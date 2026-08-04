ఐవీఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ చికిత్సలు చేయించుకుంటున్నారా - ఏఆర్టీ చట్టం ఏం చెబుతుందో తెలుసా?
తెలంగాణలో 1.5కి పడిపోయిన సంతానోత్పత్తి రేటు - ఫెర్టిలిటీ సంరక్షణలో అధిక పారదర్శకతకు నిపుణుల పిలుపు - నైతిక పద్ధతులపై అవగాహన పెంచాల్సిన అవసమంటున్న వైద్యులు
Published : August 4, 2026 at 7:08 PM IST
NOVA IVF Held Discussion on Fertility Rate in Telangana : తెలంగాణలో మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు దాదాపు 1.5 పిల్లలకు పడిపోయింది. దీనిపై నోవా ఐవీఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ, హైదరాబాద్ చర్చ కార్యక్రమం ఏర్పాటుచేసింది. ఇది పారదర్శకమైన, నైతిక ఫెర్టిలిటీ సంరక్షణ పెరుగుతున్న అవసరాన్ని ఎత్తి చూపింది. ఫెర్టిలిటీ చికిత్సలు పొందే ముందు రోగులు ఏఆర్టీ చట్టం (అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ 2021) గురించి తెలుసుకోవడంపై అవగాహన కల్పించింది. అసిస్టెడ్ రిప్రొక్టివ్ టెక్నాలజీ (ఏఆర్టీ)లో భారతదేశం ప్రజా విశ్వాసాన్ని ఎలా బలోపేతం చేయగలదో చర్చించడానికి అనేక రంగాల నిపుణులు పాల్గొన్నారు.
1.5కి పడిపోయిన సంతానోత్పత్తి రేటు : బిల్డింగ్ ట్రస్ట్, ఎథిక్స్ అండ్ అవేర్నెస్ ఇన్ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ (ఏఆర్టీ) అనే ప్యానెల్ చర్చకు నోవా ఐవీఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ క్లినికల్ డైరెక్టర్, ఫెర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ హిమ దీప్తి మోడరేటర్గా వ్యవహరించారు. ప్యానెలిస్టులుగా సీనియర్ హెల్త్ జర్నలిస్ట్ కనిజా గరారీ, సీనియర్ మెడికో లీగల్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ గీతేంద్ర శర్మ, నోవా ఐవీఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ సీఈవో శోభిత్ అగర్వాల్ ఉన్నారు. దాదాపు 6 గంటలలో ఒకరిని సంతానలేమి సమస్య ప్రభావితం చేస్తుందని, అదే సమయంలో తెలంగాణ మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు దాదాపు 1.5 కి పడిపోయిందని, ఇది ఫెర్టిలిటీని ప్రజారోగ్య సంభాషణలో కీలకమైన భాగంగా మారుస్తుందని ప్యానెలిస్టులు పేర్కొన్నారు. రోగులు రిజిస్టర్డ్ ఫెర్టిలిటీ క్లినిక్లను గుర్తించడానికి, ఏఆర్టీ చట్టం కింద తమ హక్కులను అర్థం చేసుకోవడానికి అవసరమైన పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలని, తద్వారా వారు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోగలరని స్పష్టం చేశారు.
చట్టం కల్పించే రక్షణపై అవగాహన : ఐవీఎఫ్ రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని హైదరాబాద్ సిటీ ఏసీపీ మురళి కృష్ణ తెలిపారు. సాంకేతికత ఎంత వేగంగా పురోగమిస్తున్నప్పటికీ కొంతమంది అక్రమ మార్గాలను అనుసరించే వ్యక్తుల వల్ల దుర్వినియోగాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇటువంటి అక్రమ కార్యకలాపాలపై చర్యలు తీసుకుని, నేరస్థులను శిక్షించేందుకు అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ చట్టం 2021 ఒక బలమైన చట్టపరమైన వ్యవస్థను అందిస్తోంది. నోవా ఐవీఎఫ్తో పాటు దేశంలోని అన్నిఫెర్టిలిటీ సంస్థలు ఈ చట్టానికి సంబంధించిన వివరాలను తమ కేంద్రాల్లో స్పష్టంగా ప్రదర్శించడంతో పాటు, రోగులకు వారి హక్కులు, చట్టం కల్పించే రక్షణలపై అవగాహన కల్పించాలని ఏసీపీ మురళి కృష్ణ కోరారు.
