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వందల ఎకరాల్లో నీటమునిగిన పంటలు - ఉత్తరాంధ్రలో వరద నష్టం

తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో 3-4 రోజులపాటు కురిసిన వర్షాలు ఉత్తరాంధ్ర కరవు తీర్చినా తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. ప్రధానంగా చాలా చోట్ల రోడ్లు, వంతెనలు, కల్వర్టులు కొట్టుకుపోయాయి.

ఉత్తరాంధ్రలో వరద నష్టం
ఉత్తరాంధ్రలో వరద నష్టం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 10:30 PM IST

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North Andhra Floods : తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో 3-4 రోజులపాటు కురిసిన వర్షాలు ఉత్తరాంధ్ర కరవు తీర్చినా తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చాయి. ప్రధానంగా చాలా చోట్ల రోడ్లు, వంతెనలు, కల్వర్టులు కొట్టుకుపోయాయి. గాలి వానలు వందల ఎకరాల్లో పంటలను దెబ్బతీశాయి. ఏజెన్సీల్లో జలాశయాలు నిండుకుండల్లా మారగా గెడ్డలు ఇంకా పొంగిపొర్లుతూనే ఉన్నాయి.

నిలిచిన రాకపోకలు : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో కురిసిన వర్షాలకు చాలా చోట్ల వంతెనలు, కల్వర్టులు కొట్టుకుపోయాయి. పాడేరు నుంచి జి.మాడుగుల మీదుగా చింతపల్లి వెళ్లే మార్గం కుంగి రాకపోకలు నిలిచాయి. వాగుల ఉద్ధృతికి జీ.కే వీధి, పాడేరు, ముంచంగిపుట్టు జి.మాడుగుల, పెదబయలు మండలాల్లో కొన్ని గ్రామాలకు బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. ఏజెన్సీ ప్రజలు నిత్యావసరాల కోసం ప్రమాదకర ప్రయాణాలు చేసి. వాగులు దాటుతున్నారు. ముంచంగిపుట్టు మండలం కర్లపొదురు వాగు దాటుతూ ఓ వ్యక్తి కొట్టుకుపోతూ చివరకు కర్ర సాయంతో ఒడ్డుకు చేరుకున్నాడు. ఏజెన్సీలోని చాలా గ్రామాల్లో పంటలు నీటమునిగాయి. పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరం ఏజెన్సీలో కొండ వాగులు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.

నిండుకుండలా జలాశయాలు : పందిరిమామిడి, రంప గ్రామాలకు వెళ్లే దారిలో వంతెనలపై నుంచి వరద ప్రవహిస్తుండటంతో రాకపోకలు నిలిచాయి. చింతపల్లి మండలం కుడుముసార పంచాయతీ బోడజువి ప్రాథమిక పాఠశాల గోడ కూలింది. సెలవు కావడం వల్ల ప్రమాదం తప్పింది. భూపతిపాలెం, ముసురుమిల్లి, మద్దిగడ్డ, సూరంపాలెం జలాశయాలు నిండుకుండలా మారాయి. రంపచోడవరం నుంచి మారేడుమిల్లి వెళ్లే ప్రధాన రహదారిలో భూపతిపాలెం జలాశయం వద్ద కొండ చరియలు విరిగిపడ్డాయి. ఆంధ్ర-ఒడిశా ఉమ్మడి నిర్వహణలోని డుడుమ జలాశయం రెండు గేట్లు ఎత్తి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. జోలాపుట్‌ ప్రధాన జలాశయం నిండుకుండలా మారింది.

నేలకొరిగిన అరటి తోట : విజయనగరం జిల్లా అరసాడ వద్ద రాజాం-వంగర మండలాలకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి వరద ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయింది. 50 గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచి అవస్థలు పడుతున్నారు. బొబ్బిలి నియోజకవర్గంలో వరి, మొక్కజొన్న, చెరుకు పంటలు నీటమునిగాయి. వేగావతి నది ఉద్ధృతికి పలుచోట్ల రాకపోకలు నిలిచాయి. బొబ్బిలి గిరిజన బాలికల సంక్షేమ హాస్టల్‌కు వెళ్లే దారి కోతకు గురై విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. తెర్లాం మండలంలో ముంపునకు గురైన పంటల్ని ఎమ్మెల్యే బేబి నాయన, చీపురుపల్లి నియోజకవర్గంలో నేలకొరిగిన అరటి తోటను ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళావెంకట్రావు పరిశీలించారు. విజయనగరం జిల్లాలోని తోటపల్లి, మడ్డువలస జలాశయాల నుంచి నీటిని విడుదల చేయడంతో నాగావళి ఉగ్రరూపం దాల్చి నదీ పరివాహ గ్రామాల్ని చుట్టుముట్టింది. గంట్యాడ మండలం చంద్రంపేట-వసంత గ్రామాల మధ్య రహదారిపై ఉన్న బ్రిడ్జిపై నుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది.

