ఈశాన్య రుతు పవనాల రాక - ఏపీలో ఈ నెల 19 వరకు వర్షాలు
ఏపీలో ఈ నెల 19వరకు పలు చోట్ల తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. పలు జిల్లాలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 10:32 AM IST
Rain Alert in AP : ఈశాన్య రుతు పవనాల రాకతో ఈ నెల 19 వరకు ఏపీలో పలు చోట్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఉపరితల ఆవర్తనం మన్నార్ గల్ఫ్, నైరుతి బంగాళాఖాతం మీదుగా ద్రోణి విస్తరించి ఉందని పేర్కొంది. ఈ ప్రభావంతో పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పు గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, ప్రకాశం, అనంతపురం, విశాఖపట్నం, కాకినాడ, బీఆర్.అంబేడ్కర్ కోనసీమ, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వివరించింది. మిగతా జిల్లాల్లోనూ తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.
మరోవైపు బుధవారం సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు తిరుపతి జిల్లా కలుగుర్తిపాడులో అత్యధికంగా 39.9 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. చిట్టమూరులో 39.4, విశాఖపట్నం జిల్లా పద్మనాభంలో 35.2, తిరుపతి జిల్లా కొత్తగుంటలో 33.6, విజయనగరం జిల్లా డెంకాడలో 29.7, నెల్లూరు జిల్లా అల్లంపాడులో 28, అనకాపల్లి జిల్లా సబ్బవరంలో 27.5, నెల్లూరు జిల్లా చింతవరం, గూడూరులో 26 మి.మీ. వర్షం పడిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు కార్తీక మాసపు చలి గాలులు మార్గశిర మాసపు మంచు కురిసే వేళల శీతాకాలం వస్తే కనిపించే అద్భుతమైన వాతావరణం. కానీ దేశంతో పాటు రాష్ట్రంలో కాలం మారుతోంది. వాతావరణం తలకిందులు అవుతోంది. వానాకాలం ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు ఇవ్వకుండానే ముగిసిపోయింది. ఇప్పుడు క్యాలెండర్లో శీతాకాలం నడుస్తున్నా చల్లదనం జాడేలేదు. సాధారణంగా నవంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు దేశవ్యాప్తంగా చలి గాలులు వీస్తాయి.
కానీ ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల ఈసారి ఉత్తర భారతదేశంలోని హిమాలయ పర్వత ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే చల్లటి గాలుల తీవ్రత పూర్తిగా తగ్గి పోయింది. పసిఫిక్ నుంచి వీస్తున్న వేడి గాలులు భారత ఉపఖండంపై ఉన్న తేమ, చలిని హరించివేస్తున్నాయి. ఫలితంగా, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో పగటి గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలతో పాటు, రాత్రి వేళల్లో ఉండే కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు కూడా సాధారణం కంటే 2 నుంచి 4 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే పగటిపూట ఉక్కపోత, ఎండ తీవ్రత పెరిగిపోవడంతో ప్రజలు చల్లటి వాతావరణం ఉండాల్సిన ప్రస్తుత సమయంలోనూ సమ్మర్ స్ట్రోక్ను ఎదుర్కొంటున్నారు.
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