలు చెలరేగి కంటైనర్‌ డ్రైవర్‌ మృతి చెందారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేశారు.

ఇద్దరు మృతి: కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు బైపాస్ రోడ్డులో జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. అదుపు తప్పిన ట్రాక్టర్​ ముగ్గరిపైకి దూసుకెళ్లగా ఇద్దరు మృతి చెందారు. మరొకరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. మృతి చెందిన వారిని షరీఫ్(22), నరసింహులు(15)గా గుర్తించారు.

