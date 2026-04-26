నిరీక్షణకు తెర - అజారుద్దీన్, కోదండరాంను ఎమ్మెల్సీలుగా నియమిస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ

అజారుద్దీన్, కోదండరాంను ఎమ్మెల్సీలుగా నియమిస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ - మూడేళ్ల నిరీక్షణకు నేటితో తెర - గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలుగా నియామకమైన అజారుద్దీన్, కోదండరాం
Gazette notification for MLCs in Governor quota (ETV Bharat)
Published : April 26, 2026 at 8:13 PM IST
Gazette notification for MLCs in Governor quota : అజారుద్దీన్, కోదండరాంలను ఎమ్మెల్సీలుగా నియమిస్తూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలుగా అజారుద్దీన్, కోదండరాం నియామకమయ్యారు. గత కొన్నాళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న మంత్రి అజారుద్దీన్, కోదండరాంల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాలకు ఇటీవల లైన్ క్లియర్ అయింది. ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వాల ఫైల్పై గవర్నర్ సంతకం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలపై నేడు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఇప్పటికి మూడు సంవత్సరాలుగా గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలపై వివాదం కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ నెల 30లోగా ఎమ్మెల్సీ కాకపోతే అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి కోల్పోయేవారు.