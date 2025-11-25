ETV Bharat / state

ఏ క్షణంలోనైనా స్థానిక ఎన్నికల నోటిఫికేషన్​!

పంచాయతీ ఎన్నికల రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన రాష్ట్రప్రభుత్వం - సర్పంచ్, వార్డుసభ్యుల రిజర్వేషన్ల గెజిట్‌లు ఎస్‌ఈసీకి పంపిన ప్రభుత్వం - హైకోర్టులో విచారణ తర్వాత షెడ్యూల్ ఇచ్చే యోచనలో ఎస్‌ఈసీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 8:04 AM IST

Local Body Elections Notification In Telangana : గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలకు నేడో, రేపో నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది. రిజర్వేషన్ల వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన ప్రభుత్వం ఎన్నికలు ఎప్పుడు పెట్టినా సిద్ధమేనని తెలిపింది. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలపై పిటిషన్‌ పెండింగ్​లో ఉన్నందున హైకోర్టు నుంచి స్పష్టత తీసుకోవాలని ఎస్​ఈసీ భావిస్తోంది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి సెలవులో ఉండటంతో సోమవారం(నిన్న) వాయిదా పడిన పిటిషన్ నేడు విచారణ జాబితాలో రాలేదు. ఉదయం ధర్మాసనం వద్ద ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం భావిస్తోంది.

ఎన్నికల నోటిఫికేషన్​ : రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధమైంది. నేడో, రేపో నోటిఫికేషన్‌ జారీకి ఎన్నికల సంఘం కసరత్తు చేస్తోంది. ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సిన ప్రక్రియ పూర్తయింది. సర్పంచ్‌లు, వార్డు సభ్యుల పదవులకు ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియను అధికారులు పూర్తి చేశారు. గతంలో 2019 ఎన్నికల్లో ఉన్న రిజర్వేషన్ ఈసారి మళ్లీరాకుండా రొటేషన్ పద్ధతి అనుసరించారు.

రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించకుండా : గత ఎన్నికల్లో మహిళకు రిజర్వ్ చేసిన స్థానాన్ని ఈసారి మహిళకు కేటాయించలేదు. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు కులగణన డేటా ఆధారంగా వార్డు సభ్యుల స్థానాలు రిజర్వ్ చేశారు. సర్పంచి స్థానాలు ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 2011 జనాభా లెక్కలు బీసీలకు కులగణన డేటాను పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. ముందుగా ఎస్టీ, ఆ తర్వాత ఎస్సీలకు కేటాయించి అనంతరం బీసీలకు రిజర్వ్ చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ రిజర్వేషన్లన్నీ కలిపి మొత్తం స్థానాల్లో 50 శాతానికి మించకుండా కసరత్తు చేశారు. రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తూ కలెక్టర్లు ఇచ్చిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్లను పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ ఎస్​ఈసీకి సమర్పించింది. ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహించినా సిద్ధమేనని ఎస్​ఈసీకి లేఖ రాసింది.

సవరణ ప్రక్రియ పూర్తి : ప్రభుత్వపరంగా కసరత్తు ముగియడంతో నోటిఫికేషన్ జారీకి ఎస్​ఈసీకి సిద్ధమవుతోంది. ఓటరు జాబితాలో పొరపాట్ల సవరణ ప్రక్రియ ఇప్పటికే పూర్తైంది.రాష్ట్ర స్థాయి ఉన్నతాధికారులు కలెక్టర్లతో రెండు రోజుల క్రితం చర్చించిన రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుముదినీ ఎన్నికల పరిశీలకులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఓటరు జాబితాలు, పోలింగ్ కేంద్రాలు, బ్యాలెట్ పత్రాలు, నామినేషన్ల ఏర్పాట్లు, భద్రత తదితర అంశాలపై ఎస్​ఈసీతో చర్చించారు.

ఎన్నికలకి పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేయాలని స్పష్టంచేశారు. నోటిఫికేషన్‌కు అంతా సిద్ధంగా ఉన్నా హైకోర్టు నుంచి స్పష్టత తీసుకోవాలని ఎస్​ఈసీ భావిస్తోంది. ప్రధాన న్యాయమూర్తి సెలవులో ఉన్నందున పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలన్న పిటిషన్‌పై సోమవారం విచారణ జరగలేదు. నేడు విచారణ జరిపే పిటిషన్ల జాబితాలో లేదు. ఐతే ఉదయం కోర్టు ప్రారంభం కాగానే ధర్మాసనం ఎదుట ఎన్నికల విషయం ప్రస్తావించాలని ఎస్​ఈసీ భావిస్తోంది.

మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు పూర్తి : హైకోర్టు పచ్చజెండా ఊపితే సాయంత్రం వరకు నోటిఫికేషన్ జారీకి ఎస్​ఈసీ సిద్ధమవుతోంది. లేకపోతే న్యాయనిపుణుల సలహా తీసుకొని నేడు లేదా రేపు షెడ్యూలు ప్రకటించాలని భావిస్తోంది. రాష్ట్రంలో 12,760 పంచాయతీలు, 1,13,534 వార్డుల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు ఎస్​ఈసీ ఇప్పటికే కసరత్తు పూర్తి చేసింది. డిసెంబరు 17 నాటికి మూడు విడతల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తి చేసేలా ఎస్​ఈసీ ప్రణాళిక చేసింది.

"ఎన్నికల నిర్వహణలో పరిశీలకుల పాత్ర కీలకం, వారి బాధ్యతలు సమర్థంగా నిర్వహించాలి. ఎన్నికల మార్గదర్శకాలు, నిబంధనలను కచ్చితంగా పాటించాలి. వాటిని ఉల్లఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం." - రాణికుముదిని, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌

