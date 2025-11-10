రచయిత అందెశ్రీ కన్నుమూత - తెలంగాణ సాహితీ శిఖరం నేలకూలిందంటూ సీఎం దిగ్భ్రాంతి
ప్రముఖ కవి, రచయిత అందెశ్రీ (64) కన్నుమూత - హైదరాబాద్ నివాసంలో రాత్రి అస్వస్థతకు గురైన అందెశ్రీ - అందెశ్రీని గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించిన కుటుంబసభ్యులు - చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస
Poet and Writer Ande Sri Passes Away : ప్రముఖ కవి, రచయిత అందె శ్రీ (64) కన్నుమూశారు. హైదరాబాద్ లాలాగూడలోని తన ఇంట్లో ఆదివారం రాత్రి అస్వస్థతకు గురి కాగా, కుటుంబసభ్యులు హుటాహుటిన ఆయనను గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరీక్షించిన వైద్యులు హాస్పిటల్కు తీసుకొచ్చేలోపే అందెశ్రీ మృతి చెందినట్లుగా వెల్లడించారు. ఇంట్లోనే తుది శ్వాస విడిచారని స్పష్టం చేశారు. అందెశ్రీ మృతి పట్ల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సహా పలువురు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.
చదువు లేకుండానే కవి : 1961 జులై 18న సిద్దిపేట జిల్లా రేబర్తిలో జన్మించిన అందెశ్రీ అసలు పేరు అందె ఎల్లయ్య. ఆయనకు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఓ కుమారుడు సంతానం. గొర్రెల కాపరిగా జీవన ప్రస్థానం ప్రారంభించిన అందెశ్రీ, భవన నిర్మాణ కార్మికుడిగా పని చేశారు. పాఠశాల విద్య లేకుండానే కవిగా రాణించిన అందెశ్రీ, తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. 'మాయమైపోతున్నడమ్మా-మనిషన్నవాడు' గీతంతో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు. ఆయన రాసిన 'జయ జయహే తెలంగాణ'ను ప్రభుత్వం రాష్ట్ర గీతంగా గుర్తించింది. ఇటీవలే ఆయనకు రూ.కోటి పురస్కారం అందించింది.
ఆశు కవిత్వం చెప్పడంలో అందెశ్రీ దిట్ట. కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఆయనను గౌరవ డాక్టరేట్తో సత్కరించింది. 2006లో గంగ సినిమాకు నంది పురస్కారం గెలుచుకున్నారు. 2014లో అకాడమీ ఆఫ్ యూనివర్సల్ గ్లోబల్ పీస్ డాక్టరేట్ పొందారు. 2015లో దాశరథి సాహితీ పురస్కారం, రావూరి భరద్వాజ సాహితీ పురస్కారం అందుకున్నారు. 2022లో జానకమ్మ జాతీయ పురస్కారం, 2024లో దాశరథీ కృష్ణమాచార్య సాహితీ పురస్కారం వరించింది.
సీఎం సంతాపం : అందెశ్రీ ఆకస్మిక మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం 'జయ జయహే తెలంగాణ'ను రాసిన అందెశ్రీ మరణం తెలంగాణ సాహితీలోకానికి తీరని లోటని అన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో జయ జయహే తెలంగాణ గేయం కోట్లాది ప్రజల గొంతుకై నిలిచిందని గుర్తు చేశారు. అందె శ్రీతో తనకున్న అనుబంధాన్ని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి స్మరించుకున్నారు.
ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్ర గీతం కొత్త స్వరాలతో రూపకల్పన చేసుకున్నామని, అందెశ్రీతో కలిసి పంచుకున్న ఆలోచనలు, ఆయనతో తనకున్న అనుబంధాన్ని సీఎం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. తెలంగాణ సాహితీ శిఖరం నేలకూలిందంటూ ఆయన మరణం పట్ల ముఖ్యమంత్రి తన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర సాధనలో, జాతిని జాగృతం చేయడంలో ఆయన చేసిన కృషి చిరస్థాయిగా నిలిచి ఉంటుందన్నారు. అందెశ్రీ కుటుంబసభ్యులకు ముఖ్యమంత్రి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించారు.
అందెశ్రీ మరణం తెలంగాణకు తీరనిలోటు : అందెశ్రీ మరణం పట్ల మాజీ సీఎం కేసీఆర్ సంతాపం ప్రకటించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం సాగిన సాంస్కృతిక ఉద్యమంలో, కవిగా తన పాటలతో, సాహిత్యంతో, కీలక పాత్ర పోషించిన అందెశ్రీ మరణం తెలంగాణకు తీరనిలోటన్న ఆయన, ఉద్యమ కాలంలో అందెశ్రీతో తనకున్న అనుబంధాన్ని స్మరించుకున్నారు. అందెశ్రీ మరణంతో శోకతప్త హృదయులైన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన కేసీఆర్, ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థించారు.
అకాల మరణం కలచివేసింది : అందెశ్రీ అకాల మరణం తనను తీవ్రంగా కలచివేసిందని వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మరణం తెలంగాణ సమాజానికి తీరని లోటని పేర్కొన్నారు. స్వరాష్ట్ర సాధనలో, జాతిని జాగృతం చేయడంలో ఆయన చేసిన కృషి చిరస్థాయిగా నిలిచి ఉంటుందన్నారు. అందెశ్రీ కుటుంబ సభ్యులకు మంత్రి సానుభూతి ప్రకటించారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించారు.