''ఏఆర్టీ చట్టం ఫెర్టిలిటీ సంరక్షణలో ఎంతో అవసరమైన నిబంధనలను తీసుకువచ్చింది. చట్టం అమలులో ఉన్నప్పటికీ రోగులు తమ హక్కుల పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలి. నైతిక ఫెర్టిలిటీ సంరక్షణ ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవాలి. చికిత్స నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు పారదర్శకమైన సమాచారాన్ని పొందేందుకు వీలుండాలి. నోవా ఐవీఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ వద్ద అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్షన్లో ప్రజా విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడానికి విధాన నిర్ణేతలు, నియంత్రకులు, చట్ట అమలు అధికారులు, మీడియా మధ్య సమగ్ర సహకారం అవసరమని గట్టిగా నమ్ముతున్నాం. నైతిక ఫెర్టిలిటీ సంరక్షణ ప్రదాతలుగా కేవలం ఫెర్టిలిటీ చికిత్సలను అందించడమే కాకుండా రోగులకు సాధికారత కల్పించడం మా బాధ్యత'' - శోభిత్ అగర్వాల్, నోవా ఐవీఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ సీఈఓ
ఏఆర్టీ చట్టానికి అనుగుణంగా క్లినిక్లు : నోవా ఐవీఎఫ్ ఫెర్టిలిటీ నిర్వహించిన ప్యానెల్ చర్చ భారతదేశ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి కేవలం నియంత్రణ పాటించడం కంటే ఎక్కువ అవసరమని తేల్చింది. ప్రత్యేకంగా తగ్గుతున్న జననాల రేటును ఎదుర్కొంటున్న తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లో ఫెర్టిలిటీ అనేది ప్రజారోగ్య ప్రాధాన్యతగా మారుతున్నందుకు ఏఆర్టీ చట్టానికి అనుగుణంగా ఉండే క్లినిక్లను ఎలా ఎంచుకోవాలో ప్రతి జంటకు అవగాహన ఉండేలా పారదర్శక, నైతిక, నాణ్యమైన ఫెర్టిలిటీ సంరక్షణను పొందేలా చూడటం అందరి బాధ్యతని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
''నైతిక జర్నలిస్టులుగా, సంతానలేమిపై శాస్త్రీయ వాస్తవాలను, తప్పుడు సమాచారాన్ని వేరు చేయడం మా బాధ్యత. సంతానలేమిటో ముడిపడి ఉన్న కళంకాన్ని తగ్గించడం, తనిఖీ చేయని సమాచారంపై ఆధారపడకుండా జంటలను నిరుత్సాహపరచడం కూడా మా ముఖ్య ఉద్దేశ్యం''- కనిజా గరారీ, సీనియర్ హెల్త్ జర్నలిస్ట్
ఫెర్టిలిటీ సంరక్షణకు వెళ్లేముందు జంటలు తెలుసుకోవాల్సిన చెక్లిస్ట్ :
- క్లినిక్ ఏఆర్టీ చట్టానికి అనుగుణంగా రిజిస్టర్ చేసిందా లేదా సరిచూసుకోండి.
- చికిత్స, ఖర్చులు వాస్తవిక ఫలితాలను చూసుకోవాలి.
- వైద్య, ఆర్థిక భావోద్వేగ కౌన్సెలింగ్ పొందాలి.
- వివరాలు తెలిపిన సమ్మతి పత్రాన్ని చదివి సంతకం చేయాలి.
- గోప్యత, పారదర్శకత, నైతిక సంరక్షణ ఉండేలా చూసుకోవాలి.
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