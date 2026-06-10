ఇరాన్లో చిక్కుకున్న ఉత్తరాంధ్ర యువకులు - ఆహారం, నీరు లేక నౌకలోనే నరకయాతన
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాన్లో చిక్కుకుపోయిన యువకులు - బందర్ అబ్బాస్ పోర్టు సమీపంలో నిలిచిపోయిన నౌక - అధికారులు స్పందించి చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతున్న కుటుంబ సభ్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:48 AM IST
Telugu Young Men Stranded In Iran : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇరాన్లోని తీర ప్రాంతంలో ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన పలువురు యువకులు చిక్కుకుపోయి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. నెలల తరబడి నౌకలోనే ఉండిపోవాల్సి వస్తోందని, సరైన ఆహారం, తాగునీరు కూడా అందక నరకయాతన అనుభవిస్తున్నామని వారు వీడియో ద్వారా తమ కుటుంబ సభ్యులకు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన వారి బంధువులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
బందర్ అబ్బాస్ పోర్టు సమీపంలో నిలిచిపోయిన నౌక : విజయనగరం జిల్లా పూసపాటిరేగ మండలం చింతపల్లి పంచాయతీకి చెందిన కొమర సోమరాజు ప్రస్తుతం ‘ఎంవీ పాస్కల్’ అనే నౌకలో ట్రైనీ వైపర్గా పనిచేస్తున్నారు. పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం కారణంగా ఇరాన్లోని బందర్ అబ్బాస్ పోర్టు సమీప యాంకరేజ్ ప్రాంతంలో ఈ నౌక నిలిచిపోయింది. దీంతో సిబ్బంది బయటకు రావడానికి, స్వదేశాలకు చేరుకోవడానికి ఎటువంటి అవకాశాలు లేకుండా పోయాయి.
నలుగురు ఉత్తరాంధ్ర వాసులు : ఎంవీ పాస్కల్ నౌకలో మొత్తం 13 మంది సిబ్బంది ఉన్నారు. వారిలో నలుగురు విదేశీయులు కాగా, మిగిలిన వారు భారతీయులు. ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన కొమర సోమరాజుతో పాటు శ్రీకాకుళం జిల్లా శ్రీకూర్మానికి చెందిన జెర్రి విష్ణు, ఆమదాలవలసకు చెందిన దుర్గాప్రసాద్, పరిపతివానిపేటకు చెందిన పరపతి రమణ కూడా అక్కడే చిక్కుకుపోయారు. తమ పరిస్థితి రోజురోజుకూ దారుణంగా మారుతోందని వారు వీడియో ద్వారా తమ ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు.
ఒక్కొక్కరి నుంచి రూ.5 లక్షల వసూలు : కుటుంబ సభ్యుల కథనం ప్రకారం, వీరంతా ముంబయిలోని ఓ ఏజెంట్ ద్వారా ఉద్యోగాల కోసం విదేశాలకు వెళ్లారు. ఒక్కొక్కరి నుంచి సుమారు రూ.5 లక్షల వరకు వసూలు చేసినట్లు ఆరోపిస్తున్నారు. అయితే ఆరు నెలల ఒప్పందం పూర్తయినప్పటికీ యాజమాన్యం వారిని స్వదేశాలకు పంపే చర్యలు చేపట్టలేదని బాధిత కుటుంబాలు ఆరోపిస్తున్నాయి.
12 నెలలుగా జీతం బకాయి, కుటుంబాల్లో ఆందోళన : నౌక యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం కారణంగా దాదాపు నాలుగు నుంచి అయిదు నెలలుగా సరైన ఆహారం, తాగునీరు కూడా అందడం లేదని బాధితులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు, కొమర సోమరాజుకు గత 12 నెలలుగా జీతం కూడా చెల్లించలేదని ఆయన తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు. తమ పిల్లల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితి నెలకొన్నందున కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వెంటనే స్పందించి వారిని సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకురావాలని కుటుంబ సభ్యులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
వీడియోతో వెలుగులోకి వచ్చిన దుస్థితి : బాధిత యువకులు పంపిన వీడియోలు ప్రస్తుతం కుటుంబ సభ్యుల మధ్య తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. యుద్ధ ప్రభావిత ప్రాంతంలో చిక్కుకున్న తమ వారిని కాపాడాలని, స్వదేశానికి తీసుకురావాలని, విదేశాంగ శాఖ తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని కుటుంబాలు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నాయి. పరిస్థితిపై అధికారులు స్పందించి చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు కూడా కోరుతున్నారు.
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