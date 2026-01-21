ETV Bharat / state

మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు - వారం రోజుల్లో నోటిఫికేషన్‌ జారీ!

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలు - ఫిబ్రవరి 15లోగా ప్రక్రియ పూర్తి చేసేలా ఎస్​ఈసీ కసరత్తు - ఎన్నికల సిబ్బందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వారికి నేడు శిక్షణ ఇవ్వనున్న రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం

Municipal Election In Telangana
Municipal Election In Telangana (ETV)
ETV Bharat Telangana Team

January 21, 2026

Municipal Election In Telangana : మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ వారం రోజుల్లో రానుంది. ఈ నెల 24 లేదా 27న ప్రకటన ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నికల ప్రక్రియలో కీలక పాత్ర పోషించే కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదినీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల ప్రక్రియను ఫిబ్రవరి 15లోగా పూర్తి చేసేలా ఎస్​ఈసీ కసరత్తు చేస్తోంది. ఎన్నికల సిబ్బందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చే వారికి నేడు ఎస్​ఈసీ శిక్షణ ఇవ్వనుంది.

వారం రోజుల్లో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ : రాష్ట్రంలో మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వారం రోజుల్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. 116 మున్సిపాల్టీలు, 7 కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎస్‌ఈసీ కసరత్తు చేస్తున్నాయి. మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్ల వార్డుల విభజనతోపాటు రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి కేబినెట్ ఆమోదంతో పురపాలకశాఖ ఎస్​ఈసీకి సమర్పించింది. ఎన్నికలపై ప్రభుత్వ సన్నద్ధత తెలుపుతూ పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి శ్రీదేవి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి లేఖ రాశారు. ప్రభుత్వ పరమైన ప్రక్రియ పూర్తికావడంతో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. కలెక్టర్లు, జిల్లా ఎన్నికల అధికారులతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదినీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహిస్తున్నారు.

మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్ల ఎన్నికలకు వారం రోజుల్లో నోటిఫికేషన్‌ - ఎన్నికల సిబ్బందికి ట్రైనింగ్​ మొదలు (ETV)

కలెక్టర్లకు దిశానిర్దేశం : మంగళవారం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించిన ఎస్​ఈసీఇవాళ ఉదయం ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌, ఉమ్మడి ఖమ్మం మధ్యాహ్నం ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడనున్నారు. రేపు ఉదయం ఉమ్మడి నల్గొండ మధ్యాహ్నం ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాల కలెక్టర్లతో సమీక్షించనున్నారు ఎల్లుండి ఉదయం రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, మధ్యాహ్నం ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాల కలెక్టర్లు ఎన్నికల అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించనున్నారు. ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు పకడ్బందీగా చేయాలని కలెక్టర్లకు రాణికుముదినీ దిశానిర్దేశం చేశారు.

ఫిబ్రవరి 15 నాటికి పూర్తి : ట్రైనర్స్ ఆఫ్ ట్రైనర్లకు ఇవాళ ఎస్​ఈసీ కార్యాలయంలో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఎన్నికల నిర్వహణలో అనుభవం, అవగాహన ఉన్న సీనియర్ అధికారులను మాస్టర్ ట్రైనర్లుగా నియమించి ఈనెల 19న శిక్షణ ఇచ్చారు. ఇవాళ శిక్షణ పొందే ట్రైనర్స్ ఆఫ్ ట్రైనర్లు జోనల్ అధికారులు, రిటర్నింగ్, అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ అధికారులు, ప్రిసైడింగ్, అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ అధికారులు కౌంటింగ్ సిబ్బందికి శిక్షణ ఇస్తారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 32 జిల్లాల్లోని 7 కార్పొరేషన్లు, 366 డివిజన్లు, 116 మున్సిపాల్టీలు, 2,630 వార్డుల్లో తుదిఓటర్ల జాబితాలను ఇప్పటికే ప్రచురించారు. వాటిలో పురుష ఓటర్లు 25,62,369 ఉంటే మహిళలు 26,80,014, థర్డ్‌జెండర్లు 640 ఓటర్లు ఉన్నట్లు ఎస్​ఈసీ వెల్లడించింది. ఎన్నికలు జరిగే మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్లలో 8,195 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఖరారు చేశారు. మొత్తం ఎన్నికల ప్రక్రియను ఫిబ్రవరి 15 నాటికి పూర్తి చేసేలా ఎస్​ఈసీ కసరత్తు చేస్తోంది.

ఎన్నికల బరిలో నిలించేందుకు అర్హతలు : అభ్యర్థి ఎన్నికల బరిలో పోటీ చేయాలంటే అర్హతలు, వ్యయ పరిమితి ఇతర అంశాలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇటీవల మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. బరిలో నిలిచే వారు భారత పౌరులై ఉండాలి. వారికి కనీసం 21 సంవత్సరాలు నిండి ఉండాలని తెలిపింది. కార్పొరేటర్​గా పోటీ చేస్తుంటే కార్పొరేషన్​ పరిధిలోని ఏదైనా డివిజన్, కౌన్సిలర్​గా పోటీ చేస్తుంటే ఆ మున్సిపాల్టీ పరిధిలోని ఏదైనా వార్డులో ఓటరై ఉండాలని వెల్లడించింది. పోటీ చేసే అభ్యర్థి ఆయా నగర లేదా పురపాలికల్లో కాంట్రాక్టర్​గా ఉండకూడదు. నగర లేదా పురపాలికల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో లాభదాయక పదవులు చేపట్టకూడదని స్పష్టం చేసింది.

కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సర్వీసు నుంచి తొలగించి ఉంటే పోటీకి అనర్హులని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది. గతంలో పోటీ చేసి ఎన్నికల వ్యయ వివరాలు సమర్పించనందుకు ఈసీ అనర్హులుగా ప్రకటించిన వారు, ఐపీ పెట్టిన వారు పోటీ చేయరాదని తెలిపింది. పార్టీ తరఫున పోటీ చేసే అభ్యర్థికి సంబంధిత పార్టీ నుంచి బీఫామ్​ ఉండాలని చెప్పింది. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ చివరి తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటల్లోపు రిటర్నంగ్ అధికారికి బీఫాం అందించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. పార్టీ అభ్యర్థిని స్థానిక వార్డు లేదా డివిజన్​లోని ఒక ఓటరు ప్రతిపాదించాల్సి ఉండగా, ఒక అభ్యర్థికి ప్రతిపాదించిన వ్యక్తి మరో అభ్యర్థికి ప్రతిపాదించరాదని వివరించింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

