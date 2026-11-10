రెండో విడత జనగణన : జనవరి 10 నుంచి స్వీయగణన - 25 నుంచి ఇంటింటికీ అధికారులు
Second Phase Census in Telangana: రాష్ట్రంలో రెండోదశ జనగణనకు ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. ప్రతి ఒక్కరికీ స్వీయగణన చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. మార్చి నాటికి ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించింది.
Published : November 10, 2026 at 12:09 PM IST
తెలంగాణలో రెండో దశ జనగణనలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తిగత వివరాల సేకరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సోమవారం జీవో జారీ చేసింది. దీనిలో భాగంగా 2027 జనవరి 10 నుంచి 24 వరకు ప్రతి ఒక్కరూ జనగణన యాప్లో స్వీయ గణన చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. తర్వాత జనవరి 25 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 వరకు గణన అధికారులు ఇంటింటికీ వచ్చి ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తిగత వివరాలను యాప్లో నమోదు చేస్తారు.
మార్చి 1 నుంచి 5 వరకు పునః పరీశీలన (రివిజనల్ రౌండ్) కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తారు. అధికారులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇళ్లకు వెళ్లి వివరాలు సరిగా ఉన్నాయా లేదా అని సరి చూసుకుంటారు. గణన అధికారులు ఎక్కడైనా ఏవైనా తప్పులు నమోదు చేస్తే నిబంధనల ప్రకారం వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు. మొత్తం గణన ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చి 1, 2027ను గడువుగా నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ను గెజిట్లో పునః ప్రచురిస్తూ సోమవారం జీవో జారీ చేసింది.
గణన సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ
దేశంలోని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కుల గణన జరపాలని డిమాండ్ చేయడంతో రెండో దశలో సేకరించే వ్యక్తిగత వివరాల నమోదులో కేంద్రం దీనిని చేర్చింది. దీని ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి కులం పేరును అడిగి నమోదు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కులం పేర్లు తప్పుగా రాయకుండా లేదా ఒకే కుల పేరును ఎక్కువ మందికి ఉన్నట్లుగా తప్పుడు వివరాలు నమోదు చేయకుండా ఉండేందుకు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకునేలా గణన సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
ఒక్కో అధికారికి 250 కుటుంబాలు
మొదటి దశలో 2026 మే, జూన్ నెలల్లో ప్రతి భవనం, ఇల్లు, ఇంటి యజమాని పేరును సేకరించారు. ఈ సమాచారం ఆధారంగా ప్రతి వ్యక్తి వివరాలను రెండో దశలో నమోదు చేస్తారు. మొదటి దశలో సుమారు 80 వేల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పని చేయగా, రెండో దశకు మరో 5 వేల మంది అవసరమవుతారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రతి గణన అధికారికి కనీసం 250 కుటుంబాల వివరాలు సేకరించే బాధ్యతను అప్పగించేందుకు ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు.
తెలంగాణ ఏర్పాటయ్యాక ఇదే తొలిసారి
గతంలో 2010-11లో జనాభా లెక్కలు నిర్వహించే సందర్భంలో తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా లేదు. ఆ సమయంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో భాగంగా సేకరించిన తెలంగాణ జిల్లాల జనాభా గణాంకాలనే రాష్ట్ర జనాభాకు ఆధారంగా తీసుకుంటున్నారు. దీంతో ఈసారి నిర్వహించే జనాభా లెక్కలు తెలంగాణకు కీలకం కానున్నాయని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ గణాంకాలు రాష్ట్ర జనాభా, సామాజిక పరిస్థితులు, ఆర్థిక అవసరాలపై సమగ్ర సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. రాష్ట్రంలో పట్టణీకరణ, వలసలు, జనాభా పెరుగుదల నేపథ్యంలో విధానాలు, పథకాలను రూపొందించడానికి ఈ గణాంకాలు మార్గదర్శకంగా ఉపయోగపడనున్నాయి.
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