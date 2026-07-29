తెలంగాణలో పోలీస్ కొలువుల జాతర - 7,437 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ
పోలీసు శాఖలో ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల - నాలుగు నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేసిన పోలీసు నియామక మండలి -సివిల్, ఏఆర్, స్పెషల్ పోలీసు, ఫైర్, జైళ్ల శాఖలో 7,437 ఉద్యోగాల భర్తీ
Published : July 29, 2026 at 7:49 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 8:32 PM IST
Telangana Police recruitment Notification : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోలీస్ ఉద్యోగాలకు సిద్ధమవుతున్న లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. ఈ మేరకు పోలీస్శాఖలో సివిల్, ఏఆర్, స్పెషల్ పోలీసు, పైర్, జైళ్లశాఖలో పలు ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించి 7,437 ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. త్వరలో దరఖాస్తు తేదీలను ప్రకటిస్తామని పోలీసు నియామక మండలి తెలిపింది. ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తుల స్వీకరణ ఉంటుందని తెలిపింది. వివరాలకు tgprb.in వెబ్సైట్ను సంప్రదించాలని నియామక మండలి తెలిపింది.
ఏయే విభాగాల్లో ఎన్ని ఉద్యోగాలు
- ఎస్ఐ(సివిల్) - 148
- ఎస్ఐ(ఏఆర్)-14
- టీజీఎస్పీ ఎస్ఐ - 12
- ఎస్ఏఆర్సీపీఎల్ ఎస్ఐ -3
- ఎస్ఐ (ఫింగర్ ప్రింట్ బ్యూరో) - 23 పోస్టులు
కానిస్టేబుల్ : ఎస్ఐ ఉద్యోగాలతో పాటు కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి కాడా పోలీసు నియమాక మండలి నోటిపికేషన్ జారీ చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- కానిస్టేబుల్ (సివిల్) - 3,697
- కానిస్టేబుల్ ఏఆర్ -1052
- పీటీవో కానిస్టేబుల్ - 20
- కానిస్టేబుల్ మెకానిక్ -7
- స్పెషల్ పోలీస్ (ఎస్ఐ) -44
- కానిస్టేబుల్ -1,038
ఫైర్ విభాగంలో :
- స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్ -39,
- ఫైర్ ఫైటర్ - 751 పోస్టులు
- డిప్యూటీ జైలర్ (మెన్) - 14
- డిప్యూటీ జైలర్ (మహిళ) - ఒక పోస్టు
- వార్డర్ (మేల్) - 196
- వార్డర్ (మహిళ) - 12 పోస్టులు భర్తీ
- త్వరలో దరఖాస్తు తేదీలు ప్రకటిస్తామన్న పోలీసు నియామక మండలి
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