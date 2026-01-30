ETV Bharat / state

కష్టమైన సమస్యలకు టెక్నాలజీతో చెక్ - యాప్‌లు రూపొందించిన విద్యార్థినులు

కష్టమైన సమస్యలకు సైతం టెక్నాలజీతో చెక్ పెడుతున్నా యువ ఇంజినీర్లు - మహిళల భద్రత కోసం 'ఎమర్జెన్సీ SOS’ యాప్ - మూగవారి భాష అర్థం చేసుకోవడానికి హ్యాండ్ గెస్టర్ వర్జ్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 2:57 PM IST

NRI College Students Created AI Based Apps in Agiripalli at Eluru District : పల్లె నుంచి పట్నం వరకు వ్యవసాయం నుంచి వ్యాపారం వరకు ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వినియోగం నానాటికీ పెరుగుతోంది. వేగవంతమైన ఈ కాలంలో కష్టమైన సమస్యలకు సైతం టెక్నాలజీతో చెక్ పెడుతున్నారు యువ ఇంజినీర్లు. ముఖ్యంగా మహిళల భద్రత, మూగవారి భాషా సమస్యలు, వైద్య ఖర్చులు, న్యాయ సాయం వంటి అంశాలపై అగిరిపల్లి ఎన్​ఆర్​ఐ కళాశాల విద్యార్థినులు యాప్‌లు రూపొందించారు. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సాంకేతిక విద్యను అభ్యసించే యువత ధోరణిలో మార్పు వచ్చింది. కేవలం అకడమిక్ చదువులకే పరిమితం కాకుండా, చుట్టూ ఉన్న సామాజిక సమస్యలను నిశితంగా పరిశీలిస్తున్నారు. సమాజానికి మనం ఏం చేయగలం?" అన్న ఆలోచనే సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు పునాది పడింది. ఏలూరు జిల్లా ఆగిరిపల్లి ఎన్‌ఆర్‌ఐ కళాశాల విద్యార్థినులు తమ మేధస్సుకు పదును పెట్టి రూపొందించిన యాప్‌లు అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

కష్టమైన సమస్యలకు టెక్నాలజీతో చెక్ - యాప్‌లు రూపొందించిన విద్యార్థినులు (ETV)

మహిళల భద్రత కోసం: ప్రస్తుతం మొబైల్ యుగం నడుస్తోంది. అయితే మహిళలపై దాడులు జరిగినప్పుడు లేదా ప్రమాద సమయంలో ఫోన్ చేతిలో ఉండకపోవచ్చు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సహాయం కోరేందుకు ఆశిత అనే విద్యార్థిని ‘ఎమర్జెన్సీ SOS’ యాప్ రూపొందించింది. ఇది వాయిస్ బేస్డ్‌గా పని చేస్తుంది. మనం ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు ఒక నిర్దిష్ట పదాన్ని పలికితే చాలు వెంటనే షీ టీమ్స్‌కు, స్థానిక పోలీసులకు కుటుంబ సభ్యులకు లొకేషన్‌తో సహా అలర్ట్ వెళ్తుంది. స్థానిక భాషల్లోనూ ఇది పని చేయడం విశేషం.

'మహిళల భద్రత దృష్ట్యా ఈ ఏఐ ఆధారిత యాప్​ తయారు చేశాను. వారి మొబైల్​లో 'ఎమర్జెన్సీ SOS యాప్​' ఉన్నా ఆ హడావిడిలో వారు బటన్​ నొక్కకపోవడంతో పాటు ఇతర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ కంగారులో ఫోన్ పని చేయకపోవడం వంటి సమస్యలు ఉంటున్నాయి. ఇటువంటి ప్రొబ్లమ్స్ లేకుండా ఈ యాప్​ను తయారు చేశాను.' - ఆశిత, ఎన్ఆర్ఐ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థిని

హ్యాండ్ గెస్టర్ వర్జ్​: మూగవారి భాషను అర్థం చేసుకోవడం అందరికీ సాధ్యం కాదు. ఈ అంతరాన్ని తగ్గించేందుకు దేవి వర్షిత అనే విద్యార్థిని ‘హ్యాండ్ గెస్టర్ వర్జ్’ యాప్‌ను తీసుకువచ్చింది. మూగవారు చేసే సైగలను ఈ యాప్ డీకోడ్ చేస్తే టెక్స్ట్ లేదా వాయిస్ రూపంలోకి మారుస్తుంది. అలాగే సాధారణ వ్యక్తులు మాట్లాడే మాటలను సైగలుగా మార్చి మూగవారికి అర్థమయ్యేలా చేస్తుంది.

ఫార్మ్ ఏఐ: సామాన్యుడికి వైద్యం భారంగా మారింది. ఏదైనా వస్తువు కొనేముందు ఆన్‌లైన్‌లో ధరలు పోల్చి చూసే జనం. మందుల విషయంలో మాత్రం ఆ పని చేయలేకపోతున్నారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా యశశ్విని అనే విద్యార్థిని ‘ఫార్మ్ ఏఐ’ వెబ్ సైట్‌ను రూపొందించింది. డాక్టర్లు రాసిన ప్రిస్క్రిప్షన్‌ను ఈ వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తే చాలు. ఆ మందుల వివరాలను చూపడమే కాకుండా, మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న మెరుగైన ధరలను ఇది తెలియజేస్తుంది. అంతేకాదు, రోగులు ఏ సమయంలో ఏ మందులు వేసుకోవాలో కూడా రిమైండర్ ద్వారా ఈ యాప్ గుర్తు చేస్తుందని అంటోంది యశశ్విని.

ఏఐ ఆధారిత 'ఎఫ్​ఐఆర్ యాప్‌': దొంగతనం జరిగినా లేదా దాడి జరిగినా పోలీస్ స్టేషన్‌కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేయడం ఇప్పటికీ ఒక ప్రయాసతో కూడుకున్న పని. ఈ ఇబ్బందిని తొలగించేందుకు ప్రణతి అనే విద్యార్థిని ఏఐ ఆధారిత 'ఎఫ్​ఐఆర్ యాప్‌'ను సిద్ధం చేసింది. పేపర్ పని లేకుండానే ఆన్‌లైన్‌లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. ఇది నేరుగా సంబంధిత అధికారులకు చేరుతుంది. భవిష్యత్తులో నేరగాళ్ల వివరాలను కూడా జోడించి దీనిని మరింత ఆధునీకరిస్తానంటోంది ప్రణతి.

మరోవైపు, సామాన్యులకు న్యాయపరమైన చిక్కులు తప్పించేందుకు మానస అనే విద్యార్థిని లీగల్ డాక్యుమెంట్ జనరేటర్ యాప్‌ను రూపొందించింది. ఖరీదైన లాయర్ల అవసరం లేకుండానే, మన సమస్యకు తగ్గట్టుగా చట్టపరమైన పత్రాలను ఈ యాప్ సిద్ధం చేసి ఇస్తుందని చెబుతోంది. సాంకేతికతను కేవలం వినోదం కోసమే కాకుండా, సమాజ హితం కోసం వాడుతున్న ఈ యువ ఇంజినీర్ల కృషి అభినందనీయం.

