ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు - సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సోదరుడికి సిట్ నోటీసులు

ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సోదరుడు కొండల్‌రెడ్డికి నోటీసులు - రేపు ఉదయం సిట్ ఎదుట హాజరుకావాలని నోటీసులు - ప్రతిపక్ష నేతగా రేవంత్‌రెడ్డి ఉన్నప్పుడు కొండల్‌రెడ్డి ఫోన్‌ ట్యాప్‌ అయినట్లు గుర్తింపు

Phone Tapping Case
Phone Tapping Case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 7, 2026 at 3:16 PM IST

Updated : January 7, 2026 at 4:11 PM IST

CM Revanth Reddy Brother Kondal Reddy in Phone Tapping Case : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు కీలక మలుపులు తిరుగుతోంది. దర్యాప్తు ముగింపు దశకు చేరుకుంటున్న తరుణంలో ముఖ్య నేతలు తెరపైకి వస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు పోలీస్ అధికారులు, ప్రైవేటు వ్యక్తుల చుట్టే తిరిగిన దర్యాప్తు, తాజాగా ప్రజాప్రతినిధుల వైపు మళ్లింది. హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ నేతృత్వంల ఏర్పాటైన సిట్ కేసును వేగంగా దర్యాప్తు చేస్తోంది.

సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సోదరుడికి సిట్ నోటీసులు : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సోదరుడు కొండల్ రెడ్డికి సిట్ నోటీసులు ఇచ్చింది. గురువారం ఉదయం హాజరు కావాలని నోటీసుల్లో పేర్కొంది. ప్రతిపక్ష నేతగా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు కొండల్ రెడ్డి ఫోన్ ట్యాప్ అయినట్లు గుర్తించింది. ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో మరికొందరికి సిట్‌ నోటీసులు ఇచ్చింది.

బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలకు నోటీసులు - మరో చార్జిషీట్ దాఖలు చేసేందుకు సిద్దం : ఫోన్‌ ట్యాపింగ్ కేసులో విచారణలో సిట్ దూకుడు పెంచింది. తాజాగా విచారణకు హాజరుకావాలని ఎమ్మెల్సీ నవీన్ కుమార్ తండ్రి కొండలరావుకు సిట్ నోటీసులు జారీ చేసింది. అతనితో పాటు కూకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు కుమారుడు సందీప్ రావుకు సైతం నోటీసులు జారీ చేసింది. నేడు విచారణకు హాజరు కావల్సి ఉండగా నవీన్ రావు తండ్రి కొండలరావు గైర్హాజరయ్యారు. అనారోగ్య కారణాల దృష్ట్యా తన నివాసంలోనే విచారణకు సిద్ధమని సిట్ అధికారులకు తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే మాధవరం కుమారుడు సందీప్ రావు విదేశాల్లో ఉన్నట్లు సిట్​కి తెలిపినట్లు తెలుస్తోంది. వీరితో పాటు మరో ఇద్దరు బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలకు కూడా సిట్‌ నోటీసులు ఇచ్చింది. కల్వకుర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే జైపాల్ యాదవ్, నకిరేకల్ మాజీ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్యలకు నోటీసులు ఇచ్చింది. రేపు ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు హాజరుకావాలని నోటీసులు ఇచ్చింది. త్వరలో మరో చార్జిషీట్ దాఖలు చేసేందుకు సిద్దమైనట్లు తెలుస్తోంది.

నవీన్‌ రావు ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా : ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా బీఆర్ఎస్​ ఎమ్మెల్సీ నవీన్‌ రావును జనవరి 4న సిట్‌ సుదీర్ఘంగా ప్రశ్నించింది. గులాబీ పార్టీ పెద్దలతో ఉన్న ఆర్థిక సంబంధాలపైనా ఆరా తీసింది. దాదాపు 9 గంటల పాటు సాగిన విచారణలో గతంలో బీఆర్ఎస్​ పార్టీకి సమకూరిన ఎలక్టోరల్ బాండ్ల అంశంపైనా ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది.

గతంలో అడిగిన విషయాలనే మరోసారి : ఆయనకు నోటీస్ ఇచ్చి 2024 సెప్టెంబర్ 24న వాంగ్మూలం నమోదు చేశారు. తాజాగా మరోసారి ఆయన్ని విచారించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకొంది. అప్పటి విచారణలో సరైన సమాచారం లభించలేదనే భావనతోనే సిట్ మరోసారి నవీన్‌ రావు వాంగ్మూలం నమోదు చేసినట్లు తెలిసింది. గతంలో అడిగిన విషయాలనే మరోసారి సిట్‌ అధికారులు అడిగారని ఎమ్మెల్సీ నవీన్‌ రావు తెలిపారు. బయట ప్రచారం జరుగుతున్నట్లు తానే ట్యాపింగ్ పరికరాలను సమకూర్చాననే విషయంలో ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగలేదని, అలాంటి ప్రస్తావనే రాలేదని స్పష్టం చేశారు.

సిట్‌ కాస్తా కాంగ్రెస్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ టీమ్‌లాగా అయిపోయింది : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసును ఇంకా ఎన్నాళ్లు సాగదీస్తారని ఎంపీ రఘునందన్‌రావు ప్రశ్నించారు. ఎంతమందిని పిలిచి విచారణ చేసినా వేళ్లన్ని ఒకవైపే చూపిస్తున్నాయని, వేళ్లన్ని ఒకరివైపే చూపినా ఆయన జోలికి వెళ్లటం లేదని అన్నారు. ఇంటి అల్లుడి ఫోన్‌ ట్యాప్‌ చేస్తారా అని స్వయంగా కుమార్తె ప్రశ్నించిందని తెలిపారు. సిట్‌ కాస్తా కాంగ్రెస్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ టీమ్‌లాగా అయిపోయిందని విమర్శించారు. 650 మంది ఫోన్లు ట్యాప్‌ అయ్యాయని సర్వీస్‌ ప్రొవైడర్లే చెప్పారని అన్నారు.

కుటుంబంలో ఏమైనా సమస్యలుంటే పరిష్కరించుకుంటామని, బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ ప్రజలకు భారమైందిఆ పార్టీతో ఉపయోగం లేదని రఘునందన్‌రావు ఎద్దేవా చేశారు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ప్రస్తుతం ఆ కుటుంబ సభ్యులకే నచ్చటం లేదని, కాంగ్రెస్ పార్టీపై ప్రజలు నమ్మకం కోల్పోయారని అన్నారు. రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చేది బీజేపీయే అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Last Updated : January 7, 2026 at 4:11 PM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

