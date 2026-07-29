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తెలంగాణలో పోలీస్​ కొలువుల జాతర - 7,437 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ జారీ

పోలీసు శాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - నాలుగు నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసిన పోలీసు నియామక మండలి -సివిల్‌, ఏఆర్, స్పెషల్ పోలీసు, ఫైర్, జైళ్ల శాఖలో 7,437 ఉద్యోగాల భర్తీ

Telangana Police recruitment Notification
Telangana Police recruitment Notification (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 7:49 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 8:32 PM IST

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Telangana Police recruitment Notification : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీస్ ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం గుడ్​న్యూస్ చెప్పింది. ఈ మేరకు పోలీస్​శాఖలో సివిల్, ఏఆర్, స్పెషల్ పోలీసు, పైర్, జైళ్లశాఖలో పలు ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించి 7,437 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్​ను విడుదల చేసింది. త్వరలో దరఖాస్తు తేదీలను ప్రకటిస్తామని పోలీసు నియామక మండలి తెలిపింది. ఆన్​లైన్​ ద్వారా దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఉంటుందని తెలిపింది. వివరాలకు tgprb.in వెబ్‌సైట్​ను సంప్రదించాలని నియామక మండలి తెలిపింది.

Telangana Police recruitment Notification
పోలీసు ఉద్యోగాల భర్తీకి అధికారక నోటిపికేషన్ (ETV Bharat)

ఏయే విభాగాల్లో ఎన్ని ఉద్యోగాలు

  • ఎస్​ఐ(సివిల్) - 148
  • ఎస్​ఐ(ఏఆర్)-14
  • టీజీఎస్‌పీ ఎస్‌ఐ - 12
  • ఎస్‌ఏఆర్‌సీపీఎల్‌ ఎస్‌ఐ -3
  • ఎస్‌ఐ (ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో) - 23 పోస్టులు

కానిస్టేబుల్ : ఎస్​ఐ ఉద్యోగాలతో పాటు కానిస్టేబుల్​ ఉద్యోగాల భర్తీకి కాడా పోలీసు నియమాక మండలి నోటిపికేషన్​ జారీ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  • కానిస్టేబుల్‌ (సివిల్‌) - 3,697
  • కానిస్టేబుల్ ఏఆర్‌ -1052
  • పీటీవో కానిస్టేబుల్ - 20
  • కానిస్టేబుల్ మెకానిక్‌ -7
  • స్పెషల్ పోలీస్‌ (ఎస్‌ఐ) -44
  • కానిస్టేబుల్ -1,038

ఫైర్ విభాగంలో :

  • స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్ -39,
  • ఫైర్ ఫైటర్ - 751 పోస్టులు
  • డిప్యూటీ జైలర్ (మెన్‌) - 14
  • డిప్యూటీ జైలర్ (మహిళ) - ఒక పోస్టు
  • వార్డర్ (మేల్) - 196
  • వార్డర్ (మహిళ) - 12 పోస్టులు భర్తీ
  • త్వరలో దరఖాస్తు తేదీలు ప్రకటిస్తామన్న పోలీసు నియామక మండలి

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Last Updated : July 29, 2026 at 8:32 PM IST

TAGGED:

TELANGANA POLICE NOTIFICATION
TG POLICE RECRUITMENT NOTIFICA
పోలీస్​ శాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీ
TG POLICE RECRUITMENT NOTIFICATION

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