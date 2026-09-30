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'సర్​'లో నోటీసులకు సమాధానం - 48,88,076 మంది తుది జాబితాకు అర్హులే

తెలంగాణ ఎస్​ఐఆర్​లో 48,88,076 మంది ఓటర్లు నోటీసులకు ఇచ్చిన సమాధానం సంతృప్తికరంగా ఉండటంతో వారి పేర్లను తుది జాబితాకు అర్హులుగా ఎన్నికల అధికారులు తేల్చారు.

Special Intensive Revision
ఓటర్ల నోటీసుల సమాధానంపై అధికారుల నిర్ణయం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 9:52 AM IST

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Special Intensive Revision in Telangana : తెలంగాణలో ఇప్పటివరకు 48,88,076 మంది ఓటర్లు నోటీసులకు ఇచ్చిన సమాధానం సంతృప్తికరంగా ఉండటంతో వారి పేర్లను తుది జాబితాలో ప్రచురణకు అర్హులుగా ఎన్నికల అధికారులు తేల్చారు. మరో 12,99,368 మంది ఓటర్ల నోటీసుల సమాధానంపై అధికారులే నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ప్రస్తుతం వీటిపై జిల్లా ఎన్నికల అధికారి (డీఈవో) స్థాయిలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది. సాధారణంగా ఓటర్ల నోటీసులకు ఈఆర్వో, ఏఈఆర్వో స్థాయిలో విచారణ చేపట్టి పరిష్కరాలు చేస్తున్నారు.

12.99 లక్షల ఓటర్ల నోటీసులపై విచారణ

సర్​ నోటీసుల విచారణ సమయంలో ఓటర్లు సమర్పించిన ధ్రువపత్రాల్లో అనుమానాలున్నా, ఇతర సందేహాలు వస్తున్నా, వీటిపై జిల్లా ఎన్నికల అధికారుల స్థాయిలో నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 12.99 లక్షల ఓటర్ల నోటీసులపై క్షేత్ర స్థాయిలో విచారణ చేపడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో సర్​లో భాగంగా ఇప్పటివరకు 92,88,180 ఓటర్ల నోటీసుల జాబితాను ఎన్నికల సంఘం రూపొందించింది. ఇందులో 88,52,173 మందికి నోటీసులు అందించగా మరో 4,36,007 మందికి పంపిణీ చేయాల్సి ఉంది. మొత్తం నోటీసులు అందుకున్న ఓటర్లలో విచారణకు ఇప్పటివరకు 61,87,444 మంది హాజరయ్యారు. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన అధికారి కార్యాలయం మంగళవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

చిన్నచిన్న తప్పులకు బీఎల్‌వో స్థాయిలోనే పరిష్కారం

రాష్ట్రంలో నోటీసులందుకున్న ఓటర్ల ఇళ్లకు, బూత్​ లెవల్ ఆఫీసర్లు వెళ్తున్నారు. మొత్తం 11 రకాల అనామలీస్‌ జాబితాలో చిన్న చిన్న పొరపాట్లు ఉన్నా, ఓటర్ల వివరాల్లో బీఎల్‌వో స్థాయిలోనే పరిష్కరిస్తున్నారు. ఓటర్ల వద్దనున్న గుర్తింపు కార్డుల ఆధారంగా వివరాలు సేకరించి ఈఆర్వో/ఏఆర్వో ముందు విచారణకు హాజరుకాకుండానే సమస్యను వేగంగా పరిష్కరిస్తున్నారు. అన్‌-మ్యాపింగ్‌ నోటీసులకు మాత్రం ఎన్నికల సంఘం వయస్సుల వారీగా సూచించిన ఐడీ కార్డులను తప్పనిసరిగా చూపించాల్సి వస్తోంది. ఇలా నోటీసు ప్రక్రియలో అసాధారణ సందేహాలు వ్యక్తమైతే వాటి నిర్ణయం డీఈవో స్థాయి వరకు వెళ్లి నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలు సడలించడంతో నోటీసుల విచారణ ప్రక్రియ మరింత వేగవంతమైంది.

సహాయ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలి
రాష్ట్రంలో నిరాశ్రయ కేంద్రాల్లో నివాసం ఉంటున్న ప్రజలు, కూలీలు, పేదలు, కార్మికులు, వివిధ పనులపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న వారి కోసం ప్రత్యేక శిబిరాలు, సహాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని మార్గదర్శకాల్లో ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకునేందుకు సమర్పించాల్సిన ఫారం-6 పైన కూడా స్పష్టత ఇచ్చింది.

ఫారం-6 ద్వారా కొత్త ఓటరుగా నమోదు
'సర్​' ప్రక్రియకు సంబంధించిన కాలమ్​లో కాకుండా సాధారణ కాలమ్​లో అందించే దరఖాస్తులకు 1950 నాటి ఎన్నికల రిజిస్ట్రేషన్​ నిబంధనలు వర్తిస్తాయని వెల్లడించింది. ఈ సంవత్సరం అక్టోబరు 1 నాటికి 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకునేందుకు అర్హులని ఎన్నికల కమిషన్ పేర్కొంది. వీరంతా ఫారం-6 ద్వారా కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేసింది.

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TAGGED:

TELANGANA CHIEF ELECTORAL OFFICER
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SPECIAL INTENSIVE REVISION
SPECIAL INTENSIVE REVISION

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