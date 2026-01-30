దారి చూపే హెడ్లైట్ ప్రాణాలు తీస్తోంది : మీ బండికి ఇలాంటివి వాడితే జరిమానా తప్పదు!
ఎల్ఈడీ, హైబీమ్ లైట్లు వాడటంతో ఇతర వాహనాలకు ఇబ్బందులు - ప్రధాన రోడ్లపై రాత్రి జరుగుతున్న ప్రమాదాల్లో హెడ్లైట్ల సమస్యతోనే అత్యధికం - నిబంధన పాటింటకుంటే చట్టప్రకారం రూ.500 నుంచి రూ.1500 వరకు జరిమానా
Published : January 30, 2026 at 2:38 PM IST
Accidents Due To Headlights Of Vehicles : చీకట్లో ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు వాహనానికి లైట్లు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. లేకుంటే మన బండికి ముందు వెళ్లే వారు కనిపించరు. అలాగే ఎదురుగా వచ్చే మరో వాహనం వారికి మనం కనిపించము. అలాంటి సమయాల్లో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మన అందరుకీ తెలిసిన విషయమే. కానీ ఇప్పుడు లైట్లు వేయడం వలన కూడా యాక్సిడెంట్లు జరుగుతున్నాయని మీకు తెలుసా! అవును ఈ మధ్య కాలం ప్రమాదాలు హెడ్ లైట్స్ వేయడం కారణంగానే జరుగుతున్నాయి.
అధికంగా లైట్లు బిగించడమే కారణం : లారీలు, కార్లు, ఆటోలు సైతం ఎల్ఈడీ, హైబీమ్ లైట్లు వాడటంతో రాత్రి సమయాల్లో పట్టణంలో, ప్రధాన రోడ్ల వెంట చిన్న పెద్ద వాహనాలు తిరగలేని పరిస్థితి నెలకొంది. సాయంత్రం, తెల్లవారుజామున పాలు తెచ్చేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నామని నల్గొండ ప్రాంతానికి పాల వ్యాపారి యాదయ్య తెలిపారు. ఈ సమస్య ఆయన ఒక్కరిదే కాదు. రాత్రి రోడ్డుపై వాహనం నడిపే ప్రతి ఒక్కరు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రధాన రోడ్లపై రాత్రి జరుగుతున్న ప్రమాదాల్లో అత్యధికంగా హెడ్లైట్ల సమస్యతోనే జరుగుతున్నాయని పోలీసులు చెబుతున్నారు. అనుమతించిన దానికన్నా అధికంగా ఒక్కో వాహనానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది లైట్లు బిగిస్తున్నారు.
ఇవి పాటించకపోతే జరిమానా తప్పదు : గరిష్ఠంగా 70 వాట్లు మించిన ఫోకస్ లైట్లు వాడకూడదని నిబంధన ఉన్నా వాహనదారులు పోలీసులు, ప్రభుత్వ వాహనాలు అత్యధికంగా వెలుగులు ఇచ్చే హైబీమ్ లైట్లను వాడుతున్నారు. రాత్రి ఎదురుగా వచ్చే వాహన దారులు ఏమాత్రం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా ప్రాణాలకు ప్రమాదమే. హైబీమ్, ఎల్ఈడీ లైట్లు వాడితే ఆర్టీఏ చట్టప్రకారం రూ.500 నుంచి రూ.1500 వరకు జరిమానా విధించాలని సుప్రీంకోర్టు సూచించినా ఆర్టీవో అధికారులకు, పోలీసులకు పట్టడం లేదన్న ఆరోపణలున్నాయి.
"వాహనం తయారు చేసిన సమయంలో ఉన్న లైట్లనే వాడాలి. అధిక ఫోకస్ వచ్చేలా హైబీమ్, ఎల్ఈడీ లైట్లు వాడితే జరిమానా విధిస్తున్నాం. ప్రతి వాహనం హెడ్లైట్లకు పైభాగంలో నలుపు రంగు సగం వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నాం. వాహనాలు తనిఖీ చేసినప్పుడు హెడ్లైట్లు పరిశీలించాలని సూచించాం. హెడ్లైట్లు మార్చిన వారికి ఫిట్నెస్ సమయంలో సరిచేయకుండా ధ్రువీకరణ ఇవ్వరాదని సూచించాం. పోలీసులు కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని సమావేశాల్లో చెబుతున్నాం. " - లావణ్య, ఆర్టీవో
అడాప్టివ్ హెడ్లైట్లతో వాహనం : రాత్రి వేళ ప్రయాణ భద్రతను పెంచేందుకు దేశవ్యాప్తంగా వచ్చే ఏప్రిల్ 2026 నుంచి అడాప్టివ్ హెడ్లైట్లను వాహనం తయారు చేస్తున్న సమయంలో తప్పనిసరి చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నిషేధిత హెడ్లైట్లు వాడటంతో జరుగుతున్న ప్రమాదాలను నివారణకు ఈ చర్యలు చేపట్టింది.
కళ్లలో లైట్ పడి యాక్సిడెంట్ : ఈ మధ్య కాలంలో యువకులు స్టైల్ పేరుతో రకరకాల లైట్లను బిగించుకుంటున్నారు. వీటివల్ల ఎన్నో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్లే వారికీ ఈ ప్రమాదాలు తప్పడంలేదు. ఎదురుగా వచ్చే వాహనం నుంచి వచ్చే లైట్ కళ్లలో పడడం వలన కాసేపటి వరకు కనిపించదు. దాంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
సరైన హెడ్లైట్ ఎంచుకోండి : ఇలా నిబంధనలు పాటించకుండా అత్యధికంగా వెలుగులు ఇచ్చే లైట్లను బిగించిన వాహనాలు నడిపితే ఉపేక్షించమని అధికారులు అన్నారు. ఆటోలు, లారీలు వంటి ఇతర వాహనాలకు వింతగా లైట్లు బిగించడం చట్ట ప్రకారం నేరమని తెలిపారు. మార్కెట్లో కార్ల ఇతర విడిభాగాల మాదిరిగానే హెడ్లైట్లు వివిధ మోడల్లలో వస్తున్నాయి. అందులో మంచి హై క్వాలిటీ వచ్చే వాటిని ఎంచుకొని కొనుగోలు చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
