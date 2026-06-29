కనిపించేదంతా నిజం కాదు - డీప్ఫేక్ వీడియో కాల్స్పై అవగాహన అవసరం
సైబర్ నేరాలపై అవహానల కోసం ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసుల వినూత్న చర్యలు - సైబర్ నేరానికి గురైతే వెంటనే 1930కి కాల్ చేయాలి సూచన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 10:32 AM IST
NTR District Police Deepfake Awareness : ఆహా ఈ రోజు ప్రశాంతంగా ఉందంటాడు చరవాణితో ఆడుకుంటున్న ఓ చిన్నారి. తెలియని నంబరు నుంచి వచ్చిన వీడియో కాల్ను ఎత్తానంటూ కంగారుపడతాడు. వీడియోలో కనిపించిన తాతయ్యను చూసి సంబరపడతాడు. నాకు కొంచెం సాయం కావాలని తాతయ్య అడగ్గానే డబ్బులు పంపేస్తాడు.
ఫోన్ చేసింది మీ తాతయ్యేనా : అప్పుడే సైబర్ చిట్టి రంగంలోకి దిగుతాడు. ఆగండి ఆగండి అంటూ హెచ్చరిస్తాడు. నువ్వెక్కడి నుంచి వచ్చావంటూ ప్రశ్నిస్తున్న చిన్నారిని సముదాయిస్తాడు. వీడియో కాల్లోకి వచ్చింది మీ తాతయ్యేనా అని నిర్ధారించుకున్నావా? ఇది నకిలీ వీడియో కాల్ కావచ్చంటూ హెచ్చరిస్తాడు. అప్పుడొస్తాడు సైబర్ చిట్టి జతగాడు ఖాకీ బాబు. ఫోన్ చేసింది మీ తాతయ్యేనా అని మరో నంబరుకు కాల్ చేసి నిర్ధారించుకోమంటాడు. డీప్ ఫేక్ వీడియోలతో తాజాగా జరుగుతున్న మోసంపై ఇలా అవగాహన కలిగిస్తారు.
కనిపించేదంతా నిజం కాదు : సైబర్ నేరాలు జరిగే తీరుపై ప్రజలకు అవగాహన కలిగించేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు వినూత్నంగా ఖాకీ స్టూడియో అనే విభాగం ఏర్పాటు చేసి ఖాకీ బాబు, సైబర్ చిట్టి అనే ప్రత్యేక పాత్రలను సృష్టించారు. వాటితో పలు వీడియోలను రూపొందించారు. తాజాగా ఏఐ డీప్ ఫేక్ వీడియోల గురించి అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తూ రూపొందించిన వీడియో ఆకట్టుకుంది.
ఎన్నడూ లేనిది కొత్తగా : మనకు ఎవరైనా బంధువులు వీడియో కాల్ చేస్తే అది వారు చేసినట్లు నమ్మకండి. ఎన్నడూ లేనిది కొత్తగా డబ్బులు పంపమని రిక్వెస్ట్ చేస్తే అనుమానించాల్సిన విషయమే. ఏఐతో సైబర్ నేరగాళ్లు మన బంధువుల ముఖ చిత్రాలతో డీప్ ఫేక్ వీడియోలు సృష్టించి మోసాలకు తెగబడతారని హెచ్చరిస్తోంది ఖాకీ స్టూడియో. బంధువులే అని నిర్ధారించుకునేందుకు వారికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలి. సైబర్ నేరానికి గురైతే వెంటనే 1930కి కాల్ చేయమని సూచిస్తున్నారు. జాగ్రత్తగా ఉందాం మరి.
ట్రేడింగ్లో రెట్టింపు లాభాలొస్తాయంటూ : మీ కుమారుడు పోక్సో కేసులో ఇరుక్కున్నాడని బెదిరించి ఇటీవల అనంతపురం జిల్లా వాసి నుంచి సైబర్ నేరగాళ్లు రూ.1.20 లక్షలు కొల్లగొట్టారు. డిజిటల్ అరెస్టు చేశామంటూ కర్ణాటకలో ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగిని భయపెట్టి రూ.1.74 కోట్లు దండుకున్నారు. విజయవాడలో ఒక వ్యక్తి స్విమ్ స్వాప్ చేసి రెండున్నర లక్షల రూపాయలు స్వాహా చేశారు. ట్రేడింగ్లో రెట్టింపు లాభాలొస్తాయని రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన ఓ మహిళను నమ్మించి రూ.53 లక్షలు మాయంచేశారు.
చట్టపరమైన లొసుగులు : దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి ఘటనలు కోకొల్లలు. సైబర్ నేరగాళ్లు దేశవిదేశాల్లో ఎక్కడో నక్కి ఉంటుండటంతో వారిని పట్టుకుని దర్యాప్తు చేపట్టడం పోలీసులకు కష్టతరంగా మారుతోంది. వ్యవస్థాగత లోపాలు, చట్టపరమైన లొసుగులు నేరమూకలకు వరంగా మారుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయంగా సైబర్ నేరాల్లో శిక్షల రేటు నాలుగు శాతానికి మించట్లేదు. ఏపీలో అయిదేళ్లలో పదకొండు వేల కేసులు దాఖలైతే, కేవలం 28 సందర్భాల్లోనే శిక్షలు పడ్డాయి. తెలంగాణలోనూ ఇదే దుస్థితి నెలకొంది. సైబర్ నేరగాళ్ల పీచమణచాలంటే లోటుపాట్లను చక్కదిద్దుకుని అధికారగణం ప్రణాళికాబద్ధ కార్యాచరణతో ముందుకు కదలాలి.
డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది ఉండదు : సీబీఐ, ఈడీలాంటి దర్యాప్తు సంస్థల ముసుగు వేసుకున్న మోసగాళ్లు డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటూ ఆన్లైన్లో బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. అలాంటి బెదిరింపులకు భయపడి బ్యాంకు ఖాతాల్లోని సొమ్మును బదిలీ చేయొద్దని సూచిస్తున్నారు. అసలు డిజిటల్ అరెస్ట్ అనేది ఉండదని స్పష్టం చేస్తున్నారు. సామాజిక మాధ్యమ ఖాతాలకు తెలిసిన వ్యక్తుల నుంచి డబ్బులు పంపాలంటూ రిక్వెస్ట్ వచ్చిందంటే అది మోసమే అని గుర్తించాలని చెబుతున్నారు.
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