శ్రీ పరాభవ నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు

తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని - నూతన సంవత్సరంతో పేదరికం లేని సమాజం ఏర్పడాలని ఆకాంక్షించిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు -జీవితాల్లో సకల సంపదలు కోరుకున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్

Published : March 19, 2026 at 10:17 AM IST

Modi CM Deputy CM Ugadi Wishes to Telugu people : తెలుగు ప్రజలకు నూతన ఏడాది ఉగాదితో మొదలవుతుంది. పరాభవ నామ సంవత్సరం 2026 మార్చి 19న తెలుగు ప్రజలు ఉగాది పండుగను జరుపుకొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్​, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ తెలుగు ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

నరేంద్ర మోదీ : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది సందర్భంగా ఆయన ఎక్స్ వేదికగా శుభాకాంక్షలు పంచుకున్నారు. ఉగాది పండుగతో అందరి జీవితాల్లో కొత్త శక్తి ప్రారంభమవుతుందన్నారు. ఈ ఏడాది కూడా ప్రజలందరి జీవితాల్లో ఆనందం, ఆరోగ్యం, విజయాలతో నిండాలని ఆకాక్షించారు. శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం అందరికీ శుభప్రదంగా ఉండాలని ప్రధాని మోదీ కోరుకున్నారు.

చంద్రబాబు నాయుడు : పరాభవ నామ సంవత్సరం అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కోరుకున్నారు. పేదరికం లేని సమసమాజం నిర్మాణానికి పీ4, వివిధ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందరు అందిపుచ్చుకోవాలని తెలిపారు. ఉగాది తెలుగువారికి ఆరోగ్యం, అష్ట ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలనన్నారు. తెలుగు ప్రజలందరికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

పవన్ కల్యాణ్: ఉగాది పరాభవ నామ సంవత్సర పేరిట మన ముందుకు వస్తుందని తెలుగు ప్రజలకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 'పరాభవో న జ్ఞాతవ్య' అంటే పరాభవానికి దారి తీసే పనులు చేయవద్దని పెద్దలు చెబుతుంటారన్నారు. పెద్దల మాటలు పాటిస్తూ జాగ్రత్త వహించడమే మన విధని చెప్పారు. ఉగాది పండుగతో ప్రజలందరి జీవితాల్లో ఆరోగ్యం, అష్ట ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలని కోరుకున్నారు.

నారా లోకేశ్​: తెలుగు సంవత్సరాది శ్రీ పరాభవ నామ ఉగాది సందర్భంగా అందరికీ సర్వశుభాలు కలగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నట్లు విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. నూత‌న సంవ‌త్సరంలో ప్రజాసంక్షేమం, రాష్ట్ర ప్రగ‌తిలో దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో మ‌న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండాల‌ని మ‌న‌స్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. అంద‌రి ఇళ్లల్లో ఆయురారోగ్య ఆనందాల‌ ఉత్సవం తీసుకొచ్చే ఉగాది సంద‌ర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియ‌జేశారు.

నందమూరి బాలకృష్ణ: చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి, పరాభవ నామ సంవత్సరం సందర్భంగా అందరికీ హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఉగాది పచ్చడిలోని షడ్రుచుల వలే జీవితం కూడా అనేక పరిస్థితుల సమ్మేళనం అనే సంకేతాన్ని అందరూ అర్ధం చేసుకొని ధైర్యంతో, ఆత్మ విశ్వాసంతో ముందుకు సాగి జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకోవాలని కోరారు. ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని తెలుగు వారందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు చెప్పారు.

