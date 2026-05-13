స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సెప్టెంబరులో నోటిఫికేషన్! - ముందస్తు ఏర్పాట్లలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం

డిసెంబరులోగా ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తికి ఎన్నికల సంఘం కసరత్తు - కొత్త ఏడాదికి నూతన పాలనవర్గాల్ని కొలువుదీర్చేలా ముందస్తు ఏర్పాట్లు - ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ఎస్‌ఈసీ అనిల్‌చంద్ర పునేఠా సమావేశం

Notification for Local Body Elections in September
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 8:13 AM IST

Notification for Local Body Elections in September : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సెప్టెంబరులో నగారా మోగే అవకాశం ఉంది. సెప్టెంబర్‌లో నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసి, డిసెంబరులోగా ఎన్నికల ప్రక్రియను పూర్తి చేయనున్నారు. కొత్త ఏడాది నాటికి నూతన పాలకవర్గాలను కొలువుదీర్చేలా, రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. రిజర్వేషన్లు, ఓటర్ల జాబితాలను సిద్ధం చేస్తోంది.

రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికల నిర్వహణకు ముహూర్తం దాదాపు ఖారరైంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో నోటిఫికేషన్‌ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. డిసెంబరులోగా ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి కానుంది. కొత్త సంవత్సరం నాటికి నూతన ప్రజాప్రతినిధులను కొలువుదీర్చేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కసరత్తులు చేస్తోంది. ఆ దిశగా ముందస్తు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ అనిల్‌చంద్ర పునేఠా. పంచాయతీరాజ్‌, గ్రామీణాభివృద్ధి, పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి, బీసీ సంక్షేమశాఖల ముఖ్య కార్యదర్శులు, కమిషనర్లతో మంగళవారం సమావేశం నిర్వహించారు. ఎన్నికల ముందస్తు ఏర్పాట్లపై ప్రధానంగా చర్చించారు. గడువులోగా ప్రక్రియ పూర్తి చేసేందుకు సహకరించాలని ఎస్​ఈసీ కోరారు.

స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై డెడికేటెడ్‌ కమిషన్‌ వచ్చే నెలలో ప్రభుత్వానికి నివేదిక ఇవ్వనుందని సమాచారం. జులైలో రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణ, పోలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటు వంటివి పూర్తిచేసి ఎన్నికల నిర్వహణకు సెప్టెంబరులో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పంచాయతీల్లో ఓటర్ల జాబితాలు సిద్ధం: రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే 13 వేల 291 పంచాయతీల్లో ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణ పూర్తయింది. 56 పంచాయతీల్లో కోర్టు కేసులు, ఇతరత్రా కారణాల వల్ల ప్రక్రియను వాయిదా వేశారు. ప్రచురించిన ఓటర్ల జాబితాల మేరకు లక్షా 36 వేల పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం త్వరలో ఆదేశాలివ్వనుంది.

పునర్విభజన ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక పురపాలికల్లో: పురపాలక సంఘాలు, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో వచ్చే నెల 26 నాటికి డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియ పూర్తికానుంది. ఆ తర్వాత వీటిల్లోనూ ఓటర్ల జాబితా ప్రచురణకు ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలివ్వనుంది. పంచాయతీలతో పాటు వీటిలోనూ ఈపాటికే జాబితాల ప్రచురణ పూర్తికావాల్సి ఉంది. మొదటిసారి జనాభా ఆధారంగా డివిజన్లు, వార్డుల పునర్విభజన చేపడుతున్నందున గడువు పెంచాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని ప్రభుత్వం కోరింది. దీంతో 123 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోనూ ప్రస్తుతం పునర్విభజన ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

