ఆంధ్రా పేపర్ మిల్లుకు నోటీసులు - కాలుష్య నివారణకు చర్యలు: కలెక్టర్
ఆంధ్రా పేపర్ మిల్ కాలుష్యంపై అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం - యాజమాన్యానికి నోటీసులు జారీ చేశామన్న కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి - ప్రత్యేక కమిటీతో కాలుష్య నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 4:57 PM IST
Notice to Andhra Paper Mill Management: రాజమహేంద్రవరం గోదావరి నది కాలుష్యానికి కారణమవుతోన్న ఆంధ్రా పేపర్ మిల్స్పై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో తూర్పుగోదావరి జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ఆంధ్రా పేపర్ మిల్ యాజమాన్యానికి నోటీసులు జారీ చేసినట్లు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి తెలిపారు. కాలుష్యాన్ని గుర్తించేందుకు తాజాగా నమూనాలు తీసి పంపినట్లు చెప్పారు. నివేదిక ఆధారంగా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ప్రత్యేక కమిటీ ద్వారా ఆంధ్రా పేపర్ మిల్ కాలుష్య నివారణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు కలెక్టర్ వివరించారు.
'కాలుష్య నివారణ బోర్డు పేపర్ మిల్ యాజమాన్యానికి నోటీసులిచ్చింది. తూర్పుపాలెం గ్రామంలో పొల్యూషన్ లెవల్స్ చెక్ చేస్తున్నాం. నిన్న పేపర్ మిల్ను సంబంధిత అధికారులు పరిశీలించారు. ఇంకా రిపోర్ట్స్ రావాల్సి ఉంది. అన్నింటినీ అంచనా వేసి తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం. -కీర్తి చేకూరి, తూర్పుగోదావరి జిల్లా కలెక్టర్
మంత్రి దుర్గేశ్ ఆగ్రహం: గోదావరి నదిలో కాలుష్యం విడుదల చేస్తున్న ఏపీ పేపర్మిల్లుపై ఉప ముఖ్యమంత్రి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన నేపథ్యంలో మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇప్పటికైనా పేపర్ మిల్ సరైన నిర్ణయం తీసుకోపోతే ప్రజా ఉద్యమం వస్తుందని, దీనికి తామే నాయకత్వం వహించినా ఆశ్చర్యపోవద్దని వ్యాఖ్యానించారు. పవన్ కల్యాణ్ చెప్పిన కాలుష్య గోదావరిపై ఉద్యమం చేయడానికి కూడా తాము వెనుకాడబోమన్నారు.
పవన్ కల్యాణ్ గతంలో రాజమహేంద్రవరం వచ్చినప్పుడు పేపర్ మిల్ కాలుష్యాన్ని నిగ్గు తేల్చారని, కాలుష్యంపై జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి చాలా సమయం ఇచ్చామన్నారు. ఇప్పటికీ యాజమాన్యం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం లేదన్న మంత్రి రాజమహేంద్రవరం కార్పొరేషన్కు పన్నులు కూడా కట్టడం లేదని మండిపడ్డారు. కడియం పేపర్ మిల్లు 70 మందిని రోడ్డున పడేసిందని, కార్మికుల పొట్టగొడుతున్నారని ఆరోపించారు. కూటమి ప్రభుత్వం పరిశ్రమలకు సహకరిస్తుందని, కానీ ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకుంటే సహించేది లేదని, ఆంధ్రప్రదేశ్ పేపర్ మిల్ను తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నామని మంత్రి కందుల దుర్గేశ్ తెలిపారు.
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