ఆక్రమణల్ని తొలగించి : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండ మండలంలో 5 గ్రామాలు ముంపునకు గురయ్యాయి. అన్నవరం గ్రామానికి వెళ్లే రోడ్డుపై 4 అడుగుల మేర వరద ప్రవహిస్తోంది. అధికారులు గ్రామస్తులకు ఆహార పొట్లాలు, తాగునీటి సరఫరా చేశారు. అన్నవరంలో నిండు గర్భిణీని ఎన్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు ముందు జాగ్రత్తగా పాలకొండ ప్రాంతీయ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చెరుకుపల్లి గెడ్డ పొంగి సాలూరు ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్‌ను చుట్టుముట్టింది. సాలూరులో ముంపు ప్రాంతాలను మంత్రి సంధ్యారాణి పరిశీలించారు. కాలువలకు అడ్డుగా ఉన్న ఆక్రమణల్ని తొలగించి నీరు సజావుగా ప్రవహించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. జిల్లాలోని 15 మండలాలకు గాను 10 మండలాల్లో ఖరీఫ్ పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. వరి, పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలు 11 వందల 91 హెక్టార్లలో నీట మునిగినట్లు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.

వందల ఎకరాల్లో నీటమునిగిన పంటలు - ఉత్తరాంధ్రలో వరద నష్టం (ETV Bharat)

వాగులు ఉప్పొంగడంతో : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురం నియోజకవర్గంలో వాగులు, గెడ్డలు ఉప్పొంగడంతో బహుదా నదికి వరద పోటెత్తింది. సుమారు 35 వేల క్యూసెక్కుల వరదను దిగువకు విడుదల చేశారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజల్ని అధికారులు ముందస్తుగా పునరావాస శిబిరానికి తరలించారు. ఇన్నేసుపేట వద్ద పద్మనాభపురం గెడ్డ ఉద్ధృతికి పొలాలు నీటమునిగాయి. ఆమదాలవలస, బూర్జ, సరుబుజ్జిలి, పొందూరు మండలాల్లో నాగావళి, వంశధార నదులు ఉరకలేస్తున్నాయి.

వెయ్యెకరాల పంట ముంపునకు : చెవ్వకులపేట, ఆనందపురం, పొన్నంపేట, శైలాడ, రామచంద్రపురం ప్రాంతాల్లో వెయ్యెకరాల పంట ముంపునకు గురైంది. బూర్జ మండలంలోని పనుకుపర్తి, అల్లిన గ్రామాలను నాగావళి వరద చుట్టుముట్టింది. ఎమ్మెల్యే కూన రవి, కలెక్టర్‌, ఎస్పీ మహేశ్వర్‌రెడ్డి ముంపు గ్రామాల్లో పర్యటించి సహాయక చర్యలపై భరోసా ఇచ్చారు. వంశధార ప్రవాహం పెరగడంతో గొట్టా బ్యారేజీ వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.

వాహనదారుల ఇక్కట్లు : గోస్తనీ గేట్ నుంచి విశాఖ వెళ్లే సర్వీస్‌ రోడ్డులో వర్షం నీరు నిలిచి వాహనదారులు ఇక్కట్లు పడ్డారు. విశాఖ జిల్లా గాజువాక, యారాడ సముద్ర తీరంలో వానలు, గాలుల ధాటికి వందల ఎకరాల్లో అరటి తోట నేలకొరిగింది. కొబ్బరి తోటలకూ తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. అనకాపల్లి జిల్లా పాయకరావుపేటలో తాండవ నదికి వరద పోటెత్తుతోంది.

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HEAVY RAINS NORTH ANDHRA
ALLURI SITHARAMA RAJU FLOODS
SRIKAKULAM FLOODS
PARVATHIPURAM MANYAM FLOODS
NORTH ANDHRA FLOODS

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