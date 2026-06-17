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నేరగాళ్లను ఒక్కటి చేస్తున్న సోషల్​ మీడియా - గ్యాంగ్​గా మారి స్మగ్లింగ్​, హత్యలు

ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్‌లలో చాటింగ్ ద్వారా హత్యలకు స్కెచ్ - గ్యాంగ్​గా మారి నేరాలకు పాల్పడుతున్న యువత - అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్న పోలీసు అధికారులు

సోషల్​మీడియా ద్వారా నేరాలు
CRIMES THROUGH SOCIAL MEDIA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 2:08 PM IST

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Criminals committing Crimes Through Social Media : ప్రస్తుతం దొంగతనాలు, దోపిడీలు, హత్యలు, ఆర్థిక, సైబర్ మోసాలకు అడ్డుఅదుపు లేకుండా పోతుంది. మహిళలను వేధించడం వంటి నేరాలు కూడా ఎక్కువే అవుతున్నాయి. అయితే ఇలాంటి ఘటనలకు పాల్పడుతున్న వారందరూ నేరంలో భాగస్వాములే. కానీ వారికి ఒకరితో ఒకరికి ముఖ పరిచయం లేదు. కారణం సోషల్​మీడియా. అవును ఒకప్పుడు ఆర్థిక మోసాలకే సోషల్ మీడియాను వాడుకునేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్‌లలో చాటింగ్ ద్వారానే హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. హత్య చేసే విధానాన్ని తెలుసుకుంటున్నారు. అలాగే మాదక ద్రవ్యాల సరఫరా కూడా దీని ద్వారానే జరుగుతోంది. ఇలాంటివి ప్రస్తుతం ఎన్నో వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వీటిపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసు అధికారులు ప్రజలను హెచ్చరిస్తున్నారు.

పిస్టల్​ కోసం ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో వెతుకులాట : నగరానికి చెందిన ఒక రౌడీషీటర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో దేశీయ పిస్టల్ కోసం వెతికాడు. అక్కడ పరిచయమైన ఒక వ్యక్తి సహాయంతో, అతను బిహార్ నుండి రూ. 50,000కు ఒక పిస్టల్ అలాగే 20 తూటాలను తెచ్చాడు. దానిని ఇక్కడ మరొక వ్యక్తికి రూ. 1 లక్షకు అమ్మాడు. ఇటీవల ఓ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడిని అరెస్టు చేసినప్పుడు అక్రమ ఆయుధాన్ని సంపాదిస్తున్నారనే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. వక్ఫ్ బోర్డు ప్యానెల్ న్యాయవాది మొయిజుద్దీన్ హత్య కేసులో నిందితులు ఇన్‌స్టాగ్రామ్​, ఫేస్‌బుక్ ద్వారా ఓ ముఠాను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజధానిలో నమోదైన కేసుల్లో నిందితుల వివరాలు సేకరిస్తుండగా కొత్త కోణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

డెడ్​-డ్రాప్​ పద్ధతిలో సరఫరా : నేరస్థుల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు తెలియకపోయినా, సోషల్ మీడియా వారిని దగ్గర చేసి నేరలకు పాల్పడేలా చేస్తుందని ఒక సీనియర్ పోలీసు అధికారి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నైజీరియాకు చెందిన ఓ డ్రగ్​ స్మగ్లర్ ఆదేశాల మేరకు ముంబై నుంచి హైదరాబాద్‌కు మాదకద్రవ్యాలు రవాణా అవుతున్నాయి. ఇక్కడి ఏజెంట్లు వాటిని కొనుగోలుదారులకు డెడ్-డ్రాప్ పద్ధతిలో అందజేస్తున్నారు. డ్రగ్​ ముఠాలు అవలంబిస్తున్న పద్ధతి పోలీసులకు తెలిసినప్పటికీ దానిని అరికట్టలేకపోతున్నారు. ఏపీలోని పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన సోదరులు ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ద్వారా అమ్మాయిలను ఆకర్షించి మోసం చేశారు. వారు ఇద్దరు మైనర్లను భయపెట్టి లక్షల రూపాయలు వసూలు చేశారు. డేటింగ్ యాప్‌లలో పరిచయమైన కొందరు యువతులు బృందాలుగా ఏర్పడుతున్నారు. మధ్య వయస్కులైన పురుషులను ఆకర్షించించి మోసాలు చేస్తున్నారు. ఈ మధ్య నేపాలీ పనికార్మికులు రాష్ట్రంలో వరుస దొంగతనాలు, దోపిడీలతో ఇబ్బందులు సృష్టించారు. అయితే వారు చేసిన నేరాల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఫేస్‌బుక్‌ను వాడుకుంటున్నారని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. సోషల్​ మీడియాను కొన్ని కోట్ల మంది ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో నేరస్థులను గుర్తించటం పోలీసులకు సవాలుగా మారింది. వారు ఇతర పేర్లతో ఉన్న సిమ్ కార్డులు, సెల్ ఫోన్లు అలాగే బ్యాంకు ఖాతాలను ఉపయోగిస్తున్నారు.

నోడల్ అధికారుల జాప్యం : ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్‌ల ప్రధాన కార్యాలయాలు విదేశాల్లో ఉండటంతో నేరం జరిగినప్పుడు సమాచారం సేకరించడంలో ఆలస్యం జరుగుతోంది. నోడల్​ అధికారులు అందుబాటులో ఉండకపోవటం, కొన్నిసార్లు వారి నుంచి స్పందన కూడా రావడం లేదని ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. నిందితులను గుర్తించి, కోర్టుల ద్వారా వారికి శిక్ష పడేలా చేయడానికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు కీలకమయ్యాయి. అయినప్పటికీ, నిర్వాహకులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు నేర విచారణకు ఆటంకంగా మారాయని ఒక ఏసీపీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొంతమంది నోడల్ అధికారులు అవసరమైన సమాచారం ఇవ్వకుండా పోలీసు విచారణను ఆలస్యం చేస్తున్నారని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ సమస్యను అధిగమించకుండా సోషల్ మీడియాలో నేరాలను అరికట్టడం అసాధ్యమని ఆయన అన్నారు.

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TAGGED:

CRIMINALS USING SOCIAL MEDIA
SOCIAL MEDIA CRIMES
NAGATIVE USAGE OF SOCIAL MEDIA
సోషల్​మీడియా ద్వారా నేరాలు
CRIMES THROUGH SOCIAL MEDIA

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