సీపీఆర్ ఎప్పుడు చేయాలి? - ఎలా చేయాలి? - మీకు తెలుసా?
గుండెపోటు మరణాలను నివారించాలన్న లక్ష్యంతో వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ సీపీఆర్పై అవగాహన కార్యక్రమాలు - కార్డియాక్ అరెస్ట్, సీపీఆర్ చేసే విధానం, ఎప్పుడు చేయాలనే విషయాలపై అవగాహన
Published : January 23, 2026 at 3:01 PM IST
Heart Attacks Regardless Of Age : ఈ రోజుల్లో వయసుతో సంబంధం లేకుండా చాలా మంది గుండెపోటుకు గురవుతున్నారు. ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన శైలి, మానసిక ఒత్తిడి వంటివి దీనికి కారణమవుతున్నాయి. గుండెపోటు మరణాలను నివారించాలన్న లక్ష్యంతో వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ సీపీఆర్ (కార్డియో పల్మనరీ రిససిటేషన్)పై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది.
డ్రైవింగ్ చేస్తూ : ఇటీవల యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలోని భువనగిరి మండలం గంగసానిపల్లి వద్ద ఒక వ్యక్తి ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తూ స్పృహతప్పి కిందపడిపోయాడు. అటుగా వెళ్తున్న మదర్ డెయిరీ డైరెక్టర్ కస్తూరి పాండు దీనిని గమనించి వెంటనే ఆ వ్యక్తికి సీపీఆర్ చేసి 108 వాహనంలో ఆసుపత్రికి తరలించడంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు.
వెంటనే సీపీఆర్ : అప్పటి వరకు మంచిగా ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోతారు. దీనినే కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటారు. గుండె స్తంభించి, హృదయ స్పందనలు ఆగిపోతాయి. కొందరికి గుండెల్లో నొప్పి రాకుండానే ఈ రకమైన గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఆ సమయంలో అవగాహన ఉన్నవారు వెంటనే సీపీఆర్ చేస్తే ప్రాణాలను కాపాడవచ్చు.
ఎలా చేయాలి : మొదటగా బాధితుడు ఊపిరి తీసుకుంటున్నాడా? నాడీ కొట్టుకుంటుందా? లేదా? చూడాలి. ఈ రెండూ లేకున్నా, అతి తక్కువగా ఉన్నా వెంటనే సీపీఆర్ చేయాలి. గుండెపై కుడిచేతి కింద ఎడమచేయి పెట్టి వేళ్లను చొప్పించి లాక్ చేయాలి. ఛాతికి, పొట్టకు మధ్యలో ఎడమవైపున నిమిషానికి 120 సార్లు ప్రెస్ చేయాలి. నాలుగు నుంచి ఐదు సెంటీమీటర్ల లోపలికి వెళ్లేలా ఒత్తిడి చేయాలి. రెండుసార్లు నోటి ద్వారా శ్వాసను అందించాలి. ఈ ప్రక్రియను ఐదు నుంచి పది నిమిషాల పాటు మోచేతులు వంపకుండా, మోకాళ్లను నేలమీద పెట్టి చేయాలి. స్పృహ వచ్చిన వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి.
"జిల్లాలో రెడ్క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో సీపీఆర్పై అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించి ప్రజలను, విద్యార్థులను చైతన్యం చేస్తున్నాం. యాదాద్రి భువనగిరి, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాలోని కళాశాలల్లో అవగాహన శిబిరాలు నిర్వహించాం. వైద్యుల సహకారంతో మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేపట్టేందుకు రెడ్క్రాస్ ప్రణాళికతో ముందుకు సాగుతుంది." - షేక్ హమీద్ పాషా, జిల్లా డైరెక్టర్, భువనగిరి
క్షణాల్లో ప్రాణాలు గాల్లోకి : ఎప్పుడూ ఎంతో ఫిట్గా ఉంటూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తున్న వ్యక్తి కూడా గుండె పోటుకు గురవుతున్నాడు. అప్పటి వరకు నవ్వుతూ కనిపించిన వారు క్షణాల్లో కుప్పకూలుతున్న వైనం చూస్తున్నాం. ఒకప్పుడు 50 ఏళ్ల పైబడిన వారిలో కనిపించే గుండెపోటు, ప్రస్తుతం వయసుతో సంబంధం లేకుండా వస్తోంది. హాస్పిటల్ వరకు వెళ్లే సమయం కూడా ఇవ్వకుండా ప్రాణాలు తీసేస్తుంది.
రక్త ప్రసరణ ఆగిపోవడంతో : ఒక వ్యక్తి ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు రక్త ప్రసరణలో తేడా వస్తుంది. అటువంటి సందర్భాల్లో మెదడు, ఇతర ముఖ్యమైన అవయవాలకు రక్తం ప్రసరణ నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంటుందని అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో సీపీఆర్ ద్వారా రక్త ప్రవాహాన్ని త్వరగా పునరుద్ధరించి బాధితుడిని కాపాడవచ్చని చెబుతున్నారు.
మొదటి ఐదు నిమిషాల్లో చికిత్స : గుండెపోటు వచ్చిన తర్వాత, అవయవాలన్నీ పని చేయడం ఆగిపోవడానికి దాదాపు ఐదు నుంచి పది నిమిషాల సమయం పడుతుందని తెలిపారు. మెదడును సజీవంగా ఉంచి ప్రాణాల్ని రక్షించేందుకు సీపీఆర్ అవకాశం ఇస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. సీపీఆర్ అనేది ఒక వ్యక్తి శ్వాస తీసుకోవడం లేదా హృదయ స్పందన ఆగిపోయినప్పుడు చేసే అత్యవసర చికిత్స. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ సీపీఆర్ చేయడం నేర్చుకోవాలి.
ఇవే కారణాలు : తీసుకునే ఆహారంలో మార్పులు, జంక్ఫుడ్కు అలవాటు పడిన యువత దాన్ని అధికంగా తినడం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు పదార్థం పేరుకుపోతోంది. అది గుండెపోటుకు కారణమవుతుంది. ఉద్యోగాలు చేసే వారు ఒకేచోట కూర్చొని పని చేయడం, కూర్చున్న స్థానం నుంచి తరచూ కదలకపోవడం వల్ల ఊబకాయం బారిన పడే అవకాశాలున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
